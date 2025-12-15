Rajasthan: सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में SOG टीम ने 3 ट्रेनी को किया गिरफ्तार, पूछताछ जारी

Zee Rajasthan
Rajasthan News: राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा मामले में SOG टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 3 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया. इस मामले में अब तक 137 कुल आरोपियों को पकड़ा है.

Published: Dec 15, 2025, 06:04 PM IST | Updated: Dec 15, 2025, 06:04 PM IST

Rajasthan News: सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में SOG टीम ने 3 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है. इस भर्ती परीक्षा में अभी तक टीम ने 137 कुल आरोपियों को पकड़ा है. इस मामले में एक ग्राम सेवक को भी पकड़ा है, जो डमी कैंडिडेट के रूप में परीक्षा में बैठा था. जांच रिपोर्ट में आरोपियों के साइन और फोटो मिस मैच पाए गए. इसके बाद SOG टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार किया.

सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा-2021 पेपर लीक प्रकरण में स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (एसओजी) की कार्रवाई जारी है. ADG एसओजी विशाल बंसल ने बताया कि तीन ट्रेनी सब इंस्पेक्टर और एक ट्रेनी की जगह परीक्षा देने वाले डमी अभ्यर्थी ग्राम विकास अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है.

पूरे मामले में जांच के लिए डीआईजी एसओजी परीस देशमुख के नेतृत्व में टीम ने आरपीएससी के रिकॉर्ड क़ी जांच जिसके बाद 10 प्रशिक्षु उपनिरीक्षकों के रिकॉर्ड संदिग्ध पाए गए. इनमें से तीन के लिखित परीक्षा दस्तावेजों पर राइटिंग और साइन का मिलान एफएसएल से कराया गया.

रिपोर्ट में स्पष्ट असमानता सामने आई, जिसने यह प्रमाणित कर दिया कि तीनों ने अवैध रूप से डमी अभ्यर्थियों को बैठाकर परीक्षा उत्तीर्ण की थी. गिरफ्तार किए गए प्रशिक्षु उपनिरीक्षक कुणाल चौधरी, चूनाराम जाट ) और अशोक कुमार खिलेरी है. इन तीनों को शनिवार को गिरफ्तार कर पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया गया है. इसके अलावा कुछ और भी ट्रेनी सब इंस्पेक्टर से पूछताछ चल रही है.
इसके साथ ही ट्रेनी सब इंस्पेक्टर कुणाल चौधरी के स्थान पर लिखित परीक्षा देने वाले डमी अभ्यर्थी अशोक कुमार खींचड़ ग्राम विकास अधिकारी को भी रविवार को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी ने तीन लाख रुपये लेकर परीक्षा में बैठने का सौदा किया था और पास करवा दिया था.

वहीं, बाकी अन्य सब इंस्पेक्टर के स्थान पर कौन कैंडिडेट डमी के रूप में बैठा था. इसे लेकर पूछताछ की जा रही है. इस प्रकरण में अब तक कुल 137 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें 63 प्रशिक्षु उपनिरीक्षक और 06 चयनित उपनिरीक्षक शामिल हैं.

एडीजी SOG विशाल बंसल ने ट्रेनिंग ले रहे सभी प्रशिक्षुओं से अपील की है कि यदि उन्होंने किसी भी स्तर पर अनुचित साधनों का प्रयोग किया है, तो वे कानूनी प्रक्रिया को आसान बनाने और अपने हित में खुद आगे आकर एसओजी को अवगत कराते हुए सरेंडर करें.
बता दें कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा आयोजित की जाती है, जिसमें लिखित परीक्षा (हिंदी और सामान्य ज्ञान) और फिजिकल टेस्ट होता है. आवेदन के लिए स्नातक होना जरूरी है और प्रक्रिया SSO पोर्टल (sso.rajasthan.gov.in) के माध्यम से होती है, लेकिन पिछले 2021 भर्ती के पेपर लीक विवाद के कारण हाई कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया है.

