Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

10 साल से बेच रहा था नकली डिग्रियां! 5,000 से ज्यादा फर्जी LLB–LLM बेचने वाला गिरोह बेनकाब

Rajasthan News: राजस्थान SOG ने फर्जी डिग्री रैकेट का भंडाफोड़ कर मास्टरमाइंड रवि त्यागी को नोएडा से पकड़ा. 10 साल में 5,000 से ज्यादा नकली डिग्रियां बेचकर 200 करोड़ कमाए. कई भर्तियों में बैक-डेट डिग्री का खुलासा हुआ. चांसलर-संचालक सहित 19 आरोपी गिरफ्तार, जांच जारी.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Ashutosh Sharma
Published: Nov 24, 2025, 06:12 PM IST | Updated: Nov 24, 2025, 06:12 PM IST

Trending Photos

Dharmendra Top Dialogues: ‘बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना’... धर्मेंद्र जी के वो डायलॉग जो हैं अमर
12 Photos
Dharmendra Deol Death:

Dharmendra Top Dialogues: ‘बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना’... धर्मेंद्र जी के वो डायलॉग जो हैं अमर

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बारिश को लेकर जारी हुआ नया अलर्ट, इन इलाकों में बरसेंगे बादल, पढ़ें शाम का वेदर अपडेट
6 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बारिश को लेकर जारी हुआ नया अलर्ट, इन इलाकों में बरसेंगे बादल, पढ़ें शाम का वेदर अपडेट

PM Kisan: पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का अपडेट, पढ़ें एक-एक पॉइंट
5 Photos
PM Kisan 22nd Installment 2025 Update

PM Kisan: पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का अपडेट, पढ़ें एक-एक पॉइंट

इस तरह बनाएं राजस्थान के राजगढ़ की फेमस लहसुन की चटनी, भूल जाएंगे सब्जी
6 Photos
Rajasthan famous dish

इस तरह बनाएं राजस्थान के राजगढ़ की फेमस लहसुन की चटनी, भूल जाएंगे सब्जी

10 साल से बेच रहा था नकली डिग्रियां! 5,000 से ज्यादा फर्जी LLB–LLM बेचने वाला गिरोह बेनकाब

Jaipur Fake Degree: राजस्थान एसओजी ने ओपीजेएस यूनिवर्सिटी (चूरू, राजस्थान) और जेएस यूनिवर्सिटी (शिकोहाबाद, यूपी) से फर्जी डिग्रियां बेचने वाले बड़े रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए उसके मास्टरमाइंड रवि कुमार उर्फ रवि त्यागी को नोएडा से गिरफ्तार कर लिया. आरोपी पर 25 हजार रुपए का इनाम घोषित था. वह पिछले 10 वर्षों से फर्जी डिग्री कारोबार चला रहा था और 5,000 से ज्यादा नकली डिग्रियां बेच चुका है.

जांच में सामने आया कि रवि ने 2014 से 2024 तक फर्जी एलएलबी, एलएलएम व अन्य डिग्रियां 3 से 5 लाख रुपए में बेचीं. इस दौरान उसने 200 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध कमाई की. आरोपी ने ऐसे कई लोगों को प्रोफेशनल डिग्रियां दीं, जो कभी कॉलेज गए ही नहीं. प्रकरण में अब तक चांसलर, संचालक, पूर्व रजिस्ट्रार सहित 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है.एसओजी अब यह पता लगा रही है कि किस-किस भर्ती में फर्जी डिग्रियों के आधार पर उम्मीदवारों ने लाभ उठाया और कितने लोग सरकारी सेवा में पहुंच चुके हैं.

