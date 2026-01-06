Zee Rajasthan
Rajasthan Digifest: राजस्थान अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारे भविष्य की इबारत लिखने की तैयारी में है. जयपुर में आयोजित राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 में मैसेज दिया कि आने वाले वक्त में शासन, उद्योग और आम जीवन की दिशा एआई तय करेगा.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Deepak Goyal
Published: Jan 06, 2026, 07:01 PM IST | Updated: Jan 06, 2026, 07:02 PM IST

राजस्थान बनेगा एआई का नया हब, डेटा सेंटर की घोषणा, हर घर तक AI पहुंचाने की तैयारी

Rajasthan Digifest: राजस्थान अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारे भविष्य की इबारत लिखने की तैयारी में है. जयपुर में आयोजित राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 में मैसेज दिया कि आने वाले वक्त में शासन, उद्योग और आम जीवन की दिशा एआई तय करेगा. आने वाले समय में राज्य में डेटा सेंटर की स्थापना की जाएगी. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) भविष्य में मानव जीवन का अभिन्न हिस्सा बनेगा, जिसकी पहुंच हर व्यक्ति, हर घर और हर उद्यम तक सुनिश्चित की जाएगी.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ एक तकनीक नहीं, बल्कि विकास की नई भाषा बन चुका है और इसी भाषा में राजस्थान अपना भविष्य लिखने की तैयारी कर रहा है. जयपुर के जेईसीसी में आयोजित राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 में यह साफ उभरकर सामने आया कि आने वाले सालों में शासन, उद्योग, शिक्षा और आम जनजीवन की दिशा एआई तय करेगा.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि एआई इस सदी में मानवता के लिए एक नया कोड गढ़ रहा है. उन्होंने इसे राजस्थान की विकास यात्रा का अहम इंजन बताते हुए कहा कि सरकार इसके विवेकपूर्ण उपयोग से ई-गवर्नेंस को अधिक संवेदनशील, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बना रही है. स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि जैसे क्षेत्रों में एआई के जरिए हो रहे बदलावों को उन्होंने विकसित भारत और विकसित राजस्थान के लक्ष्य से जोड़ा.

एआई केवल तकनीक नहीं है, यह 21वीं सदी में शासन, विकास और सेवा का आधार बनने जा रहा है. राजस्थान इसे जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ अपनाकर आमजन के जीवन को बेहतर बना रहा है. मुख्यमंत्री ने युवाओं, निवेशकों और उद्यमियों से आह्वान किया कि वे उभरती एआई अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनने के लिए राजस्थान को अपना प्लेटफॉर्म बनाएं.

राज्य सरकार की एआई-एमएल पॉलिसी नवाचार को बढ़ावा देने के साथ-साथ एआई सिस्टम को निष्पक्ष, जवाबदेह और निजता-संरक्षण के अनुरूप बनाएगी. एआई से जुड़े साइबर अपराधों पर नियंत्रण के लिए रिपोर्टिंग और समाधान की प्रक्रिया को सरल किया जा रहा है. प्रदेश में एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कर शिक्षा और रिसर्च को नई दिशा दी जा रही है. डिजिफेस्ट को मुख्यमंत्री ने स्टार्टअप्स के लिए ग्लोबल गेटवे बताया, जहां विचारों को निवेश और छात्रों को अवसर मिल रहे हैं.

केन्द्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राजस्थान में डेटा सेंटर की स्थापना और 5 हजार युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देने की घोषणा की. एआई आने वाले समय में हर व्यक्ति, हर घर और हर उद्यम की जरूरत बनेगा. राजस्थान में जल्द डेटा सेंटर की स्थापना की जाएगी, जिससे डिजिटल क्षमता को नई मजबूती मिलेगी.

उन्होंने कहा कि भारत आज एआई विकास के क्षेत्र में दुनिया के शीर्ष तीन देशों में शामिल है और कम लागत पर कंप्यूटिंग सुविधा के लिए कॉमन कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है. वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि सरकार का लक्ष्य तकनीक का लोकतंत्रीकरण है, ताकि एआई का लाभ गांव और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे. भारत जल्द ही एक वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी करेगा.

मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि दुनिया तेजी से बदल रही है और भविष्य एआई और डिजिटलीकरण के माध्यम से लोगों के जीवन को और अधिक सरल, सुलभ एवं उत्पादक बनाने वाला है. एआई और डिजिटलीकरण के माध्यम से आज सभी क्षेत्रों में उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है. उन्होंने कहा कि राजस्थान तकनीकी नवाचार और डिजिटलीकरण के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहा है.

बहरहाल, कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने नेशनल एआई लिटरेसी प्रोग्राम, राजस्थान एआई-एमएल पॉलिसी 2026 सहित कई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का शुभारंभ किया. इस दौरान राज्य सरकार ने गूगल, आईआईटी दिल्ली, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर के साथ योजना भवन में हुए विभिन्न द्विपक्षीय एमओयू का होलोग्राफिक तकनीक के माध्यम से जीवंत प्रसारण भी किया गया. यह सम्मेलन इस बात का संकेत है कि राजस्थान केवल तकनीक अपना नहीं रहा, बल्कि एआई के जरिए शासन, विकास और अवसरों की नई परिभाषा गढ़ रहा है, जहां भविष्य कोड में नहीं, सोच में लिखा जा रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

