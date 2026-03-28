राजस्थान बनेगा स्किल हब! युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के बड़े दरवाजे

Jaipur News: राजस्थान में कौशल विकास को नई दिशा देने की तैयारी तेज हो गई है. राज्य सरकार का लक्ष्य प्रदेश को एक विश्वस्तरीय स्किल हब के रूप में विकसित करना है, ताकि युवाओं को उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षण देकर बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकें. इसी दिशा में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सचिवालय में कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) के अधिकारियों के साथ अहम बैठक की.

बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि राजस्थान खनन, टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट जैसे क्षेत्रों में पहले से ही अग्रणी रहा है. ऐसे में इन क्षेत्रों की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए कौशल विकास को सीधे उद्योगों से जोड़ना बेहद जरूरी है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम केवल औपचारिक न होकर पूरी तरह रोजगारोन्मुख हों और उन्हें उद्योगों की वास्तविक मांग के अनुसार डिजाइन किया जाए.

युवाओं को उच्चस्तरीय प्रशिक्षण मिल सके

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वी. श्रीनिवास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में विकसित हो रहे स्किल इकोसिस्टम का उल्लेख करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य स्तर पर भी इस व्यवस्था को और मजबूत किया जाए. उन्होंने विशेष रूप से आईटीआई संस्थानों की गुणवत्ता सुधारने पर बल दिया और उन्हें ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ के रूप में विकसित करने की आवश्यकता बताई, ताकि युवाओं को उच्चस्तरीय प्रशिक्षण मिल सके.

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव संदीप वर्मा ने जानकारी दी कि बजट 2026-27 में 450 करोड़ रुपये की लागत से राज्य में विश्वस्तरीय स्किल हब स्थापित किया जाएगा. इसके लिए अप्रैल के पहले सप्ताह में भोपाल और भुवनेश्वर के सफल मॉडलों का अध्ययन किया जाएगा, ताकि राजस्थान में भी उसी स्तर की व्यवस्था विकसित की जा सके. उन्होंने बताया कि जयपुर और भरतपुर में अंतरराष्ट्रीय स्किलिंग एवं ओवरसीज प्लेसमेंट सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जबकि 5-6 अन्य जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसे केंद्र विकसित करने की योजना है.

20-25 आईटीआई और महाविद्यालयों की सूची तैयार की जाएगी

इसके साथ ही NSDC अकादमी के सहयोग से फ्यूचर स्किल्स सेंटर स्थापित किए जाएंगे. इस पहल के तहत जल्द ही 20-25 आईटीआई और महाविद्यालयों की सूची तैयार की जाएगी, जहां आधुनिक कौशल प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा. पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 7 हजार टूरिस्ट गाइड तैयार किए जाएंगे, वहीं ग्रीन एनर्जी सेक्टर में 25 हजार ‘सोलर दीदी’ को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम अप्रैल 2026 से शुरू होगा.

राज्य सरकार स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड के माध्यम से परिणाम-आधारित स्किलिंग को भी बढ़ावा देने की योजना बना रही है. इसके लिए मध्य प्रदेश के मॉडल का अध्ययन कर जल्द ही एक विस्तृत रूपरेखा तैयार की जाएगी. बैठक में NSDC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण कुमार पिल्लई सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे.

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