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'आपकी जिद पार्टी को ले डूबेगी!' 500 KM दूर ट्रांसफर होने पर भड़का RSS कार्यकर्ता, शिक्षा मंत्री को दी खुली चुनौती!

Jaipur News: राजस्थान भाजपा में तबादलों को लेकर आक्रोश बढ़ गया है. एक वरिष्ठ आरएसएस कार्यकर्ता ने 'X' पर दर्द बयां करते हुए कहा कि 59 वर्ष की उम्र में उनका ट्रांसफर 500 किमी दूर झालावाड़ कर दिया गया. उन्होंने शिक्षा मंत्री की जिद को पार्टी के लिए नुकसानदेह बताया.
 

Edited bySandhya YadavReported byVishnu Prakash Sharma
Published: Jul 15, 2026, 09:48 AM|Updated: Jul 15, 2026, 09:48 AM
'आपकी जिद पार्टी को ले डूबेगी!' 500 KM दूर ट्रांसफर होने पर भड़का RSS कार्यकर्ता, शिक्षा मंत्री को दी खुली चुनौती!
Image Credit: आरएसएस कार्यकर्ता ने जताई नाराजगी.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur News: राजस्थान बीजेपी में सरकारी तबादलों को लेकर कार्यकर्ताओं का आक्रोश अब खुलकर सामने आने लगा है. सोशल मीडिया से लेकर पार्टी के प्रदेश मुख्यालय तक नेता और कार्यकर्ता इस पर लगातार सवाल उठा रहे हैं.

हाल ही में बीजेपी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर अपना दर्द साझा करते हुए सीधे शिक्षा मंत्री पर निशाना साधा है. कार्यकर्ता ने लिखा कि उनके पिता बीजेपी के एक ईमानदार कार्यकर्ता रहे हैं और इस बात को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी अच्छी तरह जानती हैं. खुद को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का द्वितीय वर्ष शिक्षित कार्यकर्ता बताते हुए उन्होंने लिखा कि उन्होंने कई बार भाजपा का जिला प्रमुख और प्रधान बनाने में अहम भूमिका निभाई है.

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कार्यकर्ता ने अपनी शिकायत में कहा कि 59 साल की उम्र में प्रमोशन स्वीकार करने की गलती के कारण उन्हें उनके घर से 500 किलोमीटर दूर झालावाड़ भेज दिया गया, वह भी किसी खाली पद पर नहीं. उन्होंने चेतावनी देते हुए लिखा कि वे वीआरएस (BRS) ले लेंगे, लेकिन शिक्षा मंत्री की यह जिद पार्टी को लेकर डूबेगी. इस मामले को लेकर भाजपा प्रदेश मुख्यालय में भी कार्यकर्ताओं का भारी आक्रोश देखने को मिला है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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