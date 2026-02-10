Zee Rajasthan
शाम का पीक लोड नहीं झेल पा रहा ग्रिड, राजस्थान में रिवर्स पावर फ्लो और ओवर-वोल्टेज की समस्या, बैटरी एनर्जी स्टोरेज से बनेगा समाधान!

Rajasthan Over voltage Problem: राजस्थान सोलर ऊर्जा उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य बन चुका है, लेकिन एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) की हालिया रिपोर्ट ने इस सफलता की कमजोर कड़ी उजागर कर दी है. राज्य में रूफटॉप सोलर, PM-KUSUM और बड़े सोलर पार्कों से उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन पुराना वितरण और ट्रांसमिशन नेटवर्क इसे संभालने में असमर्थ साबित हो रहा है.
 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Ansh Raj
Published: Feb 10, 2026, 12:01 PM IST | Updated: Feb 10, 2026, 12:01 PM IST

शाम का पीक लोड नहीं झेल पा रहा ग्रिड, राजस्थान में रिवर्स पावर फ्लो और ओवर-वोल्टेज की समस्या, बैटरी एनर्जी स्टोरेज से बनेगा समाधान!

Rajasthan solar Energy: राजस्थान में सोलर ऊर्जा का तेज विस्तार राज्य की बिजली व्यवस्था के लिए एक नई चुनौती बन गया है. एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) की हालिया कंसल्टेंसी रिपोर्ट में इसकी कमजोर कड़ी उजागर हुई है. रिपोर्ट के अनुसार, रूफटॉप सोलर, PM-KUSUM और फीडर-स्तरीय सोलर परियोजनाओं से रिवर्स पावर फ्लो, दोपहर में ओवर-वोल्टेज और शाम को अचानक पीक लोड जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं. ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने इस रिपोर्ट पर गंभीरता से ध्यान देते हुए संबंधित अधिकारियों को नए निर्देश दिए हैं, ताकि ग्रिड को मजबूत और फ्यूचर-प्रूफ बनाया जा सके.


सोलर विस्तार की सफलता और चुनौतियां
राजस्थान देश का सबसे बड़ा सोलर पावर उत्पादक राज्य है. वर्तमान में राज्य में लगभग 35-36 गीगावाट सोलर क्षमता स्थापित हो चुकी है (राष्ट्रीय स्तर पर कुल सोलर क्षमता 132 GW+), जबकि कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता 42 GW से अधिक है. सरकार का लक्ष्य 2030 तक 125 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का है, और 64.5 GW के नए प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है. लेकिन पुराना वितरण-ट्रांसमिशन नेटवर्क, जो एकतरफा बिजली सप्लाई के लिए डिजाइन किया गया था, अब दो-तरफा फ्लो को संभाल नहीं पा रहा. दोपहर में सोलर उत्पादन पीक पर होने से वोल्टेज बढ़ जाता है, जिससे इन्वर्टर ट्रिपिंग और पावर क्वालिटी प्रभावित होती है. शाम को सोलर बंद होने पर मांग अचानक बढ़ती है, जिससे ग्रिड पर भारी दबाव पड़ता है.

प्रमुख तकनीकी समस्याएं
रिवर्स पावर फ्लो: घरों और फीडरों से बिजली ग्रिड में वापस आ रही है, जो पुराने सिस्टम के लिए अनुकूल नहीं.
ओवर-वोल्टेज: दोपहर में सूरज तेज होने पर वोल्टेज स्पाइक से उपकरण खराब हो रहे हैं.
पीक लोड शाम को: सोलर बंद होने पर शाम की मांग से ग्रिड अस्थिर हो जाता है.
निगरानी की कमी: रियल-टाइम मॉनिटरिंग और स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम की कमी से प्रोटेक्शन और स्थिरता प्रभावित.

रिपोर्ट में कहा गया है कि बिना बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) के ये चुनौतियां बढ़ेंगी. दोपहर की अतिरिक्त बिजली स्टोर कर शाम के पीक में इस्तेमाल किया जा सकता है.


बैटरी स्टोरेज और स्मार्ट ग्रिड की जरूरत
ADB रिपोर्ट ने बैटरी स्टोरेज को एकमात्र समाधान बताया है. इससे ग्रिड स्थिर रहेगा और सोलर का पूरा उपयोग संभव होगा. साथ ही स्मार्ट सब-स्टेशन, एडवांस मीटरिंग, DERMS (Distributed Energy Resource Management System) और आधुनिक प्रोटेक्शन सिस्टम लागू करने पर जोर है. ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने अधिकारियों को प्लानिंग तेज करने के निर्देश दिए हैं. राज्य में 2030 तक 7,000 मिलियन यूनिट स्टोरेज की जरूरत बताई गई है.


भविष्य की खपत और अवसर
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार, अगले दशक में राजस्थान की बिजली मांग 32,160 MW तक पहुंच सकती है (वर्तमान पीक ~19,500 MW). उत्पादन बढ़ाने के साथ ट्रांसमिशन-वितरण को मजबूत करना जरूरी है. सोलर विस्तार अवसर भी है—तकनीकी चुनौतियां दूर कर राज्य स्मार्ट और टिकाऊ ग्रिड बना सकता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!



