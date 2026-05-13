Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान में सोलर पैनल लगवाना होगा इतना महंगा, 1 जून से बदलने जा रहा है यह बड़ा नियम

राजस्थान में सोलर पैनल लगवाना होगा इतना महंगा, 1 जून से बदलने जा रहा है यह बड़ा नियम

Jaipur News: राजस्थान में 1 जून से नया DCR नियम लागू होने के बाद सोलर पैनल महंगे हो सकते हैं. डेवलपर्स का दावा है कि 5KW रूफटॉप सोलर सिस्टम की कीमत में करीब 65 हजार रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है.
 

Edited bySandhya YadavUpdated bySandhya Yadav
Published: May 13, 2026, 02:21 PM|Updated: May 13, 2026, 02:21 PM
राजस्थान में सोलर पैनल लगवाना होगा इतना महंगा, 1 जून से बदलने जा रहा है यह बड़ा नियम
Image Credit: AI Generated

Jaipur News: राजस्थान में बिजली बिल कम करने के लिए रूफटॉप सोलर सिस्टम लगवाने की तैयारी कर रहे उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लग सकता है. केंद्र सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से आगामी 1 जून से सोलर प्रोजेक्ट्स में स्वदेशी सोलर मॉड्यूल सेल यानी डीसीआर मॉड्यूल का उपयोग अनिवार्य किया जा रहा है. इसके बाद नए सोलर पैनल पूरी तरह स्वदेशी तकनीक और सामग्री से तैयार किए जाएंगे.

हालांकि, इस फैसले से सोलर इंडस्ट्री और डेवलपर्स के बीच चिंता बढ़ गई है. उनका कहना है कि देश में डीसीआर मॉड्यूल की उत्पादन क्षमता फिलहाल मांग के मुकाबले काफी कम है, जिससे सोलर प्रोजेक्ट्स की लागत में भारी बढ़ोतरी हो सकती है. इसका सीधा असर आम बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, खासकर उन लोगों पर जो घरों, दुकानों और छोटे उद्योगों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगवाने की योजना बना रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

25 से 35 प्रतिशत तक बढ़ सकती है लागत

सोलर डेवलपर्स और उद्योग संगठनों के अनुसार डीसीआर मॉड्यूल की सीमित उपलब्धता के कारण सोलर प्रोजेक्ट्स की लागत 25 से 35 प्रतिशत तक बढ़ सकती है. उद्योग संगठनों ने ऊर्जा विभाग और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को पत्र भेजकर इस नियम को लागू करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है.

डेवलपर्स का कहना है कि यदि अतिरिक्त समय नहीं दिया गया तो कई सोलर प्रोजेक्ट्स की रफ्तार धीमी पड़ सकती है. इससे राज्य में तेजी से बढ़ रहे रूफटॉप सोलर सेक्टर पर भी असर पड़ेगा.

मांग ज्यादा, उत्पादन क्षमता कम

विशेषज्ञों के मुताबिक देश में डीसीआर मॉड्यूल की वास्तविक उत्पादन क्षमता फिलहाल 15 से 20 गीगावाट के बीच है, जबकि सालाना मांग करीब 50 गीगावाट तक पहुंच चुकी है. मांग और आपूर्ति के बीच बड़े अंतर के कारण बाजार में डीसीआर मॉड्यूल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है.

अब तक पांच किलोवाट से अधिक क्षमता वाले कई रूफटॉप सोलर सिस्टम कम लागत वाले नॉन-डीसीआर मॉड्यूल से लगाए जा रहे थे, जिससे उपभोक्ताओं को सस्ता विकल्प मिल जाता था. लेकिन नया नियम लागू होने के बाद यह विकल्प पूरी तरह समाप्त हो जाएगा.

5 किलोवाट सिस्टम पर 65 हजार रुपए अतिरिक्त खर्च

सोलर डेवलपर्स का दावा है कि जहां नॉन-डीसीआर मॉड्यूल की कीमत 13 से 15 रुपए प्रति वाट तक थी, वहीं डीसीआर मॉड्यूल 22 रुपए प्रति वाट या उससे अधिक कीमत पर उपलब्ध हैं. इसके चलते रूफटॉप सोलर सिस्टम की कुल लागत में बड़ा अंतर देखने को मिलेगा. पहले बिना सब्सिडी 5 किलोवाट क्षमता का रूफटॉप सोलर सिस्टम करीब 2.40 लाख रुपए में लग रहा था, लेकिन अब इसकी कीमत बढ़कर लगभग 3.05 लाख रुपए तक पहुंच सकती है. यानी उपभोक्ताओं को करीब 65 हजार रुपए अतिरिक्त खर्च करने पड़ सकते हैं.

