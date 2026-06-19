/जनसहभागिता और शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा, भामाशाह सम्मान समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में

Rajasthan Education Department: राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले भामाशाहों और सहयोगी संस्थाओं को सम्मानित करने के लिए आयोजित होने वाले भामाशाह सम्मान समारोह-2026 की तैयारियां तेज हो गई हैं. आगामी 29 जून को आयोजित होने वाले इस राज्य स्तरीय समारोह को सफल और भव्य बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है. इसी क्रम में गुरुवार को जयपुर स्थित शिक्षा संकुल सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने की.



शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश

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बैठक के दौरान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने समारोह से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आयोजन से संबंधित सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूरे किए जाएं. साथ ही विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया, ताकि समारोह का आयोजन गरिमापूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से हो सके.

शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में समाज और भामाशाहों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है. उनके सहयोग से विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का विकास होता है और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया जा सकता है. उन्होंने कहा कि ऐसे सम्मान समारोह समाज में सकारात्मक संदेश देते हैं और शिक्षा के प्रति जनसहभागिता को बढ़ावा देते हैं.



कार्यक्रम की रूपरेखा पर हुई विस्तृत चर्चा

समीक्षा बैठक में समारोह की संपूर्ण रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई. आयोजन स्थल की तैयारियों, अतिथियों के स्वागत एवं समन्वय, मंच संचालन, सुरक्षा व्यवस्था, बैठक व्यवस्था, तकनीकी प्रबंधन और अन्य प्रशासनिक पहलुओं का बारीकी से आकलन किया गया. अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियों का स्पष्ट निर्धारण करते हुए समय पर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए.



शिक्षा क्षेत्र में सहयोग को मिलेगा सम्मान

भामाशाह सम्मान समारोह का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक और अन्य प्रकार से योगदान देने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं और दानदाताओं को सम्मानित करना है. राज्य सरकार का मानना है कि शिक्षा के विकास में समाज की भागीदारी जितनी अधिक होगी, प्रदेश का शैक्षणिक स्तर उतना ही मजबूत होगा. इस आयोजन के माध्यम से ऐसे लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा जिन्होंने शिक्षा सुधार के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया है.



वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव, राज्य परियोजना निदेशक एवं समग्र शिक्षा आयुक्त डॉ. रश्मि शर्मा, माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट, मिड डे मील आयुक्त विश्वमोहन शर्मा, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक सीमा शर्मा सहित शिक्षा विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे. सभी अधिकारियों ने समारोह को सफल बनाने के लिए विभागीय तैयारियों की जानकारी प्रस्तुत की और आगामी कार्ययोजना पर चर्चा की.



राज्य सरकार को उम्मीद है कि भामाशाह सम्मान समारोह-2026 शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को सम्मानित करने के साथ-साथ समाज को शिक्षा के प्रति और अधिक जागरूक एवं प्रेरित करने का महत्वपूर्ण मंच साबित होगा.

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