/Rajasthan: एग्रीकल्चर भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में SOG ने किया बड़ा खुलासा, पूर्व RPSC सदस्य बाबूलाल कटारा गिरफ्तार

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Rajasthan News: राजस्थान में साल 2022 की स्कूल व्याख्याता (कृषि विज्ञान) भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में एसओजी ने बड़ा खुलासा करते हुए पूर्व आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा, उसके भांजे विजय डामोर और पेपर माफिया से जुड़े आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
Rajasthan News: राजस्थान में साल 2022 में आयोजित प्राध्यापक/स्कूल व्याख्याता (कृषि विज्ञान) भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने बड़ा खुलासा किया. तत्कालीन आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया.
एसओजी की जांच में सामने आया कि संगठित तरीके से परीक्षा प्रणाली में सेंध लगाकर अभ्यर्थियों को अवैध लाभ पहुंचाया गया और फर्जी डिग्री व पेपर लीक के जरिए सरकारी नौकरी दिलाई गई. एसओजी ADG विशाल बंसल ने बताया कि गोपनीय सूचनाओं के आधार पर जांच शुरू की गई थी. इसमें सामने आया कि ओपीजेएस विश्वविद्यालय, चूरू से बीएड और एमएससी एग्रीकल्चर की बैक डेट में फर्जी मार्कशीट तैयार कर अभ्यर्थियों को भर्ती परीक्षा में अवैध तरीके से चयनित कराया गया.
एग्रीकल्चर की फर्जी मार्कशीट
इस मामले में एसओजी थाने में 5 मार्च 2026 को मामला दर्ज किया गया था. जांच के दौरान सबसे पहले अनिता चौधरी का मामला सामने आया, जो फागी स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्कूल व्याख्याता (कृषि) के पद पर कार्यरत थी. जांच में पाया गया कि उसने बैक डेट में एमएससी एग्रीकल्चर की फर्जी मार्कशीट हासिल कर नियुक्ति के समय प्रस्तुत की और अवैध रूप से सरकारी सेवा में प्रवेश प्राप्त किया. पूछताछ से बचने के लिए उसके फरार हो जाने के बाद मामला और अधिक संदिग्ध हो गया.
इसके बाद एसओजी ने जांच का दायरा बढ़ाया और अशोक कुमार यादव को गिरफ्तार किया. वह वर्तमान में सीकर जिले के श्रीमाधोपुर क्षेत्र के दिवराला स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्कूल व्याख्याता (कृषि विज्ञान) के पद पर कार्यरत था. जांच में सामने आया कि उसने भी ओपीजेएस विश्वविद्यालय, चूरू से बीएड और एमएससी एग्रीकल्चर की फर्जी अंकतालिकाएं बनवाई थीं.
गलत जानकारी देकर मेरिट में तीसरा स्थान
भर्ती वर्ष 2022 में उसके पास निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं थी, इसके बावजूद उसने आवेदन पत्र में गलत जानकारी देकर मेरिट में तीसरा स्थान हासिल किया. एसओजी की जांच में यह भी सामने आया कि अशोक कुमार यादव का शैक्षणिक स्तर सामान्य था.
उसने बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री आगरा के एक निजी विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी, जबकि बीएड और एमएससी की अंकतालिकाएं फर्जी थीं. परीक्षा परिणामों के विश्लेषण में पाया गया कि पहली पारी यानी सामान्य ज्ञान में उसे 150 में से केवल 68 अंक मिले, जबकि दूसरी पारी कृषि विज्ञान में उसने 300 में से 239 अंक प्राप्त किए. दोनों पेपरों के अंकों में असामान्य अंतर ने सुनियोजित साजिश की ओर इशारा किया.
