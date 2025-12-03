Zee Rajasthan
क्या आप जानते हैं? राजस्थान के ये शहर कश्मीर जैसी झेल रहे हैं सर्दी, IMD ने जारी किया अलर्ट!

Rajasthan News: राजस्थान का शेखावाटी ज़ोन सबसे ठंडा रहा; फतेहपुर और लूणकरणसर में न्यूनतम तापमान 3.2°C दर्ज हुआ. IMD ने सीकर-चूरू क्षेत्र में शीतलहर (Cold Wave) की चेतावनी दी है, जिससे सर्दी-जुकाम के मामले बढ़ रहे हैं.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Dec 03, 2025, 03:48 PM IST | Updated: Dec 03, 2025, 03:48 PM IST

Rajasthan Top Cold Cities: राजस्थान में दिसंबर की शुरुआत के साथ ही ठंड का प्रकोप लगातार जारी है, जिसने कई शहरों को जमा दिया है. 3 दिसंबर 2025 की IMD (भारतीय मौसम विज्ञान विभाग) रिपोर्ट के अनुसार, शेखावाटी क्षेत्र राजस्थान का सबसे ठंडा ज़ोन बन गया है, जहां न्यूनतम तापमान तेजी से गिर रहा है.

टॉप कोल्ड सिटीज (3 दिसंबर 2025)

शहरन्यूनतम तापमान
फतेहपुर (AWS)3.2°C
लूणकरणसर (AWS)3.2°C
चूरू5.0°C
सीकर6.0°C
अलवर8.2°C
जैसलमेर9.5°C
बीकानेर10.3°C

ग्रामीण इलाकों में कड़ाके की सर्दी
बीकानेर जिले का लूणकरणसर बीती रात फतेहपुर के साथ संयुक्त रूप से राजस्थान में सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान महज 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके विपरीत, बीकानेर शहर का पारा 10.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जिसका अर्थ है कि लूणकरणसर में शहर की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक सर्दी महसूस की गई. अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में कड़ाके की सर्दी शुरू हो चुकी है.


शीतलहर की चेतावनी
IMD रिपोर्ट के अनुसार, आने वाले 48 घंटों में भी सीकर, चूरू और झुंझुनूं क्षेत्र में शीतलहर (Cold Wave) की संभावना जताई गई है, जिससे न्यूनतम तापमान में और गिरावट आ सकती है. मौसम विभाग का मानना है कि गुरुवार से बीकानेर शहर में भी शीतलहर शुरू हो सकती है और पारा जल्द ही पांच डिग्री के आंकड़े को छू सकता है.


स्वास्थ्य पर असर
दिन और रात के तापमान में बड़ा अंतर (जो दिन में रात की तुलना में तीन गुना तक है) लोगों की सेहत पर भारी पड़ रहा है. दिन में लोग स्वेटर नहीं पहन पाते, लेकिन रात को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है. तापमान में इस बड़े अंतर के कारण सर्दी-जुकाम और बुखार के रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है.

