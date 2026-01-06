Army Day 2026: जब रेत की टीलों पर दफन हो गये थे पाकिस्तान टैंक, लौंगेवाला से लेकर टिथवाल की पहाड़ियों तक कैसे गरजे राजस्थान के वीर

Army Day 2026: हर साल 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस (Army Day 2026)मनाया जाता है. साल 1949 में फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर-इन-चीफ के रूप में पदभार संभाला था, जिसको याद करते हुए ये दिन मनाया जाता है. इसके चलते आज हम आपको राजस्थान के तीन बहादुर सेनानियों की कहानी बताने जा रहे हैं, जसमें मेजर शैतान सिंह, ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी और मेजर पीर सिंह शामिल हैं.

मेजर शैतान सिंह

मेजर शैतान सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1924 को जोधपुर, राजस्थान में हुआ था. उन्होंने साल 1949 में सेना ज्वाइन की और जल्द ही मेजर के पद तक पहुंच गए थे. साल 1962 के भारत-चीन युद्ध में रेजांग ला की लड़ाई में उनके अदम्य साहस और बलिदान का कहानी आज भी लोग याद करते हैं.

मेजर शैतान सिंह ने अपनी 13 कुमाऊं रेजिमेंट की कंपनी के साथ हजारों चीनी सैनिकों का सामना किया और देश के लिए बलिदान दिया, जिसके लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था. मेजर शैतान सिंह आखिरी आदमी, आखिरी गोली तक लड़ने का संकल्प लिया था. साथ ही भीषण परिस्थितियों में अपनी टुकड़ी का नेतृत्व कियै और दुश्मनों को भारी नुकसान पहुंचाया. फिर वे खुद गंभीर रूप से घायल होकर शहीद हो गए.

ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी

ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी की साल 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में लोंगेवाला की लड़ाई के नायक के रूप में भारतीय सेना की वीरता और नेतृत्व की कहानी है. इस दौरान उन्होंने केवल 120 जवानों के साथ पाकिस्तानी सेना के बड़े टैंक और सैनिकों के हमले का सामना किया और महावीर चक्र से सम्मानित हुए. उनकी कहानी फिल्म बॉर्डर में दिखाई गई .

मेजर पीरूसिंह

मेजर पीरूसिंह ने का जन्म राजस्थान के झुंझुंनू जिले के बेरी नामक छोटे से गांव में 20 मई 1918 में हुआ था. साल 1948 में छठी राजपूत बटालियन ने उरी और टिथवाल क्षेत्र में झेलम नदी के दक्षिण में पीरखण्डी और लेडीगली जैसी प्रमुख पहाड़ियो पर कब्जा किया. इस दौरान पीरूसिंह ने अद्भुत नेतृत्त्व और साहस का परिचय दिया. मेजर पीरूसिंह मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया. देश हित में पीरूसिंह ने अपनी विलक्षण वीरता का प्रदर्शन करते हुए अपने अन्य साथियों के समक्ष अपनी वीरता, दृढ़ता और मजबूती का उदाहरण प्रस्तुत किया. इस कारनामे को विश्व के अब तक के सबसे साहसिक कारनामों में से एक माना जाता है.

