Zee Rajasthan
बीकानेर की उस्ता कला ने रचा इतिहास, दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में राजस्थान की झांकी को पॉपुलर चॉइस अवॉर्ड

Popular Choice Award Tableau: 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित भव्य गणतंत्र दिवस परेड में राजस्थान की झांकी ने लोकप्रिय पसंद (पॉपुलर चॉइस) श्रेणी में तृतीय पुरस्कार जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है. इस उपलब्धि से राजस्थान भर में खुशी और गर्व का माहौल है. राज्य की सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय मंच पर मिली इस पहचान को ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Preeti tanwar
Published: Jan 31, 2026, 08:51 AM IST | Updated: Jan 31, 2026, 08:51 AM IST

Popular Choice Award Tableau: शुक्रवार को नई दिल्ली के महिपालपुर स्थित रक्षा संस्थान में आयोजित एक कार्यक्रम में भारत सरकार के रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ ने यह पुरस्कार राजस्थान के अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यटन, कला, साहित्य एवं संस्कृति प्रवीण गुप्ता को प्रदान किया. पुरस्कार वितरण समारोह में संयुक्त शासन सचिव कला, साहित्य एवं संस्कृति अनुराधा गोगीया तथा ललित कला अकादमी के सचिव रजनीश हर्ष भी मौजूद रहे.

पसंदीदा झांकी के लिए मतदान
पॉपुलर चॉइस श्रेणी में देशभर से प्रस्तुत झांकियों में गुजरात को प्रथम और उत्तर प्रदेश को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ, जबकि राजस्थान ने तृतीय स्थान हासिल कर अपनी सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत किया. यह पुरस्कार मायगॉव प्लेटफॉर्म पर हुए देशव्यापी जनमतदान के आधार पर प्रदान किया गया, जिसमें लाखों नागरिकों ने अपनी पसंदीदा झांकी के लिए मतदान किया.

राजस्थान की झांकी ने जीते दिल
अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता ने इस सफलता का श्रेय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन और उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी के निर्देशन को दिया. उन्होंने बताया कि राजस्थान की झांकी ने अपनी विशिष्ट कलात्मकता और सांस्कृतिक प्रस्तुति के माध्यम से देशभर के दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया.

गौरतलब है कि 'रेगिस्तान का सुनहरा स्पर्श' शीर्षक से कला, साहित्य एवं संस्कृति विभाग द्वारा प्रस्तुत इस झांकी में बीकानेर की सदियों पुरानी उस्ता कला को प्रभावशाली ढंग से प्रदर्शित किया गया. झांकी की जटिल शिल्पकारी, शाही विरासत और सांस्कृतिक गहराई ने कर्तव्य पथ पर मौजूद लाखों दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया.

राजस्थान की रेत से निकलकर राष्ट्रीय मंच तक पहुंची बीकानेर के कारीगरों की यह कला इस बात का प्रमाण है कि भारत की पारंपरिक कलाएं आज भी देश की सांस्कृतिक पहचान, आत्मनिर्भरता और सॉफ्ट पावर की मजबूत नींव बनी हुई हैं. यह सम्मान न केवल कलाकारों के कौशल को सलाम है, बल्कि राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की भी सशक्त पहचान है.

कैसे बनती है यह आर्ट
उस्ता कला की उत्पत्ति 16वीं शताब्दी में बीकानेर में मानी जाती है. यह कला शुद्ध सोने की पन्नी (गोल्ड लीफ) और उभरी हुई डिजाइनों के लिए प्रसिद्ध है. पारंपरिक रूप से यह कला ऊंट की खाल, लकड़ी और पत्थर पर की जाती रही है. इसमें फारसी, मुगल और राजपूताना शैली का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है. ‘उस्ता’ शब्द का अर्थ ही ‘माहिर या उस्ताद’ होता है, जो इस कला के कारीगरों की दक्षता को दर्शाता है.

राजस्थान के बीकानेर की उस्ता कला आज दुनिया भर में अपनी अनोखी पहचान बना चुकी है. सरल शब्दों में कहें तो यह ऊंट की खाल पर असली सोने और चांदी की बारीक नक्काशी की कला है. इसे ‘मुणवती कला’ के नाम से भी जाना जाता है. उस्ता कला की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें इस्तेमाल किया गया सोना सालों तक काला नहीं पड़ता और इसकी चमक सदियों तक बनी रहती है. इसका सबसे बड़ा उदाहरण बीकानेर के ऐतिहासिक जूनागढ़ किले के अनूप महल में देखने को मिलता है. वहां की दीवारों पर किया गया उस्ता कला का काम आज भी उतना ही चमकदार है, जितना इसे बनाए जाने के समय था.

