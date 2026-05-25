/शिक्षा व्यवस्था में राजस्थान की बड़ी छलांग, यूपी और गुजरात छूटे पीछे

Rajasthan Education Model: प्रदेश की स्कूली शिक्षा में एकीकृत स्कूल प्रणाली के संचालन में राजस्थान देशभर में शीर्ष पर पहुंच गया है. नीति आयोग की यूडाइस 2024-25 रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में कक्षा 1 से 12 तक संचालित एकीकृत स्कूलों की संख्या 27 हजार 989 है, जो देश के कुल एकीकृत स्कूलों का करीब 35 प्रतिशत हिस्सा है. यह मॉडल विद्यार्थियों के ड्रॉपआउट को कम करने और नई शिक्षा नीति के लक्ष्यों को पूरा करने में प्रभावी साबित हो रहा है.

देशभर में वर्ष 2024-25 में कुल 14 लाख 71 हजार 473 स्कूल संचालित थे. इनमें केवल 79 हजार 980 स्कूल ही कक्षा 1 से 12 तक एकीकृत रूप से संचालित हुए, जो कुल स्कूलों का करीब 5.43 प्रतिशत है. इनमें अकेले राजस्थान का योगदान सबसे अधिक रहा. प्रदेश में कुल 1 लाख 6 हजार 302 स्कूल संचालित हैं. इनमें 27 हजार 889 स्कूल कक्षा 1 से 12 तक एकीकृत रूप में संचालित हो रहे हैं, जो राज्य के कुल स्कूलों का 26.30 प्रतिशत है. इसके अलावा कक्षा 1 से 5 तक 36 हजार 778, कक्षा 1 से 8 तक 33 हजार 784 और कक्षा 1 से 10 तक 6 हजार 955 स्कूल संचालित हो रहे हैं.

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शिक्षा व्यवस्था में राजस्थान बना देश का मॉडल

प्रदेश में 27,889 स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक एक साथ पढ़ाई. देश के 35 प्रतिशत एकीकृत स्कूल अकेले राजस्थान में संचालित. नीति आयोग की 2024-25 रिपोर्ट में बड़ा खुलासा. राजस्थान के 26.30 प्रतिशत स्कूल बने एकीकृत, ड्रॉपआउट रोकने में मदद मिलेगी. नई शिक्षा नीति के अनुरूप एकीकृत स्कूल प्रणाली को बढ़ावा. बिहार, बंगाल और यूपी एकीकृत स्कूल मॉडल में पिछड़े.

एक ही परिसर में पूरी स्कूली शिक्षा से गुणवत्ता सुधार पर फोकस

रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य इस व्यवस्था में काफी पीछे हैं. पश्चिम बंगाल में 93 हजार 715 स्कूलों में केवल 857, बिहार में 94 हजार 339 में 1 हजार 325 और उत्तर प्रदेश में 2 लाख 62 हजार 358 स्कूलों में सिर्फ 7 हजार 610 एकीकृत स्कूल संचालित हैं. शिक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, एक ही स्कूल में कक्षा 1 से 12 तक पढ़ाई होने से विद्यार्थियों की निरंतरता बनी रहती है और बीच में स्कूल छोड़ने की संभावना कम होती है. राजस्थान में पिछले एक दशक से इस दिशा में लगातार काम किया जा रहा है.