7 लाख रुपये में सॉल्व्ड प्रश्नपत्र खरीदने का सौदा
गहन पूछताछ में आरोपी अशोक कुमार यादव ने स्वीकार किया कि उसने पेपर माफिया अनिल उर्फ शेर सिंह मीणा गिरोह के सदस्य विनोद रेवाड़ से 7 लाख रुपये में सॉल्व्ड प्रश्नपत्र खरीदने का सौदा किया था. सामान्य ज्ञान का पेपर उपलब्ध नहीं होने के कारण उसमें कम अंक आए, जबकि कृषि विज्ञान का सॉल्व्ड पेपर परीक्षा से एक दिन पहले 10 अक्टूबर 2022 को उपलब्ध कराया गया था और उसे पढ़ाया भी गया, जिसके आधार पर उसने मेरिट में तीसरा स्थान प्राप्त किया.
जांच में सामने आया कि विनोद रेवाड़ को यह पेपर पेपर माफिया अनिल उर्फ शेर सिंह मीणा से मिला था. एसओजी ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए अनिल उर्फ शेर सिंह मीणा को गिरफ्तार किया. पूछताछ में उसने खुलासा किया कि कृषि विज्ञान का प्रश्नपत्र उसे तत्कालीन आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा ने उपलब्ध कराया था, जिसके लिए 60 लाख रुपये का भुगतान किया गया था.
जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ
एसओजी जांच में यह भी सामने आया कि उस समय आरपीएससी में विभिन्न विषयों के प्रश्नपत्र तैयार करने की जिम्मेदारी अलग-अलग सदस्यों को दी गई थी और कृषि विज्ञान का प्रश्नपत्र बाबूलाल कटारा के जिम्मे था. आरोप है कि प्रश्नपत्र तैयार होने के बाद उसे अवैध रूप से अपने सरकारी निवास पर ले जाया गया, जहां उसके भांजे विजय डामोर ने उसे रजिस्टर में उतारा और बाद में वह पेपर अनिल उर्फ शेर सिंह मीणा को उपलब्ध कराया गया.
जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ कि बाबूलाल कटारा का भांजा विजय डामोर भी इसी भर्ती परीक्षा में भूगोल विषय से शामिल हुआ था. चूंकि भूगोल और सामान्य ज्ञान के पेपर बाबूलाल कटारा के जिम्मे नहीं थे, इसलिए उसने अनिल उर्फ शेर सिंह मीणा से अलग डील की. कटारा ने कहा कि 60 लाख रुपये के अलावा उसके भांजे के लिए सामान्य ज्ञान और भूगोल के पेपर भी उपलब्ध कराने होंगे. अनिल मीणा ने यह शर्त मान ली और परीक्षा के दिन से पहले विजय डामोर के मोबाइल पर पेपर भेज दिए. हालांकि विजय डामोर ने मोबाइल चेक नहीं किया और बिना पेपर देखे परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर गया, जिससे उसे कोई फायदा नहीं मिल सका.
करोड़ों रुपये की अवैध वसूली
अनिल उर्फ शेर सिंह मीणा ने पूछताछ में यह भी बताया कि प्रश्नपत्रों की प्रतियां तैयार कर विनोद रेवाड़, भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका समेत गिरोह के अन्य सदस्यों को दी गई. इनके माध्यम से अन्य अभ्यर्थियों तक पेपर पहुंचाए गए और करोड़ों रुपये की अवैध वसूली की गई. एसओजी ने इस मामले में आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा और उसके भांजे विजय डामोर को गिरफ्तार कर लिया है. तीनों आरोपियों से लगातार गहन पूछताछ की जा रही है. एसओजी अब यह भी जांच कर रही है कि बाबूलाल कटारा के कार्यकाल में आरपीएससी में और किन-किन अनियमितताओं को अंजाम दिया गया.
एडीजी एसओजी विशाल बंसल ने कहा कि यह मामला राज्य की प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता को प्रभावित करने वाला बेहद गंभीर अपराध है. पूरे संगठित गिरोह, बिचौलियों और लाभार्थियों की पहचान कर उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. मामले की जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में कई और बड़े खुलासे होने की संभावना है.
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