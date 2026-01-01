Commercial Gas Cylinder: नए साल 2026 की शुरुआत आम कारोबारियों के लिए महंगाई के झटके के साथ हुई है. 1 जनवरी से कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 111 रुपये की बढ़ोतरी हो गई. यह बढ़ोतरी होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट और कैटरिंग कारोबार पर सीधा बोझ डालेगी. दूसरी ओर घरेलू उपभोक्ताओं को फिलहाल राहत मिली है, क्योंकि घरेलू सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ.

कॉमर्शियल सिलेंडर के नए दाम

तेल कंपनियों ने 19 किलो वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 111 रुपये बढ़ा दी है. जयपुर में अब इसका दाम 1608 रुपये से बढ़कर 1719 रुपये हो गया है. यह बढ़ोतरी पूरे देश में लागू है. कारोबारियों का कहना है कि इससे उनका मासिक खर्च हजारों रुपये बढ़ जाएगा. छोटे-मोटे ढाबे और स्ट्रीट फूड वेंडर सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे.

होटल-रेस्टोरेंट पर बढ़ता बोझ

होटल और रेस्टोरेंट संचालकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. नए साल पर पर्यटकों की भीड़ होने के बावजूद खर्च बढ़ने से मुनाफा कम हो जाएगा. जयपुर होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि लगातार बढ़ते गैस दाम कारोबार को मुश्किल बना रहे हैं. कई जगहों पर मेन्यू की कीमतें बढ़ानी पड़ सकती हैं, जिससे ग्राहकों पर भी असर पड़ेगा. कैटरिंग और बैंक्वेट हॉल वाले भी चिंतित हैं. छोटे ढाबों पर तो जैसे आफत आ गई है.

घरेलू उपभोक्ताओं को राहत

घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है. 14.2 किलो वाला घरेलू सिलेंडर अभी भी 856.50 रुपये पर ही उपलब्ध है. दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया. इससे लाखों परिवारों को नए साल पर राहत मिली है. घरेलू उपभोक्ता महंगाई के इस झटके से बचे रहे.

कारोबारियों की चिंता और आगे की राह

कारोबारी संगठनों ने सरकार से दाम कम करने की अपील की है. उनका कहना है कि लगातार बढ़ते दाम छोटे कारोबारियों की कमर तोड़ रहे हैं. नए साल पर जयपुर में पर्यटन सीजन चल रहा है, लेकिन खर्च बढ़ने से कारोबार पर असर पड़ सकता है. कई रेस्टोरेंट मालिकों ने कहा कि अगर दाम नहीं घटे तो कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी, जिससे ग्राहक कम हो सकते हैं.

कुल मिलाकर, नए साल की शुरुआत कारोबारियों के लिए महंगाई के बोझ के साथ हुई है. घरेलू उपभोक्ता राहत में हैं, लेकिन होटल-रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. आने वाले दिनों में देखना होगा कि यह बढ़ोतरी कितना असर डालती है और कारोबारी कैसे इससे निपटते हैं.