राजस्थान में आयोजित भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक करने, डमी अभ्यर्थी बैठाने और फर्जी दस्तावेजों के जरिए नौकरी हासिल करने के मामले में राजस्थान एसओजी की जांच के दौरान हर रोज नए खुलासे सामने आ रहे हैं. शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती परीक्षा-2022 में अभ्यर्थियों को बैक डेट की फर्जी डिग्री उपलब्ध कराने के मामले में राजस्थान एसओजी की ओर से गिरफ्तार किए गए रवि कुमार उर्फ रवि त्यागी से पूछताछ में कई खुलासे सामने आए हैं. राजस्थान एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि आरोपी रवि त्यागी को नोएडा से पकड़ा गया था.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

गिरफ्तारी से बचने के लिए देशभर के धार्मिक स्थलों पर छिपता रहा लेकिन जब नॉएडा अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचा तो एसओजी ने दबोच लिया. इस गिरोह ने विभिन्न विश्वविद्यालयों के माध्यम से बेक डेट की फर्जी डिग्रियां और अंकतालिकाएं तैयार करवा कर हजारों छात्रों तक पहुंचाई थी. इस प्रकरण में ओपीजेएस विश्वविद्यालय चूरू और जेएस विश्वविद्यालय शिकोहाबाद उत्तर प्रदेश के चांसलर, संचालक, पूर्व रजिस्ट्रार सहित कई आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं. रवि त्यागी जेएस विश्वविद्यालय शिकोहाबाद में नौकरी करते हुए फर्जी डिग्रियां बनवाने में मुख्य भूमिका निभा रहा था. ओपीजेएस विश्वविद्यालय पर कार्रवाई की जानकारी लगते ही रवि त्यागी फरार हो गया था.

रवि की गिरफ्तारी पर एसओजी ने 25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था. आरोपी के नोएडा में आने की जानकारी मिलने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया था. उन्होंने बताया कि आरोपी रवि ने ओपीजेएस विश्वविद्यालय से खुद के लिए लॉ में पीएचडी की डिग्री बनवा रखी थी. इस डिग्री पर भी संदेह के आधार पर जांच की जा रही है. बैक डेट में फर्जी डिग्रियां बेचने का गोरखधंधा शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 में तेजी से चला था. अलग-अलग निजी विश्वविद्यालयों के संचालकों द्वारा दलालों के जरिए हजारों छात्रों को बैक डेट में फर्जी डिग्रियां बेची गई थी. पीटीआई भर्ती 2022 में चयनित अभ्यर्थियों का फर्जीवाड़ा सामने आने पर एसओजी ने केस दर्ज कर जांच शुरू की. जांच के दौरान अलग अलग विभागों में भर्तियों में भी फर्जी डिग्रियां बेचे जाने की जानकारी सामने आई है . फिलहाल फर्जी डिग्री जारी करने के मामले में एसओजी टीम जांच कर रही है . माना जा रहा है कि जांच के दौरान और कई खुलासे सामने आ सकते है .

राजस्थान में 2019 से 2023 के बीच पीटीआई, कम्प्यूटर अनुदेशक, वरिष्ठ अध्यापक, लाइब्रेरियन, व्याख्याता, सीईटी, सीएचओ, पुलिस कांस्टेबल, वन रक्षक समेत करीब 2.50 लाख पदों के लिए भर्तियां निकली थीं. इन्हीं वर्षों में रवि ने भारी मात्रा में फर्जी डिग्रियां बेचकर उम्मीदवारों को अवैध रूप से योग्य घोषित किया.2024 में शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा (PTI) के दौरान ओपीजेएस विश्वविद्यालय द्वारा बैक डेट में जारी फर्जी डिग्रियां पकड़ी गईं. मामला उजागर होते ही रवि त्यागी भूमिगत हो गया था. एसओजी ने लगातार तकनीकी और आसूचना आधार पर उसकी तलाश जारी रखी.

आरोपी 2014–2019 तक ओपीजेएस यूनिवर्सिटी और 2020–2024 तक जेएस यूनिवर्सिटी में व्याख्याता बनकर बैठा रहा. उसने यूनिवर्सिटी सिस्टम की आड़ में छात्रों को फर्जी डिग्री, बैक-डेट मार्कशीट और अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराए.पूरा लेन-देन नकद में करता था, ताकि बैंक या डिजिटल ट्रायल से बचा जा सके.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news