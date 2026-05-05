/गर्मी में घूमने का परफेक्ट डेस्टीनेशन, राजस्थान के ये खूबसूरत जगह बने हैं पर्यटकों की पहली पसंद

Rajasthan Summer Destinations: गर्मी की छुट्टियों का आगाज होते ही सैर-सपाटे का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है. कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूलों में शैक्षिक अवकाश के चलते पर्यटन का 'पीक सीजन' शुरू हो चुका है, जो जुलाई की शुरुआत तक बना रहेगा. लोग देश के भीतर ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी छुट्टियां बिताने के लिए बुकिंग करा रहे हैं.

टूर पैकेजों में 45% तक का उछाल

सीजन की भारी डिमांड को देखते हुए टूर ऑपरेटर्स ने विभिन्न सेलिब्रेशन पैकेज पेश किए हैं. बता दें कि पीक सीजन के कारण टूर पैकेजों की कीमतों में 45 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. पर्यटक रेलवे, हवाई जहाज, होटल, हेरिटेज हवेली और रिसॉर्ट्स की एडवांस बुकिंग में जुटे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

पुष्कर का आकर्षण

राजस्थान के प्रसिद्ध तीर्थ और पर्यटन स्थल पुष्कर में भी होटलों और रिसॉर्ट्स की भारी बुकिंग हुई है, जहाँ लोग शादियों के साथ-साथ घूमने का आनंद ले रहे हैं.

तपती गर्मी में हिल स्टेशंस बने पहली पसंद

मैदानी इलाकों में बढ़ती गर्मी के कारण पर्यटकों का झुकाव पहाड़ों और ठंडी जगहों की ओर ज्यादा है. ऐसे में राजस्थान का माउंट आबू और उदयपुर पर्यटकों की सूची में शीर्ष पर हैं. कश्मीर, शिमला, मनाली, नैनीताल, मसूरी, ऊटी, दार्जिलिंग, गंगटोक और पचमढ़ी जैसे हिल स्टेशंस के लिए 45 प्रतिशत तक बुकिंग हो चुकी है. अंडमान-निकोबार, लोनावला और देहरादून जैसे शहरों के लिए भी पर्यटकों में भारी उत्साह देखा जा रहा है.

सात समंदर पार भी जाने की तैयारी

भारतीय पर्यटन स्थलों के अलावा, लोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सैर-सपाटे की योजना बना रहे हैं. बुकिंग के आंकड़ों में यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दुबई और शारजाह जैसे स्थान प्रमुखता से शामिल हैं.