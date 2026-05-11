/राजस्थान के मंदिरों में गूंजा 'हर हर महादेव', सोमनाथ पर्व पर उमड़ा जनसैलाब, देखें तस्वीरें

Somnath Swabhiman Parv: राजस्थान के जयपुर स्थित झाड़खंड महादेव मन्दिर में ‘सोमनाथ स्वाभिमान पर्व’ के तहत राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबोधित करते हुए इस दिन को पवित्र, ऐतिहासिक और देश की सांस्कृतिक चेतना से जुड़ा बताया. उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है, जिसे इतिहास में कई बार तोड़ा और लूटा गया, लेकिन देशवासियों और पूर्वजों के अटूट संकल्प ने उसे हर बार फिर से खड़ा किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि उस दौर में हमारी सांस्कृतिक विरासत को मिटाने का प्रयास किया गया और कई मंदिरों को खंडित किया गया, लेकिन भारतीय संस्कृति की शक्ति ने उन्हें पुनर्जीवित किया.

उन्होंने बताया कि देश की आजादी के समय भी सोमनाथ मंदिर खंडहर की स्थिति में था, जिसके बाद पुनर्निर्माण कर उसे नई पहचान दी गई. राज्यभर के हर जिले में 8 से 11 मई तक 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं, जो इस विरासत के संरक्षण और गौरव से जुड़े हुए हैं.

भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सोमनाथ मंदिर के आधुनिक पुनर्निर्माण और लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर भूतेश्वर महादेव मंदिर में पूजा-अर्चना कर रुद्राभिषेक किया. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी देखा. इस अवसर पर जिलाध्यक्ष चौहान ने कहा कि सोमनाथ मंदिर हिंदू धर्म के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला ज्योतिर्लिंग है. उन्होंने कहा कि यह गौरवपूर्ण अवसर भारत की सांस्कृतिक चेतना, आस्था और पुनर्जागरण का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि राष्ट्र के स्वाभिमान, सनातन परंपरा और अदम्य आस्था का जीवंत प्रतीक है. यह पावन अवसर उन महान विभूतियों और अनगिनत श्रद्धालुओं के संघर्ष एवं संकल्प की याद दिलाता है, जिन्होंने पुनर्निर्माण के माध्यम से संस्कृति की अमर ज्योति को पुनः प्रज्वलित किया.

धौलपुर कस्बे के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व को लेकर धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया. नगरपालिका ईओ विमलेश मीणा ने मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना की. इस दौरान मंदिर परिसर में एलईडी लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया गया. बड़ी संख्या में लोगों ने एलईडी पर कार्यक्रम देखा और पीएम का संबोधन सुना. कार्यक्रम में नगरपालिका के अधिकारी, कर्मचारी और भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे. ईओ विमलेश मीणा ने कहा कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व हमारी सांस्कृतिक विरासत और गौरव का प्रतीक है. मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा हुई. श्रद्धालुओं ने देश की सुख-समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम के समापन पर प्रसाद वितरण किया गया.

बूंदी में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत सोमवार को राज्य सरकार के देवस्थान विभाग की ओर से श्री राजराजेश्वर महादेव मंदिर परिसर में जिला स्तरीय धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम के दौरान भगवान श्री राजराजेश्वर महादेव का विधि-विधान से महा रुद्राभिषेक एवं विशेष पूजा-अर्चना की गई. धार्मिक अनुष्ठान पंडित रामकृष्ण शर्मा एवं पंडित शिवम शर्मा के नेतृत्व में संपन्न हुए. कार्यक्रम में महामंडलेश्वर बाबा बालकनाथ, मातृा मंदिर महंत रामलखन दास महाराज सहित संत-महात्माओं की मौजूदगी रही. इस अवसर पर उपखंड अधिकारी ऋतुराज शर्मा, पूर्व विधायक चंद्रकांता मेघवाल, नगर पालिका ईओ पूर्णिमा शर्मा, भाजपा जिला महामंत्री योगेंद्र शृंगी, मंडल अध्यक्ष विनोद मामा, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष नरेंद्र मीणा सहित कई जनप्रतिनिधि एवं प्रबुद्धजन मौजूद रहे. सभी अतिथियों ने भगवान शिव की पूजा-अर्चना कर प्रदेश एवं क्षेत्र की खुशहाली की कामना की.



राजस्थान सरकार के कला, साहित्य एवं पुरातत्व विभाग के निर्देशानुसार, सोमनाथ मंदिर पर प्रथम आक्रमण के 1000 वर्ष एवं मंदिर पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज नगरपालिका नीमकाथाना द्वारा 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' का भव्य आयोजन किया गया. कार्यक्रम का शुभारंभ संतोषी माता मंदिर के पास स्थित शिवालय में सामूहिक मंत्रोच्चार, ओंकार जाप और शिव भजनों के साथ हुआ. इस अवसर पर स्थानीय महिलाओं द्वारा एक भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जो नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई सुभाष मंडी स्थित गायत्री मंदिर तक पहुंची. यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं द्वारा शिव भक्ति के जयकारे लगाए गए, जिससे संपूर्ण वातावरण धर्ममय हो गया. नगरपालिका क्षेत्र के साथ-साथ कुरबड़ा स्थित शिवालय पर भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए. यहां नगरपालिका कार्मिकों और जनप्रतिनिधियों ने स्वच्छता अभियान चलाया और शिव विषयक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं. इस दौरान उपस्थित जनसमूह को 'सोमनाथ पुस्तिका' का वितरण भी किया गया ताकि युवा पीढ़ी अपने गौरवशाली इतिहास से परिचित हो सकें.

