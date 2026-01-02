Rajasthan बनेगा IT और स्टार्टअप का ग्लोबल हब, 1200 कंपनियां होंगी शामिल, मिलेंगी जॉब्स!

Jaipur News: मुख्य सचिव ने आयोजन स्थल पर हॉल्स, सेशन एरिया, स्टार्टअप स्टॉल्स, रजिस्ट्रेशन व्यवस्था, सुरक्षा इंतजाम और तकनीकी सुविधाओं का निरीक्षण किया. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि देश-विदेश से आने वाले स्टार्टअप फाउंडर्स, निवेशकों और डेलिगेट्स को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और आयोजन पूरी तरह सुचारू और विश्वस्तरीय मानकों के अनुरूप हो.

विजिट के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के सचिव डॉ. रवि कुमार सुरपुर और कमिश्नर हिमांशु गुप्ता भी मुख्य सचिव के साथ मौजूद रहे. डीओआईटी के जुडे अधिकारियों ने मुख्य सचिव को डिजिफेस्ट और टाई ग्लोबल समिट के कार्यक्रमों, सेशंस, प्रदर्शनी और रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस की रूपरेखा की जानकारी दी. मुख्य सचिव वी.श्रीनिवास ने मीडिया से बातचीत में बताया की यह आयोजन राजस्थान को आईटी और स्टार्टअप विकास के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने में मील का पत्थर साबित होगा. समिट में विभिन्न सत्रों और स्टार्टअप पिच के अलावा 36 घंटे हैकाथॉन, कॉमिकॉन, फिल्म फेस्टिवल और राजस्थान रीजनल एआई इम्पेक्ट कॉन्फ्रेंस जैसे विशेष आयोजन भी होंगे.

200 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश मिल सकता

समिट में डिजिटल एग्रीकल्चर, स्मार्ट हेल्थ, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म और वाटर गवर्नेंस जैसे क्षेत्रों पर फोकस होगा. समिट में 10 हजार से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे. राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 में 1200 से अधिक वैश्विक कंपनियों के फाउंडर, सीईओ और निवेशक हिस्सा लेंगे. इसके साथ ही 20 से अधिक यूनिकॉर्न और सूनिकॉर्न स्टार्टअप्स के संस्थापक भी जयपुर में मौजूद रहेंगे. देश-विदेश के स्टार्टअप्स, निवेशक, युवा उद्यमी, आईटी प्रोफेशनल्स, शिक्षण संस्थान और छात्र भाग लेंगे. समिट के दौरान स्टार्टअप्स को न सिर्फ निवेश के अवसर मिलेंगे, बल्कि अनुभवी उद्योग विशेषज्ञों से मार्गदर्शन भी मिलेगा. अनुमान है कि इस आयोजन के माध्यम से राजस्थान के स्टार्टअप्स को 200 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश मिल सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

प्रदेश में एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार हुआ

राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट में बड़ी खासियत राजस्थान रीजनल एआई इम्पेक्ट कॉन्फ्रेंस है. पहली बार प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित समिट होगी, जिसमें एआई से जुड़े सेक्टोरल सेशन आयोजित किए जाएंगे. ये सेशन फिनटेक, ई-कॉमर्स, एग्रीटेक, हेल्थटेक, प्रॉपटेक, एवीजीसी, मीडियाटेक, स्पोर्ट्सटेक, एआई-एमएल और डीप टेक जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित होंगे. राजस्थान रीजनल एआई इम्पेक्ट कॉन्फ्रेंस का मकसद प्रदेश के एआई-संचालित नवाचारों को प्रदर्शित करना, हितधारकों से संवाद करना और एआई संचालन से जुड़ी कार्ययोजना के संबंध में सिफारिशें देना है. साथ ही एआई एक्सपो का भी आयोजन होगा, जिसमें स्टार्टअप्स, शैक्षणिक संस्थान और उद्योग भागीदार एआई उत्पादों, प्लेटफॉर्म्स और समाधानों का प्रदर्शन करेंगे. डीओआईटी आयुक्त हिमांशु गुप्ता ने बताया की राजस्थान सरकार ने बीते दो वर्षों में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए कई अहम नीतिगत फैसले लिए हैं, जिससे प्रदेश में एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार हुआ है.



नवाचारों को प्रदर्शित करने और पहचान बनाने का अवसर मिलेगा

इसी क्रम में डिजिफेस्ट के दौरान 6 जनवरी को मुख्यमंत्री राजस्थान एआई-एमएल पॉलिसी भी जारी करेंगे. यह पॉलिसी केंद्र सरकार के इंडिया एआई मिशन के अनुरूप प्रदेश को एआई के क्षेत्र में अग्रणी बनाने में मदद करेगी. समिट में राजस्थान सहित कई राज्यों के सूचना प्रौद्योगिकी विभागों के पवेलियन लगाए जाएंगे. इसके अलावा स्टार्टअप्स के लिए 114 स्टॉल्स भी लगाए जाएंगे, जहां उन्हें अपने नवाचारों को प्रदर्शित करने और पहचान बनाने का अवसर मिलेगा. समिट में केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी और वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद सहित राजनीति एवं उद्योग जगत की विभिन्न हस्तियां, हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और मध्यप्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधिमंडल शामिल होंगे.

रोजगार के नए अवसरों की नींव रखी जाएगी

राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 सिर्फ एक टेक इवेंट नहीं, बल्कि प्रदेश के भविष्य की दिशा तय करने वाला मंच बनने जा रहा है. टेक्नोलॉजी, टैलेंट और ट्रांसफॉर्मेशन के इस महाकुंभ से निकलने वाले फैसले आने वाले वर्षों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था और रोजगार के नए अवसरों की नींव रखेंगे. स्टार्टअप्स, इनोवेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संगम से जयपुर अगले तीन दिनों तक वैश्विक टेक मानचित्र पर अपनी खास मौजूदगी दर्ज कराएगा. यहां होने वाली चर्चा, निवेश और नीतिगत घोषणाएं न केवल स्टार्टअप इकोसिस्टम को नई गति देंगी, बल्कि राजस्थान को डिजिटल इंडिया के अगले ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करेंगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-