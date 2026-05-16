/NEET पेपर लीक मामले पर राजस्थान के टीचर ने खोली पूरी पोल, 135 सवाल हूबहू हुए मैच

Neet Paper Leak Case: नीट पेपर लीक मामले में सबसे पहली शिकायत देने वाले शशि कांत से CBI ने बयान दर्ज किए हैं. नीट-यूजी पेपर लीक मामले का सबसे पहला सुराग राजस्थान के सीकर स्थित एक कोचिंग सेंटर के केमिस्ट्री शिक्षक शशि कांत सुथार की सतर्कता से मिला, उन्हें इस मामले का मुख्य व्हिसलब्लोअर माना गया है.

135 प्रश्न हूबहू हुए मैच

परीक्षा के बाद 3 मई की शाम उनके मकान मालिक ने उन्हें केरल से आए एक हस्तलिखित 'गेस पेपर' के बारे में बताया. जब शशि कांत ने इसे असली नीट प्रश्नपत्र से मिलाया तो 135 प्रश्न-केमिस्ट्री के 45 और बायोलॉजी के 90 हूबहू मैच हो गए.

भेजे गए 60 पन्नों की पूरी रिपोर्ट और सबूत

मामला गंभीर लगने पर वे 4 मई की रात 1:30 बजे उद्योग नगर थाने पहुंचे लेकिन तत्काल शिकायत दर्ज नहीं हो पाई. इसके बाद 7 मई की रात उन्होंने अपने कोचिंग संचालक की मदद से NTA को ईमेल के जरिए 60 पन्नों की पूरी रिपोर्ट और सबूत भेजे. साथ ही मोबाइल फोन जांच को सौंपने की पेशकश की.

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उनकी इसी शिकायत पर NTA ने केंद्रीय एजेंसियों को अलर्ट किया, जिसके बाद राजस्थान SOG और फिर CBI ने इस बड़े नेटवर्क की जांच शुरू की, जिसने देशभर में हलचल मचा दी.

21 जून को होगा दोबारा परीक्षा

वहीं, NEET UG 2026 लीक होने के बाद अब संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया है. ऐसे में अब 21 जून 2026 को दोबारा परीक्षा होगी. सरकार और एजेंसी ने कहा कि परीक्षा को पूरी पारदर्शिता और सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच आयोजित होगी. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस पर डिटेल में जानकारी दी.

बता दें कि देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET 2026 एक बार फिर विवादों में घिरी हुई है. एग्जाम खत्म होने के बाद कई राज्यों से पेपर लीक और गड़बड़ी के मामले सामने आए थे, जिससे लाखों छात्रों और अभिभावकों में भारी आक्रोश है. वहीं, कथित प्रश्नपत्र वायरल होने के बाद विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार और परीक्षा एजेंसियों पर सवाल खड़े किए कर दिए हैं.