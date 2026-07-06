/एक और डॉक्टर गिरफ्तार, पाकिस्तान में पढ़ाई के दौरान फर्जी FMG सर्टिफिकेट बनाया, RMC में रजिस्ट्रेशन कराया

Rajasthan News: विदेश से एमबीबीएस कर भारत में डॉक्टर बनने के लिए फर्जी FMG सर्टिफिकेट के खेल लगातार खुलासा हो रहा है. एसओजी ने इस मामले में एक और डॉक्टर को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने पाकिस्तान में पढ़ाई के दौरान फर्जी FMG सर्टिफिकेट बनवाया और उसी के आधार पर राजस्थान मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराया.

फर्जी FMG सर्टिफिकेट रैकेट पर एसओजी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है. एसओजी ने एक और डॉक्टर भरतपुर के गोपालगढ़ निवासी 27 वर्षीय चरण सिंह को गिरफ्तार किया है. जांच में सामने आया कि चरण सिंह ने वर्ष 2017 से 2022 तक कजाकिस्तान के अल्माटी विश्वविद्यालय से एमबीबीएस की पढ़ाई की थी. भारत लौटने के बाद वह एनबीई की ओर से आयोजित FMG स्क्रीनिंग परीक्षा पास नहीं कर सका.

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24 लाख रुपये देकर फर्जी FMG पास सर्टिफिकेट तैयार हुआ

जांच के अनुसार, आरोपी ने अपने साथी नफीस खान के जरिए करीब 24 लाख रुपये देकर फर्जी FMG पास सर्टिफिकेट तैयार कराया. इसी सर्टिफिकेट के आधार पर राजस्थान मेडिकल काउंसिल में इंटर्नशिप और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हासिल कर लिया. बाद में स्थायी पंजीयन भी मिल गया. नफीस खान ने भी खुद का एफएमजी परीक्षा जून 2023 का कूटरचित एफएमजी सर्टिफिकेट बनाकर इंटर्नशिप की और मई 2024 में प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन तत्कालीन रजिस्ट्रार डॉ. राजेश शर्मा से बनवाया था.

करीब 100 संदिग्धों की पहचान

एसओजी के एडीजी विशाल बंसल के मुताबिक इस पूरे गिरोह ने विदेश से एमबीबीएस करने वाले कई छात्रों को फर्जी प्रमाणपत्र उपलब्ध कराए. जांच में मेडिकल काउंसिल के कुछ कर्मचारियों और अधिकारियों की भूमिका भी सामने आई है. अब तक करीब 100 संदिग्धों की पहचान हो चुकी है और इस मामले में राजस्थान मेडिकल काउंसिल के तत्कालीन रजिस्ट्रार डॉ. राजेश शर्मा सहित 28 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

20 से 30 लाख रुपये

एसओजी अब आरोपी से पूछताछ कर गिरोह के अन्य सदस्यों, फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले नेटवर्क और इस रैकेट से जुड़े अन्य डॉक्टरों की जानकारी जुटा रही है. जांच एजेंसी का कहना है कि पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश होने तक कार्रवाई जारी रहेगी. गिरोह ने कूटरचित सर्टिफिकेट बनवाने और आएमसी से पंजीयन कराने के लिए प्रति व्यक्ति 20 से 30 लाख रुपये लिए हैं.

फर्जी डिग्री और फर्जी FMGE सर्टिफिकेट के जरिए मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले इस रैकेट पर एसओजी की कार्रवाई लगातार जारी है. आने वाले दिनों में इस मामले में और गिरफ्तारियां होने की संभावना जताई जा रही है.