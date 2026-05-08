/24 घंटे की राहत के बाद राजस्थान में फिर तपाएगी प्रचंड गर्मी, 9 मई से भीषण गर्मी और लू के थपेड़े से हाल होगा बेहाल

Rajasthan Weather Alert: राजस्थान में गुरुवार को गरज-चमक के साथ बारिश और धूल भरी आंधी से कुछ इलाकों में गर्मी से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन यह राहत महज 24 घंटे की ही है. मौसम विभाग के अनुसार, 9 मई शुक्रवार से राज्य में एक बार फिर भीषण गर्मी और लू का प्रकोप बढ़ने वाला है.
Rajasthan Heatwave: राजस्थान के कई जिलों में गुरुवार को गरज-चमक के साथ बारिश और धूल भरी आंधी ने कुछ राहत दी है, लेकिन यह राहत महज 24 घंटे की ही है. मौसम विभाग के अनुसार, 9 मई शुक्रवार से राज्य में एक बार फिर भीषण गर्मी और लू का प्रकोप बढ़ने वाला है.
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) जयपुर केंद्र की चेतावनी के मुताबिक, आज 8 मई को पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारां, कोटा, बूंदी, झालावाड़, जयपुर, अलवर, दौसा, सीकर और झुंझुनू समेत कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन क्षेत्रों में 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं, मेघगर्जन, बिजली गिरने और हल्की बारिश की संभावना है. इस मौसम गतिविधि से दिन के तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी.
लेकिन मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि यह राहत बहुत अल्पकालिक होगी. 9 मई से पश्चिमी राजस्थान के साथ-साथ पूर्वी और उत्तरी जिलों में भी तापमान में तेजी से बढ़ोतरी होने की संभावना है. कई जिलों में अधिकतम तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, चुरू, नागौर और अजमेर संभाग में लू की स्थिति बन सकती है.
क्यों लौट रही है भीषण गर्मी?
मौसम विभाग के अनुसार, वर्तमान में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कमजोर पड़ने के बाद राजस्थान में फिर से गर्म हवाओं का प्रकोप बढ़ेगा. आकाश साफ रहने और तेज धूप के कारण तापमान में उछाल आएगा.
भीषण गर्मी से बचाव के उपाय
पानी ज्यादा पिएं: दिन में कम से कम 3-4 लीटर पानी अवश्य पिएं. नारियल पानी, छाछ और नींबू पानी का सेवन फायदेमंद रहता है.
बाहर निकलने से बचें: दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक धूप में कम निकलें. यदि जरूरी हो तो छाता, टोपी, गमछा या स्कार्फ का इस्तेमाल करें.
हल्के रंग के ढीले कपड़े पहनें: सूती और हल्के रंग के कपड़े गर्मी में आराम देते हैं.
स्वस्थ भोजन: भारी और तला-भुना भोजन避免 करें. फल, सब्जियां और घर का बना खाना लें.
बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल: इनकी देखभाल ज्यादा करें. उन्हें डिहाइड्रेशन से बचाएं.
पशुधन की सुरक्षा: मवेशियों को छाया में रखें और उन्हें पर्याप्त पानी उपलब्ध कराएं.
हीट स्ट्रोक के लक्षण: चक्कर आना, उल्टी, तेज बुखार या बेहोशी जैसे लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.
मौसम विभाग की सलाह
विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे मौसम अपडेट नियमित रूप से चेक करते रहें. 9 मई के बाद तापमान में लगातार बढ़ोतरी होने की संभावना है, इसलिए सतर्कता बनाए रखें. राजस्थान में इस समय गर्मी का सिलसिला जारी है. यदि आप भीषण गर्मी से बचना चाहते हैं तो आज की राहत का पूरा फायदा उठाएं और कल से बचाव के उपाय अपनाएं.
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