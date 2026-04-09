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गैस संकट के बीच राजस्थान स्टेट गैस का ऑफर, LPG छोड़ें, सस्ती पड़ेगी घरेलू गैस

Rajastha News: राजस्थान स्टेट गैस ने डीपीएनजी कनेक्शन बढ़ाने की योजना शुरू की है. कोटा सहित अन्य शहरों में पाइपलाइन से घरेलू गैस सुविधा बढ़ाकर रोजाना 150-200 कनेक्शन दिए जाएंगे. यह सस्ती, सुरक्षित और हरित ऊर्जा है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByKashi Ram
Published:Apr 09, 2026, 07:43 PM IST | Updated:Apr 09, 2026, 07:43 PM IST

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गैस संकट के बीच राजस्थान स्टेट गैस का ऑफर, LPG छोड़ें, सस्ती पड़ेगी घरेलू गैस

Good News Despite LPG Crisis: एक तरफ जब देशभर में एलपीजी गैस यानी घरेलू गैस सिलेंडरों की कमी चल रही है. तब राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस ने नई कवायद शुरू की है. जिन क्षेत्रों में पाइपलाइन युक्त घरेलू गैस का इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप हो चुका है, उन जगहों पर राजस्थान स्टेट गैस ने अधिक से अधिक ग्राहक जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की है. राजस्थान स्टेट गैस प्रबंधन का मानना है कि डीपीएनजी कनेक्शनों की संख्या बढ़ाकर एलपीजी उपभोक्ताओं की परेशानी को कम किया जा सकता है. राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस द्वारा कोटा में पाइपलाइन से नए गैस कनेक्शन जारी करने में औसतन प्रतिदिन तीन से चार गुणा तक की बढ़ोतरी की जाएगी.

राजस्थान स्टेट गैस के नए प्रबंध निदेशक विनय पाटनी ने विभागीय अधिकारियों और कार्मिकों की वीसी से बैठक लेते हुए निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में डीपीएनजी का इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप किया जा चुका है, वहां क्षेत्रवासियों को डीपीएनजी से जोड़ने के हरसंभव प्रयास करें. वर्तमान हालातों में केन्द्र व राज्य सरकार आम नागरिकों, औद्योगिक संस्थाओं और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को प्राकृतिक गैस की सुविधा से जोड़ने के लिए गंभीर है.
सुरक्षित व सस्ती है डीपीएनजी

आरएसजीएल के प्रबंध निदेशक विनय पाटनी ने बताया कि वर्तमान में आरएसजीएल द्वारा प्रतिदिन औसतन 50 से 60 डीपीएनजी कनेक्शन दिए जा रहे हैं. इसे बढ़ाकर प्रतिदिन औसतन 150 से 200 तक ले जाने के प्रयास करने होंगे. उन्होंने कोटा शहर के निवासियों से भी आग्रह किया कि वे आगे आकर एलपीजी के बजाय डीपीएनजी से जुड़ें. पाइपलाइन से घरेलू गैस सुविधा सस्ती, सुरक्षित, हरित उर्जा और 24 गुणा 7 उपलब्ध सुविधा है. आरएसजीएल द्वारा डीपीएनजी के नए कनेक्शनों पर आकर्षक प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है.
होटल-रेस्टोरेंट को जारी करें डीपीएनजी कनेक्शन

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गैस संकट में जब एक तरफ होटल-रेस्टोरेंट को कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कमी झेलनी पड़ रही है. तब आरएसजीएल ने अधिक से अधिक डीपीएनजी कनेक्शन देने के निर्देश दिए हैं. एमडी पाटनी ने आरएसजीएल के फील्ड अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे होटल, ढ़ाबा, रेस्टोरेंट आदि को डीपीएनजी सुविधा से जोड़ें. इसके साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यमियों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी अभियान चलाकर पीएनजी कनेक्शन लेने के लिए प्रेरित करें.

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