/घर या आसपास कहीं भी लगे आग, तुरंत इस नंबर पर करें कॉल, जानें और क्या करें

Fire Sadefty Tips in Rajasthan: राजस्थान में गर्मियों का मौसम अपने चरम पर है. कई जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच रहा है. तेज गर्मी और लू के कारण इस दौरान आग लगने की घटनाएं भी तेजी से बढ़ जाती हैं. घरों, दुकानों और गोदामों में छोटी सी लापरवाही भी बड़े अग्निकांड का कारण बन सकती है. खासकर बिजली के अधिक इस्तेमाल, शॉर्ट सर्किट और गैस लीकेज जैसी घटनाएं गर्मियों में ज्यादा देखने को मिलती हैं. ऐसे में जरूरी है कि लोग पहले से सतर्क रहें और सुरक्षा से जुड़े जरूरी इंतजाम अपने घरों में रखें.

इलेक्ट्रिक उपकरणों का इस्तेमाल करते समय बरतें सावधानी

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गर्मियों में एसी, कूलर, पंखे और फ्रिज लगातार चलते रहते हैं. इससे बिजली का लोड काफी बढ़ जाता है. विशेषज्ञों के अनुसार एक ही सॉकेट में कई भारी उपकरण लगाने से वायरिंग गर्म हो सकती है और शॉर्ट सर्किट का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए घर में बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल सोच-समझकर करना चाहिए.

अगर घर की वायरिंग पुरानी, ढीली या कटी-फटी है, तो उसे तुरंत बदलवाना जरूरी है. कई बार लोग छोटी खराबियों को नजरअंदाज कर देते हैं, जो बाद में बड़े हादसे का कारण बनती हैं. बिजली के बोर्ड, प्लग और स्विच में चिंगारी या जलने जैसी गंध महसूस हो तो तुरंत इलेक्ट्रिशियन से जांच करवानी चाहिए.

रसोई में लापरवाही पड़ सकती है भारी

घर में सबसे ज्यादा आग लगने की घटनाएं रसोई से जुड़ी होती हैं. खाना बनाने के बाद गैस सिलेंडर का रेगुलेटर बंद करना बेहद जरूरी है. साथ ही गैस पाइप में किसी तरह का लीकेज तो नहीं है, इसकी समय-समय पर जांच करनी चाहिए. अगर रसोई में तेल गर्म करते समय आग लग जाए, तो उस पर पानी नहीं डालना चाहिए. ऐसा करने से आग और तेजी से फैल सकती है. ऐसी स्थिति में फायर ब्लैंकेट, ढक्कन या रेत का इस्तेमाल करना ज्यादा सुरक्षित माना जाता है.

घर में जरूर रखें ये सुरक्षा उपकरण

विशेषज्ञों का कहना है कि हर घर में कम से कम एक ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जरूर होना चाहिए. यह बिजली, गैस और सामान्य आग पर काबू पाने में मदद करता है. सिर्फ फायर एक्सटिंग्विशर रखना ही काफी नहीं है, बल्कि परिवार के लोगों को इसे चलाना भी आना चाहिए. इसके अलावा रसोई में फायर ब्लैंकेट रखना भी बेहद उपयोगी साबित हो सकता है. घर में रेत और पानी की बाल्टियां भी तैयार रखनी चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत इस्तेमाल किया जा सके. हालांकि बिजली की आग में पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.

स्मोक डिटेक्टर या स्मोक अलार्म भी सुरक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी उपकरण माना जाता है. यह घर में धुआं फैलते ही अलर्ट देता है, जिससे समय रहते लोग बाहर निकल सकते हैं और बड़ा हादसा टाला जा सकता है.

आग लगने पर घबराएं नहीं, तुरंत इस नंबर पर करें कॉल

अगर घर में आग लग जाए, तो सबसे पहले मुख्य बिजली सप्लाई और गैस कनेक्शन बंद करें. इसके बाद आग के प्रकार को समझकर उसे बुझाने की कोशिश करें. बिजली या तेल की आग पर पानी डालना खतरनाक हो सकता है.

अगर घर में धुआं भर जाए, तो नीचे झुककर या रेंगते हुए बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि साफ हवा नीचे की तरफ रहती है. मुंह और नाक पर गीला कपड़ा रखने से सांस लेने में आसानी होती है. स्थिति ज्यादा गंभीर होने पर तुरंत सुरक्षित स्थान पर जाएं और फायर ब्रिगेड की हेल्पलाइन 101 पर कॉल करें. समय रहते दी गई सूचना कई जिंदगियां बचा सकती है.

जागरूकता ही सबसे बड़ी सुरक्षा

गर्मियों के मौसम में थोड़ी सी सावधानी बड़े हादसों को रोक सकती है. घर में सुरक्षा उपकरण रखना, बिजली और गैस की नियमित जांच करवाना और परिवार के सभी सदस्यों को आपातकालीन स्थिति से निपटने की जानकारी देना बेहद जरूरी है. सतर्कता और जागरूकता ही इस भीषण गर्मी में सबसे बड़ी सुरक्षा है.