राजस्थान में अब भगवान भी होंगे ‘कानूनी मालिक’! गांवों में मीट बेचने से पहले लेनी होगी पंचायत की NOC

Rajasthan Temple Patta News: भजनलाल सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए प्रदेश के सभी मंदिरों को पट्टे देने का फैसला किया है. साथ गांवों में बिना लाइसेंस और पंचायत की एनओसी मीट के मीट की दुकानों पर प्रतिबंध लगाने की भी सरकार ने घोषणा की है. देर रात विपक्ष की गैर मौजूदगी के बगैर सरकार ने ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की अनुदान मांगों को पारित कर दिया. सरकार ने आबादी की जमीन पर बने सभी मंदिरों को पट्टा देने का ऐलान किया है. मंत्री मदन दिलावर ने मंदिरों को पट्टे देने की घोषणा की है.

मदन दिलावर ने कहा कि राजस्थान में आबादी क्षेत्र में बहुत से मंदिर हैं, इनके ड्रोन सर्वे का काम पूरा हो चुका है. राजस्थान में आबादी क्षेत्र में जितने भी मंदिर हैं उन सबका पट्टा दिया जाएगा. पंचायतीराज मंत्री दिलावर ने कहा, हम सबको देने वाला भगवान बिना पट्टे बैठा है, हम अभियान चलाकर पट्टे देंगे.

मंदिर मूर्ति उस जगह की मालिक हो जाए

भगवान हम सबको देता है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम पट्टा दें. हम कोशिश करेंगे कि अभियान चलाकर आबादी पर बसे मंदिरों को पट्टा दें. मंदिर मूर्ति उस जगह की मालिक हो जाए. उसके बिना कई दिक्कतें आती है. मंदिर के नाम की जमीन अवाप्त हो जाए तो मंदिर मूर्ति के नाम होगा तो मुआवजा भी मिल सकता है.



शहरों की तर्ज पर अब गांवों में भी मीट की दुकाने लाइसेंस के दायरे में आएंगी. दिलावर ने कहा कि गांवों में भी अब शहरों की तरह ही मीट की दुकानों पर नियम लागू होंगे. मांस की दुकान के लिए नियम बने हुए हैं, इसके लिए फूड लाइसेंस लेना होगा. अब जानवर काटने के लिए वेटरनरी डॉक्टर का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी जरूरी होगा. स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के साथ उसका फोटो भी होगा ताकि एक जानवर का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र लेकर 10 जानवर नहीं काट सके.

मीट की दुकान चलाने अब पंचायत की एनओसी लेनी पड़ेगी

दिलावर ने कहा कि मीट की दुकान चलाने के लिए अब पंचायत की एनओसी लेनी पड़ेगी. आगे सरकार नियम बनाएगी. दिलावर ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा, कहीं भी राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में मांस की दुकान नियमों के खिलाफ नहीं नहीं चलनी चाहिए .

सरकार ने दो बड़े फैसले कर अपने समर्थक वर्ग को खुश करने की पूरी कोशिश की है. मंदिरों की जमीन को पट्टा मिलने से विवादों के खत्म होने की उम्मीद की जा रही है,तो मीट की दुकानों के लाइसेंस जारी होने से इसके अवैध कारोबार को रोकने में मदद मिलेगी. इससे पंचायतों का राजस्व भी बढ़ेगा.

