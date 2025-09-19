नए स्टार्टअप के लिए रीढ़ की हड्डी बनेगी राजस्थान सरकार, नौजवानों को मिलेगा बिजनेस खड़ा करना का मौका

Rajasthan Startup Policy: राजस्थान सरकार ने राज्य के युवाओं को उद्यमिता की दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए "राजस्थान स्टार्टअप नीति" को लागू किया है, जो नवाचार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण कदम है. यह नीति 2021 में शुरू की गई थी और 2025-26 बजट में इसे और मजबूत किया गया है. नीति का उद्देश्य स्टार्टअप पारिस्थरिता को बढ़ाना, नौकरी सृजन को प्रोत्साहित करना और राज्य को उद्यमिता के केंद्र के रूप में स्थापित करना है.



इस नीति के तहत, पंजीकृत स्टार्टअप्स को 50 लाख रुपये तक का अनुदान, कर छूट, और सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जाता है. इसके अलावा, स्टार्टअप्स को मार्केटिंग सपोर्ट, मेंटरशिप और तकनीकी सहायता भी दी जाती है. राज्य सरकार ने जयपुर, उदयपुर और कोटा में स्टार्टअप इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए हैं, जहां युवा उद्यमी अपने विचारों को व्यवहारिक रूप दे सकते हैं. नीति के तहत अब तक 500 से अधिक स्टार्टअप्स को मान्यता मिल चुकी है, जिनमें टेक, एग्रीटेक, हेल्थटेक और ग्रामीण उद्यम शामिल हैं.

2025 में, सरकार ने इस नीति में संशोधन करते हुए महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को प्राथमिकता दी है. इसके लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम और 25% अतिरिक्त अनुदान का प्रावधान किया गया है. "राजस्थान स्टार्टअप फेस्ट" जैसे आयोजनों के जरिए युवाओं को निवेशकों से जोड़ा जा रहा है. मुख्यमंत्री ने हाल ही में घोषणा की कि अगले दो वर्षों में 1000 नए स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य है.

हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बुनियादी ढांचे और जागरूकता अभियान पर अधिक ध्यान देना होगा. युवा उद्यमी इसे एक सुनहरा अवसर मान रहे हैं, लेकिन फंडिंग और मार्केटिंग में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं. अधिक जानकारी के लिए rajstartup.rajasthan.gov.in पर विजिट करें.