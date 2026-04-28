/बिना डिग्री के भी शानदार नौकरी! 15 से 35 साल के युवाओं के लिए सुनहरा मौका, राजस्थान सरकार दे रही मुफ्त स्किल ट्रेनिंग

Rajasthan Government Jobs: जयपुर. राजस्थान में बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे युवाओं के लिए सरकार ने एक अच्छी पहल शुरू की है. राजस्थान स्किल एंड लाइवलीहुड्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (RSLDC) के माध्यम से सरकार ने कौशल विकास योजना चलाई है, जिसका मकसद युवाओं को व्यावहारिक हुनर सिखाकर उन्हें रोजगार के योग्य बनाना है.

आजकल सिर्फ डिग्री लेकर बैठे रहने से काम नहीं चल रहा है. कई पढ़े-लिखे युवा भी नौकरी नहीं पा पा रहे हैं. ऐसे में यह योजना उन युवाओं के लिए खास तौर पर फायदेमंद साबित हो रही है, जिनके पास औपचारिक डिग्री नहीं है या जो पारंपरिक पढ़ाई के अलावा कुछ नया सीखना चाहते हैं.

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योजना में क्या मिलेगा?

इस योजना के तहत युवाओं को 100 से ज्यादा ट्रेड्स में मुफ्त प्रशिक्षण दिया जा रहा है. ग्राफिक डिजाइनिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, सोलर पैनल इंस्टॉलेशन, फैशन डिजाइनिंग, आईटी, ब्यूटी पार्लर, इलेक्ट्रीशियन और प्लंबिंग जैसे कई लोकप्रिय कोर्स उपलब्ध हैं.

कुछ कोर्सेज में ट्रेनिंग के दौरान युवाओं को स्टाइपेंड (मासिक आर्थिक सहायता) भी दिया जाता है, यानी सीखते हुए कमाई का भी मौका. ट्रेनिंग पूरी होने के बाद युवाओं को सरकारी प्रमाण-पत्र मिलता है और सरकार जॉब फेयर लगाकर उन्हें अच्छी कंपनियों में नौकरी दिलाने में भी मदद करती है.

कौन ले सकता है लाभ?

राजस्थान का कोई भी निवासी, जिसकी उम्र 15 से 35 साल के बीच है, इस योजना का लाभ ले सकता है. अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिलाओं और दिव्यांग उम्मीदवारों को उम्र सीमा में कुछ छूट भी दी गई है.

आवेदन कैसे करें?

आवेदन करना काफी आसान है. आपको RSLDC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा या अपने नजदीकी कौशल विकास केंद्र से संपर्क करना होगा.

आधार कार्ड, जन आधार और अन्य जरूरी दस्तावेज तैयार रखकर अपनी रुचि के अनुसार कोर्स चुनकर आवेदन कर सकते हैं.यह योजना उन युवाओं के लिए एक बेहतरीन मौका है जो जल्दी से जल्दी हुनर सीखकर अच्छी कमाई शुरू करना चाहते हैं.

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