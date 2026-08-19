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पानी का एक कतरा भी नहीं होगा बर्बाद! जयपुर में कपड़े के कारखानों को मिला नया अल्टीमेटम, जानें क्या

Jaipur News: राजस्थान के टेक्सटाइल उद्योग को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यशाला होगी. इसमें ZLD, अपशिष्ट प्रबंधन, उपचारित जल के पुनः उपयोग और आधुनिक तकनीकों के जरिए सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Ashish chauhan
Published:Aug 19, 2026, 07:28 AM IST | Updated:Aug 19, 2026, 07:28 AM IST
पानी का एक कतरा भी नहीं होगा बर्बाद! जयपुर में कपड़े के कारखानों को मिला नया अल्टीमेटम, जानें क्या
Image Credit: AI Generated

Jaipur News: जयपुर में राजस्थान के टेक्सटाइल उद्योग को अधिक टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल होने जा रही है. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, जयपुर में “Circularity in Textile Sector - Best Practices for Sustainability and New Technologies for Circular Economy” विषय पर राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी. कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य टेक्सटाइल उद्योग में पर्यावरण संरक्षण के साथ औद्योगिक विकास को आगे बढ़ाना और सर्कुलर इकोनॉमी की अवधारणा को मजबूत करना है.

यह कार्यक्रम 15 से 18 सितंबर 2026 तक गांधीनगर, गुजरात में प्रस्तावित 10वें वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम (WCEF-2026) के प्री-इवेंट के तौर पर आयोजित किया जा रहा है. कार्यशाला में टेक्सटाइल क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ, उद्योग प्रतिनिधि और विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि पर्यावरणीय तकनीकों और बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन पर चर्चा करेंगे.

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अपशिष्ट को संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने पर जोर

राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सदस्य सचिव कपिल चन्द्रवाल ने कहा कि राजस्थान का टेक्सटाइल उद्योग राज्य की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाता है. ऐसे में औद्योगिक विकास को अब सर्कुलर इकोनॉमी के सिद्धांतों से जोड़ना जरूरी है. इसका उद्देश्य उत्पादन प्रक्रिया में निकलने वाले अपशिष्ट को बोझ मानने के बजाय उसे दोबारा उपयोग योग्य संसाधन में बदलना है.

उन्होंने कहा कि जल, ऊर्जा और कच्चे माल का अधिकतम दक्षता के साथ पुनः उपयोग करने की दिशा में उद्योगों को आगे बढ़ना होगा. इससे संसाधनों की बचत के साथ पर्यावरण पर पड़ने वाले दबाव को भी कम किया जा सकेगा.

उपचारित पानी के दोबारा उपयोग पर जोर

कार्यशाला में टेक्सटाइल उद्योगों में उपचारित जल के पुनः उपयोग को भी प्रमुख विषय के रूप में रखा गया है. कपिल चन्द्रवाल ने उद्योगों से जीरो लिक्विड डिस्चार्ज यानी ZLD की दिशा में काम करने के साथ जीरो ग्राउंड वाटर विथड्रॉल का लक्ष्य अपनाने का आह्वान किया.

इसके तहत उपचारित सीवेज को औद्योगिक प्रक्रियाओं में दोबारा इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया है. इसका उद्देश्य भूजल पर उद्योगों की निर्भरता कम करना और भूजल दोहन को शून्य करने की दिशा में प्रयास करना है.

आधुनिक पर्यावरणीय तकनीकों पर होगी चर्चा

कार्यशाला के तकनीकी सत्रों में देश के प्रमुख विशेषज्ञ आधुनिक पर्यावरणीय तकनीकों की जानकारी साझा करेंगे. भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC), मुंबई के विषय विशेषज्ञों के अलावा गुजरात के टेक्सटाइल क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ, शिक्षाविद और उद्योग प्रतिनिधि भी इसमें हिस्सा लेंगे.

तकनीकी सत्रों में रेडिएशन आधारित एफ्लुएंट डी-कलराइजेशन, अपशिष्ट जल उपचार की आधुनिक तकनीक, टेक्सटाइल केमिकल मैनेजमेंट, ZLD तकनीक और SCADA आधारित एफ्लुएंट मॉनिटरिंग जैसे विषयों पर प्रस्तुतियां होंगी. राजस्थान के विभिन्न टेक्सटाइल क्लस्टरों के सतत विकास से जुड़े तकनीकी सुझाव भी साझा किए जाएंगे.

कई विभाग और संस्थान होंगे शामिल

कार्यशाला में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के साथ RIICO, पर्यावरण विभाग, जयपुर एवं जोधपुर विकास प्राधिकरण, नगरीय निकाय, उद्योग संघ, शोध संस्थान और अकादमिक संस्थानों के प्रतिनिधियों की भागीदारी रहेगी. अलग-अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों की मौजूदगी से टेक्सटाइल उद्योग की पर्यावरणीय चुनौतियों पर व्यापक चर्चा होने की उम्मीद है.

पर्यावरण संरक्षण के साथ औद्योगिक विकास का लक्ष्य

कार्यशाला का उद्घाटन अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग तथा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की अध्यक्ष अपर्णा अरोड़ा द्वारा किया जाएगा. वहीं सदस्य सचिव कपिल चन्द्रवाल स्वागत उद्बोधन देंगे.

कार्यशाला से सामने आने वाले सुझाव राजस्थान में सतत औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए उपयोगी मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं. इसके जरिए राज्य के टेक्सटाइल उद्योगों को आधुनिक वैश्विक तकनीकों से जोड़ने, संसाधनों के बेहतर उपयोग और पर्यावरणीय अनुपालन के साथ औद्योगिक विकास को आगे बढ़ाने की दिशा में नई पहल को गति मिलने की उम्मीद है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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