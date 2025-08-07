Rajasthan Tehsildar Transfer List: राजस्थान में फिर चली तहसीलदारों की तबादला एक्सप्रेस, ट्रान्सफर लिस्ट देख मची हलचल, देखें कौन कहां हुआ शिफ्ट...

Rajasthan Tehsildar Transfer List: जयपुर में राजस्व मंडल ने 275 नायब तहसीलदारों के तबादले किए हैं. यह आदेश हाल ही में 266 तहसीलदारों के तबादले के बाद आया है, जिससे प्रशासनिक स्तर पर बड़े बदलाव की प्रक्रिया जारी है. इन तबादलों के माध्यम से प्रशासन की कार्यप्रणाली में सुधार और पारदर्शिता लाने का प्रयास किया जा रहा है.

राजस्थान सरकार ने किया बड़ा फेरबदल

राजस्थान सरकार ने राज्यभर में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 266 से अधिक तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के तबादले किए हैं. राजस्व विभाग ने बुधवार देर रात तबादला सूची जारी की, जिसमें नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत इन अधिकारियों को नई जगहों पर तैनात किया गया है. इन तबादलों के पीछे चुनावी तैयारियों और जनता से बेहतर संवाद स्थापित करने की मंशा भी मानी जा रही है. राजस्व विभाग के आदेश में कहा गया है कि तबादलों का उद्देश्य फील्ड स्तर पर प्रशासनिक कार्यों को सुधारना और लंबे समय से एक ही जगह कार्यरत अधिकारियों को रोटेशन के तहत नए स्थानों पर भेजना है. कुछ अधिकारियों को ऐसी जगहों पर तैनात किया गया है जहां स्थायी तहसीलदार नहीं थे.

जारी हुई तबादला सूची

तबादला सूची जारी होते ही संबंधित जिलों में प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है और अधिकांश तहसीलदारों ने अपनी नई नियुक्तियों पर चार्ज लेना शुरू कर दिया है. इन नई नियुक्तियों के बाद प्रशासनिक व्यवस्था पर सीधा असर पड़ने की संभावना है. विभागीय सूत्रों के अनुसार, कुछ तबादलों में राजनीतिक संतुलन साधने का प्रयास किया गया है, ताकि स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों और आमजन के साथ बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सके. हालांकि, सरकार ने तबादलों को पूरी तरह से प्रशासनिक आधार पर लिया गया निर्णय बताया है.

जनता की रोजमर्रा की समस्या

तहसीलदार तहसील स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जहां उनका सीधा प्रभाव जनता की रोजमर्रा की समस्याओं पर पड़ता है. जमीन की रजिस्ट्री, नामांतरण, राजस्व विवादों का निस्तारण, जाति-आय प्रमाण पत्र, और कृषक सेवा जैसे कार्यों के संचालन में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है. नए अधिकारियों की नियुक्ति से आमजन को कुछ राहत की उम्मीद है, विशेष रूप से उन इलाकों में जहां कार्य में ढिलाई या भ्रष्टाचार की शिकायतें थीं. हालांकि, कुछ तबादलों को लेकर कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच नाराजगी भी देखी जा रही है, लेकिन विभागीय अधिकारियों का कहना है कि यह सामान्य प्रक्रिया है और प्रशासनिक संतुलन के लिए आवश्यक थी.

किसे कहां का मिला चार्ज?

दौसा जिले की आठ तहसीलों में नए तहसीलदारों की नियुक्ति की गई है. राजस्व मंडल अजमेर द्वारा जारी तबादला सूची के अनुसार, चंदन सिंह मीणा सैंथल, राजेश कुमार बांदीकुई और राकेश जैन लवाण तहसील के तहसीलदार बनाए गए हैं. इसके अलावा, अक्षयप्रेम चेयरवाल मंडावर, राम खिलाड़ी मीणा बहरावंडा, रामसिंह पूर्विया भांडारेज, मनोज कुमार पापड़दा और संतोष कुमार गुप्ता बैजूपाड़ा तहसील के तहसीलदार नियुक्त किए गए हैं. इन तबादलों से जिले की प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव की उम्मीद है और सभी अधिकारियों को शीघ्र कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं.

राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, हाल ही में किए गए तहसीलदारों के तबादले केवल पहली किस्त हैं और आने वाले दिनों में नायब तहसीलदार, पटवारी और राजस्व निरीक्षकों के तबादले भी किए जा सकते हैं. विभाग का लक्ष्य है कि 2025 के अंत तक फील्ड स्तर पर प्रशासनिक प्रणाली को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जाए. सभी स्थानांतरित तहसीलदारों को तत्काल प्रभाव से कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही जिन स्थानों पर कार्यभार अभी तक स्थायी रूप से नहीं सौंपा गया था, वहां जल्द ही स्थायी तैनाती की जाएगी, जिससे प्रशासनिक कार्यों में सुधार और निरंतरता बनी रहे.

