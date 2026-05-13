/राजस्थान में सोलर पैनल लगवाना होगा इतना महंगा, 1 जून से बदलने जा रहा है यह बड़ा नियम

Jaipur News: राजस्थान में बिजली बिल कम करने के लिए रूफटॉप सोलर सिस्टम लगवाने की तैयारी कर रहे उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लग सकता है. केंद्र सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से आगामी 1 जून से सोलर प्रोजेक्ट्स में स्वदेशी सोलर मॉड्यूल सेल यानी डीसीआर मॉड्यूल का उपयोग अनिवार्य किया जा रहा है. इसके बाद नए सोलर पैनल पूरी तरह स्वदेशी तकनीक और सामग्री से तैयार किए जाएंगे.

हालांकि, इस फैसले से सोलर इंडस्ट्री और डेवलपर्स के बीच चिंता बढ़ गई है. उनका कहना है कि देश में डीसीआर मॉड्यूल की उत्पादन क्षमता फिलहाल मांग के मुकाबले काफी कम है, जिससे सोलर प्रोजेक्ट्स की लागत में भारी बढ़ोतरी हो सकती है. इसका सीधा असर आम बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, खासकर उन लोगों पर जो घरों, दुकानों और छोटे उद्योगों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगवाने की योजना बना रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

25 से 35 प्रतिशत तक बढ़ सकती है लागत

सोलर डेवलपर्स और उद्योग संगठनों के अनुसार डीसीआर मॉड्यूल की सीमित उपलब्धता के कारण सोलर प्रोजेक्ट्स की लागत 25 से 35 प्रतिशत तक बढ़ सकती है. उद्योग संगठनों ने ऊर्जा विभाग और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को पत्र भेजकर इस नियम को लागू करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है.

डेवलपर्स का कहना है कि यदि अतिरिक्त समय नहीं दिया गया तो कई सोलर प्रोजेक्ट्स की रफ्तार धीमी पड़ सकती है. इससे राज्य में तेजी से बढ़ रहे रूफटॉप सोलर सेक्टर पर भी असर पड़ेगा.

मांग ज्यादा, उत्पादन क्षमता कम

विशेषज्ञों के मुताबिक देश में डीसीआर मॉड्यूल की वास्तविक उत्पादन क्षमता फिलहाल 15 से 20 गीगावाट के बीच है, जबकि सालाना मांग करीब 50 गीगावाट तक पहुंच चुकी है. मांग और आपूर्ति के बीच बड़े अंतर के कारण बाजार में डीसीआर मॉड्यूल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है.

अब तक पांच किलोवाट से अधिक क्षमता वाले कई रूफटॉप सोलर सिस्टम कम लागत वाले नॉन-डीसीआर मॉड्यूल से लगाए जा रहे थे, जिससे उपभोक्ताओं को सस्ता विकल्प मिल जाता था. लेकिन नया नियम लागू होने के बाद यह विकल्प पूरी तरह समाप्त हो जाएगा.

5 किलोवाट सिस्टम पर 65 हजार रुपए अतिरिक्त खर्च

सोलर डेवलपर्स का दावा है कि जहां नॉन-डीसीआर मॉड्यूल की कीमत 13 से 15 रुपए प्रति वाट तक थी, वहीं डीसीआर मॉड्यूल 22 रुपए प्रति वाट या उससे अधिक कीमत पर उपलब्ध हैं. इसके चलते रूफटॉप सोलर सिस्टम की कुल लागत में बड़ा अंतर देखने को मिलेगा. पहले बिना सब्सिडी 5 किलोवाट क्षमता का रूफटॉप सोलर सिस्टम करीब 2.40 लाख रुपए में लग रहा था, लेकिन अब इसकी कीमत बढ़कर लगभग 3.05 लाख रुपए तक पहुंच सकती है. यानी उपभोक्ताओं को करीब 65 हजार रुपए अतिरिक्त खर्च करने पड़ सकते हैं.

आम उपभोक्ताओं की पहुंच से बाहर हो सकता है सोलर

डेवलपर्स का कहना है कि यदि कीमतों में इसी तरह बढ़ोतरी हुई तो रूफटॉप सोलर सिस्टम आम उपभोक्ताओं की पहुंच से बाहर हो सकता है. इससे लोग दोबारा पारंपरिक बिजली व्यवस्था पर निर्भर हो सकते हैं और बिजली बिल का बोझ बढ़ने की आशंका भी रहेगी.

विशेषज्ञों का मानना है कि सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार की नीति सही दिशा में है, लेकिन उद्योग अभी पूरी तरह तैयार नहीं है. ऐसे में नियम को चरणबद्ध तरीके से लागू करना अधिक व्यावहारिक हो सकता है.

उद्योग संगठनों ने मांगा अतिरिक्त समय

राजस्थान सोलर एसोसिएशन के सीईओ नीतिन अग्रवाल ने कहा कि देश में सोलर उपकरणों के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देना अच्छी पहल है, लेकिन वर्तमान बाजार स्थिति को देखते हुए उद्योग को अतिरिक्त समय दिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि अचानक नियम लागू होने से सोलर पैनल महंगे हो जाएंगे और कई प्रोजेक्ट्स की गति प्रभावित हो सकती है. इसका असर घरों, दुकानों और उद्योगों में लगने वाले रूफटॉप सोलर सिस्टम पर भी पड़ेगा.