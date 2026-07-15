/'आपकी जिद पार्टी को ले डूबेगी!' 500 KM दूर ट्रांसफर होने पर भड़का RSS कार्यकर्ता, शिक्षा मंत्री को दी खुली चुनौती!

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Jaipur News: राजस्थान बीजेपी में सरकारी तबादलों को लेकर कार्यकर्ताओं का आक्रोश अब खुलकर सामने आने लगा है. सोशल मीडिया से लेकर पार्टी के प्रदेश मुख्यालय तक नेता और कार्यकर्ता इस पर लगातार सवाल उठा रहे हैं.
हाल ही में बीजेपी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर अपना दर्द साझा करते हुए सीधे शिक्षा मंत्री पर निशाना साधा है. कार्यकर्ता ने लिखा कि उनके पिता बीजेपी के एक ईमानदार कार्यकर्ता रहे हैं और इस बात को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी अच्छी तरह जानती हैं. खुद को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का द्वितीय वर्ष शिक्षित कार्यकर्ता बताते हुए उन्होंने लिखा कि उन्होंने कई बार भाजपा का जिला प्रमुख और प्रधान बनाने में अहम भूमिका निभाई है.
कार्यकर्ता ने अपनी शिकायत में कहा कि 59 साल की उम्र में प्रमोशन स्वीकार करने की गलती के कारण उन्हें उनके घर से 500 किलोमीटर दूर झालावाड़ भेज दिया गया, वह भी किसी खाली पद पर नहीं. उन्होंने चेतावनी देते हुए लिखा कि वे वीआरएस (BRS) ले लेंगे, लेकिन शिक्षा मंत्री की यह जिद पार्टी को लेकर डूबेगी. इस मामले को लेकर भाजपा प्रदेश मुख्यालय में भी कार्यकर्ताओं का भारी आक्रोश देखने को मिला है.
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