Rajasthan Super Fast Reminder: झालावाड़ स्कूल के मलबे में दबी मासूमों की चीख-पुकार, ऑपरेशन सिन्दूर ने पाकिस्तान को सिखाया सबक, टैंकर ब्लास्ट से लाल हुई जयपुर की सड़क, पढ़ें 2025 का दर्दनाक सच

Rajasthan Super Fast Reminder 2025: राजस्थान. साल 2025 राजस्थान के लिए घटनाओं से भरा रहा. अपराध, हादसे, राजनीतिक उथल-पुथल से लेकर विकास और संस्कृति की रौनक तक – हर क्षेत्र में कुछ न कुछ ऐसा हुआ जो सुर्खियां बटोरता रहा. मई में 'ऑपरेशन सिंदूर' से अवैध शराब के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई हुई. जून में अहमदाबाद प्लेन क्रैश ने कई राजस्थानी परिवारों को गहरा दुख दिया. जुलाई में झालावाड़ स्कूल हादसे ने बच्चों की सुरक्षा पर सवाल उठाए. अगस्त में एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक के कारण रद्द हो गई, जिससे युवाओं में आक्रोश फैला.

ऑपरेशन सिंदूर (मई 2025)

मई 2025 में राजस्थान पुलिस ने 'ऑपरेशन सिंदूर' चलाकर अवैध शराब और नकली सिंदूर के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की. कई जिलों में छापेमारी कर लाखों रुपये की अवैध शराब और नकली सामग्री जब्त की गई. इस अभियान से त्योहारों के समय नकली सामान की बिक्री पर अंकुश लगा और कई गिरोहों का पता चला.

अहमदाबाद प्लेन क्रैश (12 जून 2025)

12 जून को अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास एक छोटा विमान क्रैश हो गया. राजस्थान से जुड़े कई यात्री सवार थे. हादसे में कई लोगों की मौत हुई और जांच में तकनीकी खराबी सामने आई. इस घटना ने हवाई सुरक्षा पर चर्चा छेड़ दी.

झालावाड़ स्कूल हादसा (25 जुलाई)

25 जुलाई को झालावाड़ के एक स्कूल में दीवार गिरने से बड़ा हादसा हुआ. कई बच्चे घायल हुए और कुछ की मौत की खबरें आईं. पुरानी इमारत और रखरखाव की कमी को इसका मुख्य कारण बताया गया. घटना के बाद स्कूलों की सुरक्षा जांच अभियान चलाया गया.

एसआई भर्ती परीक्षा रद्द (28 अगस्त 2025)

28 अगस्त को राजस्थान पुलिस सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द कर दी गई. हजारों अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे थे, लेकिन लीक की खबरें वायरल होने के बाद आरपीएससी ने तुरंत परीक्षा स्थगित की. इस घटना ने बेरोजगार युवाओं में आक्रोश पैदा किया और नई परीक्षा की तारीख का इंतजार शुरू हो गया.

एसआईआर सर्वे (27 अक्टूबर)

27 अक्टूबर को शुरू हुए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) सर्वे के दौरान कई BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) की मौत की खबरें सामने आईं. अधिक काम के बोझ और तनाव के कारण दिल का दौरा पड़ने से कुछ BLO की जान गई. इस घटना ने चुनाव आयोग और प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए और BLO की सुरक्षा व कार्य घंटों पर बहस छिड़ गई.

जोधपुर टेम्पो ट्रैवलर हादसा (2 नवंबर)

2 नवंबर को जोधपुर में खड़े ट्रेलर से टेम्पो ट्रैवलर टकरा गई, जिसमें 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. ज्यादातर यात्री एक परिवार के थे. ओवरस्पीड और लापरवाही को कारण बताया गया.

जयपुर खूनी डंपर (3 नवंबर 2025)

3 नवंबर को जयपुर में एक डंपर ने कई वाहनों को कुचल दिया. कई लोगों की मौत और घायल होने की खबर आई. ड्राइवर की लापरवाही और ओवरलोडिंग मुख्य कारण रहे.

भीलवाड़ा एसडीएम थप्पड़ वीडियो वायरल

भीलवाड़ा में एक एसडीएम का थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल हुआ. जनता की शिकायत पर गुस्साए अधिकारी का यह व्यवहार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर गया और प्रशासनिक अनुशासन पर सवाल उठे.

अंता उपचुनाव

अंता विधानसभा उपचुनाव में कड़ी टक्कर देखी गई. राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंकी और नतीजों ने स्थानीय समीकरण बदले.

आईफा अवॉर्ड्स राजस्थान में

राजस्थान ने आईफा अवॉर्ड्स की मेजबानी की. बॉलीवुड सितारे जयपुर और उदयपुर में जुटे, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिला.

उदयपुर हाई-प्रोफाइल शादी