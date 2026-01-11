राजस्थान में 16 शहरों की हवा बिगड़ी, टोंक में रेड अलर्ट जारी, जानें अपने इलाके का हाल

Rajasthan News: राजस्थान में इन दिनों प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है. अब 16 शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ गया है. मरुधरा की आबोहवा लगातार बिगड़ती जा रही है.

प्रदूषण का दायरा बढ़ रहा

मरुधरा को लगातार वायु प्रदूषण की मार झेलनी पड रही है. दिनों दिन प्रदूषण का दायरा बढ़ता ही चला जा रहा है. 9 जनवरी को केवल 3 शहरों की आबोहवा खराब थी, 10 को ये संख्या बढ़कर 11 शहरों तक पहुंच गई, अब वायु प्रदूषण ने 16 शहरों में पैर पसार लिया है.

सबसे ज्यादा टोंक में रेड जोन के साथ एक्यूआई दर्ज किया गया है. हमेशा प्रदूषण से दूर रहने वाले जैसलमेर भी प्रदूषण का स्तर बढ गया है. वहीं झालावाड़, प्रतापगढ़ और सवाई माधोपुर में प्रदूषण का स्तर खराब है. प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड ने सभी निकायों को पानी के छिड़काव के निर्देश दिए हुए है.

इन 16 शहरों में एक्यूआई खराब

शहर .............AQI .........जोन

टोंक ..............347 ............रेड

भीलवाड़ा ...........233............ ऑरेंज

भिवाड़ी ............220............ ऑरेंज

बूंदी ..............286............ ऑरेंज

चितौडगढ ..........255............. ऑरेंज

चुरू............. 243.............. ऑरेंज

धौलपुर .......... 214.............. ऑरेंज,

डूंगरपुर ...........215............... ऑरेंज

जैसलमेर........... 245............... ऑरेंज

जालौर ............203............... ऑरेंज

झालावाड...........219................ ऑरेंज

कोटा ............299................. ऑरेंज

प्रतापगढ़ ..........222................ ऑरेंज

सवाई माधोपुर...... 294................ ऑरेंज

सीकर ............266................ ऑरेंज

सिरोही ........... 215................ ऑरेंज

राजस्थान में प्रदूषण का स्तर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि बाहरी लोग भी ज्यादा आए हुए है. जिस कारण वाहनों से प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है. वहीं, दूसरी तरफ ठंड का असर भी एक्यूआई पर दिखाई दे रहा है. तीसरा कारण ये भी माना जा रहा है कि नोएडा दिल्ली के प्रदूषण का स्तर राजस्थान की सीमा से सटे शहरों पर पड रहा है लेकिन हैरानी की बात ये है कि जिन शहरों में हवा बिल्कुल साफ है, वहां भी वायु प्रदूषण खराब है.

वहीं, सीकर के फतेहपुर में कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है. इस सीजन का सबसे कम तापमान भी फतेहपुर में दर्ज किया गया. बीते कुछ दिनों से लगातार गिरते तापमान के चलते आमजन के साथ-साथ किसान भी परेशान नजर आ रहे हैं. रविवार को फतेहपुर में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई और न्यूनतम तापमान माइनस –3.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि एक दिन पहले सोमवार को न्यूनतम तापमान 3.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जिससे कड़ाके की सर्दी का असर बना हुआ है.

तेज सर्दी और शीतलहर के कारण सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता काफी कम हो गई. खेतों में खड़ी फसलों और खुले स्थानों पर घास पर बर्फ की परत जम गई, जिससे रबी की फसलों पर पाले का खतरा बढ़ गया है. कई स्थानों पर फसलें झुलसने की आशंका भी हो गई है. सर्दी से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा लेते नजर आए. सुबह-शाम बाजारों, चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर लोग आग तापते दिखाई दिए तो सड़कों पर आवाजाही भी कम रही. फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र ने में आज का तापमान माइनस 3.4 डिग्री दर्ज किया गया, जिससे सर्दी के तेवर तीखे हो गए है.

