Jaipur News: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी की प्रयासों से राजस्थान राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर नई ऊंचाइयों पर पहुंचा. विकास, विरासत और विजन डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में पर्यटन में नया राजस्थान बढ़ रहा. भारत के पर्यटन-आधारित आर्थिक विस्तार के दौर में राजस्थान अपनी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक संपदाओं के दम पर तेज़ी से आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है.

राजस्थान आज घरेलू और विदेशी-दोनों पर्यटन श्रेणियों में देश के टॉप-5 राज्यों में शामिल हुआ. पर्यटन का योगदान राज्य की जीडीपी में लगभग 12 प्रतिशत तक पहुंचा, जो राष्ट्रीय औसत से ढाई गुना अधिक है. साल-2025 में माह अक्टूबर तक राज्य में 19.61 करोड़ घरेलू पर्यटक यात्राएं और 14.94 लाख विदेशी पर्यटकों का विजिट दर्ज की गई.

वर्ष 2024 में राजस्थान ने पर्यटन के क्षेत्र में नए कीर्तिमान बनाए. राज्य में 23.01 करोड़ घरेलू पर्यटक यात्राएं दर्ज की गईं, जबकि विदेशी पर्यटकों की आवाजाही 20.72 लाख रही. राष्ट्रीय हिस्सेदारी के लिहाज़ से राजस्थान की भागीदारी घरेलू पर्यटन में 7.80 प्रतिशत और विदेशी पर्यटकों में 9.90 प्रतिशत तक पहुंच गई. वृद्धि दर के मोर्चे पर भी राज्य राष्ट्रीय औसत से कहीं आगे रहा.

वर्ष 2023 की तुलना में 2024 में देशी पर्यटक यात्राएं बढ़ी

भारत की घरेलू पर्यटक यात्राओं में 17.51 प्रतिशत की वृद्धि हुई

राजस्थान में पर्यटकों की बढ़ोतरी 28.50 प्रतिशत रही

विदेशी पर्यटक यात्राओं में राष्ट्रीय वृद्धि 8.84 प्रतिशत रही

वहीं विदेशी पर्यटक यात्राएं राजस्थान ने 21.92 प्रतिशत की बढ़ी

राज्य देश का उभरता 'इयर-राउंड टूरिज्म स्टेट' बना

देशभर में वर्ष 2024–25 के दौरान पर्यटन का योगदान

पर्यटन का कुल योगदान लगभग ₹14.8 लाख करोड़ रहा

जो भारत की जीडीपी का करीब 5 प्रतिशत है

राजस्थान ने लगभग ₹1.57 लाख करोड़ के योगदान के साथ

राजस्थान जीडीपी में 12 प्रतिशत हिस्सेदारी, राष्ट्रीय औसत से कहीं आगे

राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2024 में घरेलू पर्यटक यात्राएं 29 करोड़ से अधिक और विदेशी पर्यटकों की आवाजाही 20 लाख से अधिक रही. राजस्थान की मौजूदगी उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के साथ घरेलू पर्यटन के टॉप-5 राज्यों में व महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और गुजरात के साथ विदेशी पर्यटक आगमन के टॉप-5 राज्यों में शामिल करता है.

प्रवासी राजस्थानी बने ग्लोबल टूरिज्म एंबेसडर

प्रवासी राजस्थानी राज्य के नेचुरल टूरिज्म एंबेसडर बनकर उभरे है

खाडी देशों, अफ्रिका यूके, यूएसए, कनाडा, यूरोप और दक्षिण-पूर्व एशिया में बसे प्रवासी राजस्थानी एंबेसडर बने

विदेशों से होने वाली यात्राओं में प्रवासी राजस्थानियों की अहम भूमिका

पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक दलीप सिंह राठौड़ ने बताया कि किले महल, रेगिस्तान, वन्यजीव, आदिवासी संस्कृति, तीर्थ, झीलें और लग्ज़री हॉस्पिटैलिटी तक राजस्थान का पर्यटन पोर्टफोलियो इसकी सबसे बड़ी ताकत है. इसके साथ ही जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और जैसलमेर एयरपोर्ट का विस्तार, नई उड़ानें, उन्नत हाईवे और बेहतर सड़क कनेक्टिविटी ने राज्य को ओर सुलभ बनाया है. हेरिटेज होटल, लोक कलाएं, हस्तशिल्प और मिनिएचर आर्ट की वैश्विक पहचान राजस्थान को अंतरराष्ट्रीय मंच पर अलग स्थान दिला रही है.

राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक सरोकार और पर्यटन विज़न के साथ राजस्थान आज सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि भारत के पर्यटन भविष्य का मॉडल बनता जा रहा है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी की लीडरशिप ने विरासत, विकास और रोजगार तीनों एक साथ आगे बढ़ रहे.

