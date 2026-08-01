/राजस्थान के एक करोड़ परिवारों के लिए बड़ी खबर, अब डेटा डैशबोर्ड खोलेगा पेंशन और स्कॉलरशिप का पूरा हिसाब

Jaipur News: राजस्थान सरकार की तरफ से बड़ी खबर सामने आ रही है. सरकार अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन, उत्तर मैट्रिक स्कॉलरशिप और पालनहार जैसी प्रमुख जनकल्याणकारी योजनाओं की निगरानी डेटा आधारित व्यवस्था से करेगी. मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी पेंशनरों और लाभार्थियों के आंकड़ों का डिटेल्ड एनालिसिस कर प्रभावी डेटा डैशबोर्ड तैयार किया जाए. साथ ही जिला स्तर पर उपलब्ध आंकड़ों का क्रॉस वेरिफिकेशन कर यह सुनिश्चित किया जाए कि योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र लोगों तक पहुंचे.

सचिवालय में आयोजित सामाजिक सुरक्षा पेंशन, उत्तर मैट्रिक स्कॉलरशिप और पालनहार योजना की समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता कमजोर, जरूरतमंद और वंचित वर्गों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के साथ-साथ शिक्षा, पोषण और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है. उन्होंने कहा कि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए तकनीक आधारित मॉनिटरिंग और पारदर्शी व्यवस्था बेहद जरूरी है.

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जिला स्तर पर होगा डेटा का क्रॉस वेरिफिकेशन

बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने जिला-वार पेंशनरों के आंकड़ों की समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी जिलों में उपलब्ध डेटा का क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाए, जिससे वास्तविक पात्र लाभार्थियों की सही पहचान हो सके. इसके साथ ही पेंशन स्वीकृति और वितरण की प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को दूर करने तथा यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न रहे.

उन्होंने लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण करने और पिछली समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों की कंप्लाएंस की भी समीक्षा की. सभी संबंधित अधिकारियों से तय समय सीमा के भीतर कार्य पूरे करने को कहा गया.

'समाधान साथी' ऐप के प्रचार पर भी जोर

मुख्य सचिव ने विभाग के 'समाधान साथी' ऐप को जनहित की एक अभिनव पहल बताते हुए इसके व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए. इस ऐप के माध्यम से लोग घर बैठे पेंशन, स्कॉलरशिप और अन्य योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. इसके अलावा अपने आवेदन की स्थिति भी ऑनलाइन देख सकते हैं, जिससे लोगों को सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने की जरूरत कम होगी.

तीनों योजनाओं से करीब एक करोड़ परिवारों को लाभ

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी इन तीन प्रमुख योजनाओं का लाभ प्रदेश के करीब एक करोड़ परिवारों तक पहुंच रहा है.

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत करीब 90 लाख लोगों को पेंशन दी जा रही है. इस योजना पर राज्य सरकार का सालाना लगभग 17 हजार करोड़ रुपये खर्च होता है.



पालनहार योजना से करीब 6.10 लाख बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं. इस योजना के तहत परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाती है और इस पर हर वर्ष करीब 1,200 करोड़ रुपये खर्च किए जाते हैं.



उत्तर मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के तहत करीब 4.11 लाख विद्यार्थियों को शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति और अनुरक्षण भत्ता दिया जा रहा है. इस योजना पर सालाना लगभग 550 करोड़ रुपये खर्च किए जाते हैं.



बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद

समीक्षा बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता दिनेश कुमार, शासन सचिव वित्त (व्यय) टीना सोनी सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे. बैठक में योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन, पारदर्शिता बढ़ाने और पात्र लाभार्थियों तक समय पर लाभ पहुंचाने के लिए विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई.