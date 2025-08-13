Mehandipur Balaji Mandir : एक मंदिर तीन देवता, लेकिन हर फरियादी की मुराद पूरी

Mehandipur Balaji Mandir : मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में हनुमान जी अपने बाल स्वरूप में विराजमान हैं. इस मंदिर में उनके ठीक सामने प्रभू श्री राम और माता सीता की प्रतिमा स्थापित है. यहां आने वाले भक्तों के लिए एक खास नियम है. इस नियम के मुताबिक, यहां दर्शन करने वाले भक्त कम से कम एक हफ्ते पहले से भक्तों को प्याज, लहसुन, नॉनवेज, शराब आदि का सेवन करने की मनाही है.

मंदिर से जुड़ी कहानी

कहते हैं प्राचीन महंत को सपने में तीन देवता दिखे. जिसमें बालाजी, प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा शामिल थे. महंत को आदेश दिया गया कि मंदिर बनाया जाए और तीनों की सेवा की जाएं. और ऐसे एक मंदिर में तीन देवताओं को पूजा जाने लगा.

मंदिर में इसकी मनाही

मेंहदीपुर बालाजी मंदिर में प्रसाद को ना खाना और ना ही घर ले जाना जरूरी है. ये नियम अनिवार्य रूप से मानना जरूरी है. किसी तरह की सुगंधित चीज भी मंदिर से अपने घर नहीं लेकर जाएं. नियम को ना मानने वालों को नकारात्मक शक्तियों का दुष्प्रभाव झेलना पड़ सकता है ऐसी मान्यता है.

मंदिर में जाने से पहले के नियम

मेंहदीपुर बालाजी मंदिर जाने से पहले ही खुद को सात्विक करना होता है. कम से कम एक हफ्ते पहले तक ही नॉनवेज समेत प्याज लहसुन का सेवन रोकना होता है. मंदिर में प्रवेश के समय भी मन स्वच्छ होना चाहिए और आत्मा पवित्र. कोई भी शंका हो तो मंदिर ना जाएं.

प्रेतराज सरकार के दरबार में हाजिरी

प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा की प्रतिमा भी मंदिर स्थापित है. हर दिन प्रेतराज दरबार में पेशी को कई फरियादी आते है. समय निश्चित है दो बजे का. यहा मान्यता की कि लोगों के ऊपर से बुरी शाक्ति का साया दूर किया जाता है.