मेड़ता रोड के जबरेश्वर महादेव मंदिर में विशेष शिव पूजन के साथ जिला स्तरीय सोमनाथ अमृत महोत्सव मनाया गया. जबरेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी ओमप्रकाश दाधीच के सानिध्य में विधायक लक्ष्मण राम कलरु, उपखंड अधिकारी पूनम चोयल और अधिशासी अधिकारी हरेंद्र चौधरी के साथ देवस्थान आयुक्तालय के विरेन्द्रसिंह ने विशेष पूजा अर्चना कर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया. इस अवसर पर नगर पालिका प्रशासन द्वारा बड़ी स्क्रीन पर सोमनाथ मंदिर के इतिहास को जनता को दिखाया गया. आज के दिन का महत्व बताते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रांताओं की विध्वंसकारी सोच पर आस्था की विजय करार दिया.

डूंगरपुर के करोली गांव स्थित भुवनेश्वर महादेव मंदिर में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के जिला स्तरीय कार्यक्रम के तहत कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें स्कूली बालिकाओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, एएनएम सहित बड़ी संख्या में महिलाओं एवं श्रद्धालुओं ने भाग लिया. गांव के विभिन्न मार्गो से होते हुए कलश यात्रा भुवनेश्वर महादेव मंदिर पहुंची, जहां मंदिर में जिला कलेक्टर देशलदान, सागवाडा विधायक शंकरलाल डेचा, जिला भाजपा अध्यक्ष अशोक पटेल, जिला परिषद सीईओ हनुमान सिंह राठोड सहित अन्य जनप्रतिनिधि व अधिकारियों ने जलाभिषेक कर पूजा-अर्चना की और देश की खुशहाली, समृद्धि और राष्ट्रीय एकता की प्रार्थना की. इस मौके पर मंदिर में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान भी सम्पन्न हुए.



चित्तौड़गढ़ जिले के बेगूं नगर में सोमनाथ विरासत के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया. यात्रा नेहरू गार्डन से शुरू होकर सदर बाजार, केसरिया चौक और खुर्रा बाजार होते हुए जोड़ेश्वर महादेव मंदिर परिसर पहुंची, जहां इसका समापन हुआ. यात्रा के दौरान कई स्थानों पर श्रद्धालुओं ने पुष्पवर्षा कर स्वागत किया. महिलाओं ने भगवान के भजनों की धुन पर नृत्य करते हुए धार्मिक माहौल बनाया.

सोमनाथ महालय के जीर्णोद्धार के 100 वर्ष पूर्ण होने और श्री सोमनाथ विरासत की हीरक जयंती के उपलक्ष्य में सोमवार को करौली के प्रतापेश्वर महादेव मंदिर में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में रुद्री पाठ, रुद्राभिषेक, पूजा-अर्चना और भजन का आयोजन किया गया. आयोजन का शुभारंभ अतिरिक्त जिला कलेक्टर हेमराज परिडवाल ने किया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु और गणमान्य लोग मौजूद रहे. कार्यक्रम के दौरान भगवान शिव की आराधना करते हुए श्रद्धालुओं ने धर्म और संस्कृति की परंपराओं को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया. आयोजन में भजन कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिनमें श्रद्धालु भक्तिमय माहौल में सराबोर नजर आए.

प्रतापगढ़ के अरनोद नई आबादी स्थित नाकोड़ा नगर मे नर्मदेश्वर महादेव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य शुभारंभ श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ हुआ. आयोजन के प्रथम दिन भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं, युवाओं एवं श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया. महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में सिर पर कलश धारण कर नगर भ्रमण किया. इस दौरान हर हर महादेव और बोल बम के जयघोष से पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में सराबोर हो उठा.

झुंझुनूं में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व सोमवार को झुंझुनूं में श्रद्धा, भक्ति और सांस्कृतिक गौरव के साथ मनाया गया. जिला स्तरीय समारोह रानी सती रोड स्थित लावरेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित हुआ, जहां सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. पूरे मंदिर परिसर को आकर्षक सजावट और धार्मिक वातावरण से सजाया गया था. कार्यक्रम का शुभारंभ जिला कलेक्टर डॉ. अरुण गर्ग और झुंझुनूं विधायक राजेंद्र भाम्बू ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया. सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत भगवान शिव का विधि-विधान से विशेष पूजन और रुद्राभिषेक किया गया. वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का अभिषेक कर सुख-समृद्धि की कामना की.

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