आम उपभोक्ताओं की पहुंच से बाहर हो सकता है सोलर

डेवलपर्स का कहना है कि यदि कीमतों में इसी तरह बढ़ोतरी हुई तो रूफटॉप सोलर सिस्टम आम उपभोक्ताओं की पहुंच से बाहर हो सकता है. इससे लोग दोबारा पारंपरिक बिजली व्यवस्था पर निर्भर हो सकते हैं और बिजली बिल का बोझ बढ़ने की आशंका भी रहेगी.

विशेषज्ञों का मानना है कि सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार की नीति सही दिशा में है, लेकिन उद्योग अभी पूरी तरह तैयार नहीं है. ऐसे में नियम को चरणबद्ध तरीके से लागू करना अधिक व्यावहारिक हो सकता है.

उद्योग संगठनों ने मांगा अतिरिक्त समय

राजस्थान सोलर एसोसिएशन के सीईओ नीतिन अग्रवाल ने कहा कि देश में सोलर उपकरणों के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देना अच्छी पहल है, लेकिन वर्तमान बाजार स्थिति को देखते हुए उद्योग को अतिरिक्त समय दिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि अचानक नियम लागू होने से सोलर पैनल महंगे हो जाएंगे और कई प्रोजेक्ट्स की गति प्रभावित हो सकती है. इसका असर घरों, दुकानों और उद्योगों में लगने वाले रूफटॉप सोलर सिस्टम पर भी पड़ेगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:सचिव समित शर्मा का मास्टर प्लान हिट! राजस्थान बना अन्न भंडारण में नंबर-1, अब देश भर में लागू होगा यह मॉडल

ट्रेंडिंग न्यूज़

बाड़मेर-जैसलमेर वालों के लिए खुशखबरी, जोधपुर पाल रोड पर बन रहा 760 मीटर लंबा 'सुपर फ्लाईओवर'

भीषण गर्मी में मौसम का पलटवार! राजस्थान में आंधी-बारिश से मिलेगी बड़ी राहत, इन जिलों में येलो अलर्ट जारी

बोर्ड एग्जाम में 50% नंबर और NEET में पेपर लीक का सहारा, दिनेश के बेटे ऋषि की मार्कशीट देख चकरा सकता है दिमाग

सांगानेर-शिवदासपुरा के बीच सफर करने वाले सावधान! आज बंद रहेगा कालाबड़का फाटक, घर से निकलने से पहले जान लें रूट

चांदी ने लगाई रिकॉर्ड तोड़ छलांग, सोने की कीमतों में भी जोरदार उछाल! जानें ताजा रेट

जयपुर में सोने ने पकड़ी रॉकेट की रफ्तार, चांदी धड़ाम! खरीदारी से पहले देख लें आज का ताजा रेट

सराफा बाजार में भूचाल! राजस्थान में धड़ाम से गिरे सोना-चांदी के दाम, जानें आज के ताजा रेट

राजस्थान में आंधी-बारिश और तूफान के बाद अब बजेगा गर्मी का डंका, भीषण लू के थपेड़ों से जीना हो जाएगा दुश्वार!

राजस्थान में बच्चों की मौज! साल में 126 दिन बंद रहेंगे स्कूल, देखिए छुट्टियों की पूरी लिस्ट

अर्श से फर्श पर गिरे सोने-चांदी के रेट, राजस्थान में गोल्ड-सिल्वर के प्राइस में भयंकर गिरावट

तो क्या गाड़ी की टंकी फुल करवा पाएंगे आप? जानें क्या कहता है नया नियम

खतना और धर्म परिवर्तन के आरोपों के बीच टोंक में हिंदू संगठनों का भारी प्रदर्शन, घंटाघर चौराहा पूरी तरह जाम

Dholpur: डॉ. बाबू ने किया इग्नोर तो प्रेमिका ने टावर पर चढ़कर बजा दिया 'इश्क का इमरजेंसी अलार्म'!

Kotputli: सोती हुई पत्नी का मर्डर कर शव को कमरे में किया बंद, फिर खाटूश्यामजी दर्शन करने गया पति

Rajasthan News: अब शिकायत सिर्फ दर्ज नहीं, समाधान भी! 181 हेल्पलाइन पर सचिव का औचक निरीक्षण

राजस्थान में चुनावी मिशन ऑन, पंचायत चुनाव से पहले गांव-गांव में पहुंच रही भजनलाल सरकार!

