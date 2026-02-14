Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

"जयपुर स्टेट ओपन बोर्ड रिजल्ट जारी! 10वीं 50.13% और 12वीं 46.28% परिणाम, मंत्री मदन दिलावर ने दी बधाई "

Rajasthan State Open Board: राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड (RSOS) ने 10वीं और 12वीं कक्षाओं का परिणाम आज जारी कर दिया है. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जयपुर के शिक्षा संकुल परिसर में नए सभागार से परिणाम घोषित किए और सभी सफल अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.  

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Dinesh Tiwari
Published: Feb 14, 2026, 07:52 AM IST | Updated: Feb 14, 2026, 07:52 AM IST

Trending Photos

Rajasthan Gold-Silver Price Today: जल्दी से अपने Valentine को गिफ्ट कर दें गोल्ड रिंग, सिल्वर की पायल से भी बन जाएगा काम, राजस्थान में धड़ाम हुए सोने-चांदी के दाम
8 Photos
Rajasthan Gold Silver Rate

Rajasthan Gold-Silver Price Today: जल्दी से अपने Valentine को गिफ्ट कर दें गोल्ड रिंग, सिल्वर की पायल से भी बन जाएगा काम, राजस्थान में धड़ाम हुए सोने-चांदी के दाम

पानी भरकर राजस्थान के इन शहरों को भिगोने आ रहे हैं काले बादल, IMD ने इन जिलों के लिए जारी किया अलर्ट
11 Photos
Rajasthan Weather Update

पानी भरकर राजस्थान के इन शहरों को भिगोने आ रहे हैं काले बादल, IMD ने इन जिलों के लिए जारी किया अलर्ट

देखते ही देखते आसमान से जमीन पर आ गिरे साने-चांदी के रेट! जानें क्या हैं आज के ताजा भाव
6 Photos
Jaipur gold silver rate today

देखते ही देखते आसमान से जमीन पर आ गिरे साने-चांदी के रेट! जानें क्या हैं आज के ताजा भाव

राजस्थान में फिर से करवट लेगा मौसम, इस दिन से फिर हो सकती है बारिश, अलर्ट जारी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में फिर से करवट लेगा मौसम, इस दिन से फिर हो सकती है बारिश, अलर्ट जारी

"जयपुर स्टेट ओपन बोर्ड रिजल्ट जारी! 10वीं 50.13% और 12वीं 46.28% परिणाम, मंत्री मदन दिलावर ने दी बधाई "

Rajasthan State Open School Results Released: जयपुर: राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल (RSOS) ने कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का परिणाम आज जारी कर दिया है. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षा संकुल परिसर के नए सभागार में एक भव्य समारोह के दौरान परिणाम घोषित किए. इस अवसर पर उन्होंने सभी सफल अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की. कार्यक्रम में राज्य परियोजना निदेशक अनुपमा जोरवाल सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे. समारोह में परिणाम से जुड़ी व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई और भविष्य में स्टेट ओपन शिक्षा प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया गया.


परिणाम के प्रमुख आंकड़े
इस वर्ष कक्षा 10वीं का कुल पास प्रतिशत 50.13% रहा, जबकि कक्षा 12वीं का पास प्रतिशत 46.28% दर्ज किया गया. 10वीं की परीक्षा में कुल 18,102 अभ्यर्थी शामिल हुए, जिनमें 10,953 महिला और 7,149 पुरुष अभ्यर्थी थे. वहीं, 12वीं की परीक्षा में कुल 12,877 अभ्यर्थियों ने भाग लिया, जिसमें 7,098 महिला और 5,779 पुरुष अभ्यर्थी शामिल थे. ये आंकड़े दर्शाते हैं कि स्टेट ओपन स्कूल में महिला अभ्यर्थियों की संख्या पुरुषों से काफी अधिक रही, जो शिक्षा में लैंगिक समानता और समावेशिता की दिशा में सकारात्मक संकेत है.


शिक्षा मंत्री का महत्वपूर्ण संदेश
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि स्टेट ओपन स्कूल प्रणाली उन हजारों विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित हो रही है, जो आर्थिक मजबूरी, नौकरी, पारिवारिक जिम्मेदारियों या अन्य कारणों से नियमित स्कूल शिक्षा से वंचित रह गए थे. उन्होंने जोर देकर कहा, "हम ऑन डिमांड परीक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं, जिससे छात्र अपने नियमित कार्य, नौकरी या अन्य दायित्वों के साथ-साथ अपनी सुविधा अनुसार परीक्षा देकर पढ़ाई पूरी कर सकते हैं. यह प्रणाली शिक्षा को लचीला, समावेशी और हर किसी की पहुंच में बनाती है." मंत्री ने यह भी कहा कि ओपन स्कूलिंग से ड्रॉपआउट दर कम हो रही है और राज्य में शिक्षा का स्तर लगातार सुधार की ओर बढ़ रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

स्टेट ओपन शिक्षा की खासियत और भविष्य की योजनाएं
स्टेट ओपन स्कूल राजस्थान में उन छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प है जो दूरदराज के गांवों, कामकाजी युवाओं, गृहिणियों या अन्य परिस्थितियों में फंसे लोगों के लिए द्वार खोलता है. ऑन डिमांड परीक्षा, लचीला समय-सारिणी और मुख्यधारा की शिक्षा से जुड़ने का अवसर इसकी मुख्य विशेषताएं हैं. समारोह में अधिकारियों ने परिणाम प्रसारण, ऑनलाइन मार्कशीट जारी करने और छात्रों की शिकायत निवारण की व्यवस्थाओं पर चर्चा की. भविष्य में डिजिटल प्लेटफॉर्म को और मजबूत करने, अधिक विषयों को शामिल करने और काउंसलिंग सत्र बढ़ाने की योजनाएं भी बनाई जा रही हैं.

छात्रों के लिए अगले कदम
सफल अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट rsos.rajasthan.gov.in या rsosadmission.rajasthan.gov.in पर नामांकन संख्या और जन्मतिथि डालकर अपना परिणाम देख और अंकतालिका डाउनलोड कर सकते हैं. असफल छात्रों के लिए पूरक परीक्षा या अगले सत्र में सुधार का मौका उपलब्ध रहेगा. यह परिणाम उन सभी के लिए प्रेरणा है जो जीवन की चुनौतियों के बीच भी शिक्षा को नहीं छोड़ते. स्टेट ओपन बोर्ड की यह पहल शिक्षा को सशक्त बनाने और समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news