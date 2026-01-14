Rajasthan: 15 से 22 जनवरी तक इन लोगों को राजस्थान रोडवेज में मिलेगी फ्री यात्रा

Zee Rajasthan
Third Grade Teacher Recruitment Exam 2026: राजस्थान रोडवेज में तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के उम्मीदवारों को  15 जनवरी से 22 जनवरी परीक्षार्थियों को  फ्री यात्रा की सुविधा दी जाएगी.

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Jan 14, 2026, 02:01 PM IST | Updated: Jan 14, 2026, 02:01 PM IST

Third Grade Teacher Recruitment Exam 2026: राजस्थान में तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (RSRTC) आने वाले 7 दिन तक फ्री यात्रा देना वाला है.
राजस्थान तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा-2025 (लेवल 1 और 2) के उम्मीदवारों के लिए राजस्थान रोडवेज 15 जनवरी से 22 जनवरी तक परीक्षार्थियों को रोडवेज की बसों में फ्री यात्रा दी जाएगी. ये फ्री सुविधा एग्जाम से दो दिन पहले और दो दिन बाद रेहगी, जिससे परीक्षार्थी अपनी परीक्षा केंद्र तक आराम से पहुंच सकें.

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) 17 जनवरी से 20 जनवरी तक तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा आयोजित करेगा, जिसमें परीक्षार्थियों की सुविधाओं को ध्यान में ये कदम उठाया गया है. ये फ्री यात्रा सुविधा परीक्षार्थियों को अपने परीक्षा केंद्र तक यात्रा दी जााएगी. परीक्षार्थी राजस्थान रोडवेज की साधारण और दुतगामी बसों में फ्री यात्रा कर सकेंगे.

इसके साथ ही परीक्षार्थियों की ज्यादा संख्या को देखते हुए अतिरिक्त बसों और स्टाफ की व्यवस्था भी की जाएगी. इसके साथ ही रोडवेज द्वारा ऑनलाइन आरक्षण की सुविधा भी दी जाएगी, जिससे परीक्षार्थियों को परेशानी ना हो.

कब होगा कौन सा एग्जाम?
प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (लेवल-1): 17 जनवरी 2026 - समय: प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक
उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (लेवल-2) (विज्ञान / गणित): 18 जनवरी 2026 (सुबह) - समय: प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक
उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (लेवल-2) (सामाजिक अध्ययन): 18 जनवरी 2026 (शाम) - समय: दोपहर 03:00 बजे से सायं 05:30 बजे तक
उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (लेवल-2) (अंग्रेजी): 19 जनवरी 2026 (सुबह) - समय: प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक
उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (लेवल-2) (हिंदी): 19 जनवरी 2026 (शाम) - समय: दोपहर 03:00 बजे से सायं 05:30 बजे तक
प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (लेवल-1) (संस्कृत): 20 जनवरी 2026 (सुबह) - समय: प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक
उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (लेवल-2) (संस्कृत): 20 जनवरी 2026 (शाम) - समय: दोपहर 03:00 बजे से सायं 05:30 बजे तक

