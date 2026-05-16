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NEET पेपर लीक मामले पर राजस्थान के टीचर ने खोली पूरी पोल, 135 सवाल हूबहू हुए मैच

Neet Paper Leak Case: NEET UG 2026 पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ. केमिस्ट्री शिक्षक शशि कांत सुथार को इस मामले का पहला व्हिसलब्लोअर माना जा रहा है, जिनके बयान अब CBI ने दर्ज किए हैं. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byAshutosh Sharma
Published: May 16, 2026, 01:41 PM|Updated: May 16, 2026, 01:41 PM
NEET पेपर लीक मामले पर राजस्थान के टीचर ने खोली पूरी पोल, 135 सवाल हूबहू हुए मैच
Image Credit: Neet Paper Leak Case

Neet Paper Leak Case: नीट पेपर लीक मामले में सबसे पहली शिकायत देने वाले शशि कांत से CBI ने बयान दर्ज किए हैं. नीट-यूजी पेपर लीक मामले का सबसे पहला सुराग राजस्थान के सीकर स्थित एक कोचिंग सेंटर के केमिस्ट्री शिक्षक शशि कांत सुथार की सतर्कता से मिला, उन्हें इस मामले का मुख्य व्हिसलब्लोअर माना गया है.

135 प्रश्न हूबहू हुए मैच
परीक्षा के बाद 3 मई की शाम उनके मकान मालिक ने उन्हें केरल से आए एक हस्तलिखित 'गेस पेपर' के बारे में बताया. जब शशि कांत ने इसे असली नीट प्रश्नपत्र से मिलाया तो 135 प्रश्न-केमिस्ट्री के 45 और बायोलॉजी के 90 हूबहू मैच हो गए.
भेजे गए 60 पन्नों की पूरी रिपोर्ट और सबूत
मामला गंभीर लगने पर वे 4 मई की रात 1:30 बजे उद्योग नगर थाने पहुंचे लेकिन तत्काल शिकायत दर्ज नहीं हो पाई. इसके बाद 7 मई की रात उन्होंने अपने कोचिंग संचालक की मदद से NTA को ईमेल के जरिए 60 पन्नों की पूरी रिपोर्ट और सबूत भेजे. साथ ही मोबाइल फोन जांच को सौंपने की पेशकश की.

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उनकी इसी शिकायत पर NTA ने केंद्रीय एजेंसियों को अलर्ट किया, जिसके बाद राजस्थान SOG और फिर CBI ने इस बड़े नेटवर्क की जांच शुरू की, जिसने देशभर में हलचल मचा दी.

21 जून को होगा दोबारा परीक्षा
वहीं, NEET UG 2026 लीक होने के बाद अब संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया है. ऐसे में अब 21 जून 2026 को दोबारा परीक्षा होगी. सरकार और एजेंसी ने कहा कि परीक्षा को पूरी पारदर्शिता और सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच आयोजित होगी. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस पर डिटेल में जानकारी दी.

बता दें कि देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET 2026 एक बार फिर विवादों में घिरी हुई है. एग्जाम खत्म होने के बाद कई राज्यों से पेपर लीक और गड़बड़ी के मामले सामने आए थे, जिससे लाखों छात्रों और अभिभावकों में भारी आक्रोश है. वहीं, कथित प्रश्नपत्र वायरल होने के बाद विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार और परीक्षा एजेंसियों पर सवाल खड़े किए कर दिए हैं.

कुछ प्रदेशों में परीक्षा शुरू होने से पहले ही प्रश्नपत्र और उत्तर उपलब्ध होने के दावे किए गए. इस मामले में पुलिस और जांच एजेंसियों ने कार्रवाई करते हुए कई लोगों से पूछताछ की जा रही है. साथ ही, कुछ छात्रों और कोचिंग संस्थानों के नाम की भी जांच की जा रही है. ऐसे में कहा जा रहा है, जहां भी अनियमितता पाई जाएगी तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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