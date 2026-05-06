/क्या आप जानते हैं 'SSO ID', क्या है और क्यों है सर्च में?

Jaipur News: राजस्थान में सरकारी सेवाओं और भर्तियों का चेहरा पूरी तरह बदल चुका है. आज प्रदेश का शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जिसके पास अपनी SSO ID (Single Sign-On Identity) न हो. सरल शब्दों में कहें तो यह एक ऐसी 'एकल खिड़की' है, जहां एक बार एंट्री करने के बाद आप प्रदेश सरकार की 100 से अधिक डिजिटल सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं. वर्तमान में मई 2026 की शुरुआत के साथ ही यह पोर्टल एक बार फिर प्रदेश के लाखों युवाओं और नागरिकों के बीच चर्चा का केंद्र बना हुआ है.

सर्च में क्यों बना हुआ है SSO पोर्टल?

मई 2026 के पहले सप्ताह में गूगल और सोशल मीडिया पर SSO ID की सर्च अचानक बढ़ गई है. इसके पीछे कई बड़े प्रशासनिक और भर्ती संबंधी कारण हैं-

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एडमिट कार्ड का दबाव

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) द्वारा प्रयोगशाला सहायक (Lab Assistant) परीक्षा 2026 के प्रवेश पत्र 5 मई को जारी कर दिए गए हैं. आगामी 9 और 10 मई को होने वाली इस परीक्षा के लिए लाखों अभ्यर्थी पोर्टल पर लॉगिन कर रहे हैं.

भर्तियों की एक्टिवनेस

वर्तमान में IT ऑफिसर्स और एग्रीकल्चर ऑफिसर्स जैसी महत्वपूर्ण भर्तियों के जॉइनिंग शेड्यूल और आवेदन की प्रक्रिया भी इसी माध्यम से चल रही है.

OTR का क्रेज

'वन टाइम रजिस्ट्रेशन' प्रणाली के कारण अब अभ्यर्थियों को बार-बार अपनी जानकारी भरने की जरूरत नहीं होती, जिससे छात्र अपनी प्रोफाइल अपडेट करने के लिए लगातार पोर्टल का रुख कर रहे हैं.

क्या है SSO ID और इसके मकसद

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा विकसित यह पोर्टल नागरिकों की सुविधा के लिए बनाया गया है. इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी प्रक्रियाओं को पारदर्शी, पेपरलेस और आसान बनाना है.

इसकी सबसे बड़ी विशेषता 'एक आईडी, अनेक काम' का सिद्धांत है. आपको हर विभाग की अलग वेबसाइट या अलग पासवर्ड याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है.

यह प्रणाली मुख्य रूप से तीन श्रेणियों में बंटी है-

नागरिक

व्यापारी

सरकारी कर्मचारी

प्रमुख सेवाएं और लाभ

सेवा श्रेणी मुख्य उपलब्ध सेवाएं

रोजगार सरकारी भर्तियों के आवेदन, एडमिट कार्ड, परिणाम और OTR.

नागरिक सेवा जन आधार, ई-मित्र लॉगिन और भामाशाह कार्ड प्रबंधन.

शिक्षा स्कॉलरशिप आवेदन और कॉलेज/स्कूल प्रवेश प्रक्रिया.

यूटिलिटी बिजली-पानी के बिल, शस्त्र लाइसेंस और अन्य सरकारी भुगतान.

व्यवसाय BRN पंजीकरण, GST सेवाएं और उद्योग संबंधी कार्य

कैसे प्राप्त करें अपनी डिजिटल पहचान?

अगर आपकी SSO ID अभी तक नहीं बनी है, तो इसे बनाना बेहद सरल है. आधिकारिक पोर्टल sso.rajasthan.gov.in पर जाकर आप जन आधार, आधार कार्ड या अपने गूगल अकाउंटके जरिए खुद को रजिस्टर कर सकते हैं. आधार कार्ड का उपयोग करना सबसे सटीक और आसान तरीका माना जाता है.

इन बातों का रखें ध्यान

अक्सर लोग अपनी आईडी या पासवर्ड भूल जाते हैं. इसके लिए पोर्टल पर 'Forgot SSO ID' का विकल्प मौजूद है. साथ ही, नागरिक अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 9223166166 पर SMS भेजकर भी अपनी जानकारी पुनः प्राप्त कर सकते हैं.

डिजिटल होते राजस्थान में SSO ID अब केवल एक लॉगिन आईडी नहीं बल्कि हर नागरिक की अनिवार्य डिजिटल पहचान बन चुकी है.