राजस्थान में सोने-चांदी के भाव में भारी गिरावट! 10 ग्राम सोना सस्ता, अभी खरीदने का सुनहरा मौका

Rajasthan: तेल कंपनियों ने तय की पेट्रोल-डीजल की बिक्री की लिमिट! पंपों पर लगे पोस्टर

राजस्थान में राज्यसभा चुनाव से पहले बीजेपी में हलचल तेज, क्या उम्मीदवारों के नामों पर लगेगी मुहर?

राजस्थान में ₹3 से ज्यादा महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल, आज से लागू हुईं नई दरें, जानें जयपुर का ताजा रेट!

राजस्थान के 66 लाख किसानों के कब खिलेंगे चेहरे, CM Kisan की 6ठी किस्त पर आया अपडेट!

Rajasthan News: बीकानेर में काल बनी खेत की डिग्गी, एक-दूसरे को बचाने के चक्कर में 3 सगी बहनों की डूबने से मौत

राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के भाव स्थिर, जानें लेटेस्ट रेट

IAS डॉ. समित शर्मा का 'सिटिजन अवतार', 181 हेल्पलाइन पर ऑन-द-स्पॉट सस्पेंड किया भ्रष्ट अधिकारी

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

राजस्थान में सोना-चांदी की कीमतों में भयंकर बढ़ोतरी! बाजार खुलते ही जयपुर सर्राफा बाजार में मची हलचल, जानें लेटेस्ट रेट

राजस्थान में बन सकता है भारत का ‘दुबई’, बदलेगी पूरी तस्वीर, लोग बनेंगे करोड़ों के मालिक!

Rajasthan News: Pali में रूह कंपा देने वाली वारदात, मदरसे से लौटा ही नहीं आरिफ… शाम को जंगल में मिली खून से सनी लाश

राजस्थान में मौसम का डबल अलर्ट, बीकानेर, फलोदी, नागौर के साथ इन जिलों में आंधी के साथ बारिश

सीकर से जानकी पब्लिक स्कूल तक, नीट लीक आरोपी ऋषि की कहानी, CBI ने परिवार के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया

पड़ोसी राज्यों से इतना महंगा क्यों? राजस्थान में पेट्रोल-डीजल की कीमतों ने तोड़ी कमर! आंकड़ों में देखें यूपी-हरियाणा से तुलना

चूरू, सीकर, झुंझुनू, कोटपूतली बहरोड़, कैरथल-तिजारा अलवर डीग भरतपुर में बारिश का अलर्ट

जयपुर की वो 5 गलियां जो छुपाए बैठी हैं 300 साल पुराने रहस्य, हर रास्ता सुनाता है अलग कहानी!

4.80 करोड़ के घोटाले पर बड़ा एक्शन! IAS समित शर्मा ने टोंक के पूर्व GM को किया सेवा से बर्खास्त

राजस्थान में मौसम का दोगला वार, कहीं आग बरसाता सूरज, कहीं आंधी-बारिश का तांडव! जानें अपने जिले का हाल

राजस्थान में भयंकर महंगा हुआ पेट्रोल, डीजल के रेट ने भी काटा उधम, जानें अपने शहर में तेल के लेटेस्ट प्राइस

Do You Know: क्या आप जानते हैं? नाहरगढ़ में 9 रानियों के लिए 9 बिल्कुल एक जैसे महल क्यों बनवाए गए थे?

सिर्फ 3 दिन हैं बाकी! राजस्थान में RIICO प्लॉट योजना में आवेदन नहीं किया तो पछताएंगे!

Do You Know: मारवाड़ की सुबह-शाम का 'असली' हीरो, जोधपुर का जादुई मिर्ची बड़ा

Heatwave Alert: भीषण गर्मी से तप रहे राजस्थान के टॉप 10 शहर, बाड़मेर-जैसलमेर सबसे गर्म, IMD का अलर्ट जारी

Tags:
jaipur news

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कठूमर के सरकारी स्कूल में चौथी बार लूट, लाखों का सामान साफ, सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल

कठूमर के सरकारी स्कूल में चौथी बार लूट, लाखों का सामान साफ, सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल

Rajasthan crime news
2

सीकर खदान हादसे में 22 घंटे बाद मिला मजदूर का शव, SDRF ने चलाया मौत से जंग का रेस्क्यू

sikar news
3

राजस्थान में राज्यसभा चुनाव से पहले बीजेपी में हलचल तेज, क्या उम्मीदवारों के नामों पर लगेगी मुहर?

Rajasthan politics news
4

NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में CBI का बड़ा खुलासा, मास्टरमाइंड गिरफ्तार

NEET-UG Paper Leak Case
5

कोटा एमबीएस अस्पताल में दो मरीजों की मौत के बाद बवाल, डॉक्टर से मारपीट

Kota news