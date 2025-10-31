Zee Rajasthan
राजस्थान में कत्थई पैंट और हल्की पीली कमीज में दिखेंगे सरकारी और प्राइवेट स्कूल के बच्चे, नया लुक आउट

Jaipur News: राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था को अधिक अनुशासित और संस्कारित बनाने के लिए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने हाल ही में कई अहम घोषणाएं की. उन्होंने बताया कि अब प्रदेश के सरकारी और निजी दोनों स्कूलों में एक समान यूनिफॉर्म लागू की जाएगी. नई ड्रेस कोड में छात्रों के लिए टाई शामिल नहीं होगी.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Dinesh Tiwari
Published: Oct 31, 2025, 11:44 AM IST | Updated: Oct 31, 2025, 11:44 AM IST

राजस्थान में कत्थई पैंट और हल्की पीली कमीज में दिखेंगे सरकारी और प्राइवेट स्कूल के बच्चे, नया लुक आउट

Jaipur News: राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था को अधिक अनुशासित और संस्कारित बनाने के लिए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने हाल ही में कई अहम घोषणाएं की. उन्होंने बताया कि अब प्रदेश के सरकारी और निजी दोनों स्कूलों में एक समान यूनिफॉर्म लागू की जाएगी. नई ड्रेस कोड में छात्रों के लिए टाई शामिल नहीं होगी. मंत्री दिलावर ने कहा कि यह कदम विद्यार्थियों में अनुशासन, समानता और देशभक्ति की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है. इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी शिक्षकों और स्कूल स्टाफ के लिए आईडी कार्ड पहनना अनिवार्य कर दिया गया है.

जब शिक्षा मंत्री ने यह घोषणा की, तो कुछ निजी स्कूलों की ओर से हल्का विरोध देखने को मिला लेकिन अब मंत्री दिलावर ने साफ कर दिया है कि सरकार इस फैसले को लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है. एक प्रतिष्ठित मीडिया कंपनी से बातचीत में मदन दिलावर ने कहा कि पूरे प्रदेश में एक जैसी यूनिफॉर्म लागू करने का रोडमैप तैयार हो चुका है. यूनिफॉर्म का रंग और पैटर्न तय कर लिया गया है. इसमें टाई नहीं होगी.


दिलावर ने बताया कि आने वाले दिनों में सरकारी और निजी स्कूलों के छात्र एक जैसी हल्के पीले और कत्थई रंग की यूनिफॉर्म में नजर आएंगे. वहीं शिक्षकों के लिए भी यूनिफॉर्म तय करने पर विचार चल रहा है, जिसकी घोषणा जल्द की जाएगी.

शिक्षा सत्र और राष्ट्रगान को लेकर भी बड़ा फैसला
मदन दिलावर ने यह भी घोषणा की है कि आगामी शिक्षा सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा. इसके साथ ही उन्होंने आदेश दिया कि अब प्रदेश के सभी स्कूलों और शिक्षा विभाग के कार्यालयों में हर दिन की शुरुआत राष्ट्रगान से और समापन राष्ट्रगीत से किया जाएगा. उन्होंने कहा कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के समय सभी कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी. केवल वे कर्मचारी उपस्थित माने जाएंगे जो राष्ट्रगान के समय मौजूद रहेंगे, बाकी कर्मचारियों की अनुपस्थिति दर्ज की जाएगी.

मंत्री दिलावर ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन, संस्कार और देशप्रेम की भावना को शामिल करना अत्यंत आवश्यक है. उन्होंने कहा कि इन मूल्यों के माध्यम से विद्यार्थियों में राष्ट्रीय एकता और जिम्मेदारी का भाव विकसित होगा. हम चाहते हैं कि बच्चे बचपन से ही देशभक्ति, अनुशासन और समानता के संस्कार सीखें. यही हमारी शिक्षा व्यवस्था का असली उद्देश्य है.

