/राजस्थान टूरिज्म का रिकॉर्ड, जनवरी से जून 2026 के बीच 10.92 करोड़ से ज्यादा पर्यटक, उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी के विजन को मिली रफ्तार

Rajasthan Tourism : पहली छमाही में राजस्थान में कुल 10,92,04,101 पर्यटक यात्राएं दर्ज हुईं. इनमें 10,83,59,405 घरेलू पर्यटक यात्राएं और 8,44,696 विदेशी पर्यटक यात्राएं शामिल हैं. आंकड़े बताते हैं कि घरेलू पर्यटन राजस्थान के पर्यटन बाजार का मजबूत आधार है, वहीं विदेशी पर्यटकों की पसंद में राज्य के प्रमुख विरासत, सांस्कृतिक, धार्मिक, वन्यजीव और मरु पर्यटन केंद्रों के साथ अलग-अलग अंचलों की पहचान भी सामने आ रही है. संयुक्त निदेशक मार्केटिंग अजय शर्मा के मुताबिक पहली छमाही के आंकड़े राजस्थान की पर्यटन क्षमता की व्यापक तस्वीर प्रस्तुत करते हैं. घरेलू पर्यटकों की बड़ी संख्या राज्य के अलग-अलग क्षेत्रों में मौजूद विविध पर्यटन अनुभवों की लोकप्रियता को दर्शाती है, जबकि विदेशी पर्यटकों की यात्राएं राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय पर्यटन पहचान को मजबूत करती हैं.

सीकर, चित्तौड़गढ़ और जैसलमेर घरेलू पर्यटन में सबसे आगे

जनवरी-जून 2026 में घरेलू पर्यटक यात्राओं के मामले में सीकर 1,56,18,987 यात्राओं के साथ राज्य में पहले स्थान पर रहा. इसके बाद चित्तौड़गढ़ में 1,33,75,121 और जैसलमेर में 1,18,34,038 घरेलू पर्यटक यात्राएं दर्ज हुईं. अजमेर में 99,28,270, जयपुर में 81,49,183, करौली में 64,00,913, सवाई माधोपुर में 61,88,159, सिरोही में 61,13,562, उदयपुर में 47,61,432 और चूरू में 34,08,523 घरेलू पर्यटक यात्राएं दर्ज हुईं. धार्मिक और आस्था पर्यटन से जुड़े सीकर और करौली, ऐतिहासिक विरासत के लिए प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़, वन्यजीव पर्यटन के लिए सवाई माधोपुर, मरु पर्यटन के लिए जैसलमेर तथा प्राकृतिक और सांस्कृतिक पर्यटन के लिए सिरोही और उदयपुर घरेलू पर्यटकों के प्रमुख आकर्षण बने हुए हैं.

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जयपुर विदेशी पर्यटक यात्राओं में सबसे आगे

विदेशी पर्यटक यात्राओं में जनवरी-जून 2026 के दौरान जयपुर 2,56,293 यात्राओं के साथ पहले स्थान पर रहा. उदयपुर में 1,84,045, जोधपुर में 82,846 और जैसलमेर में 66,433 विदेशी पर्यटक यात्राएं दर्ज हुईं. इसके बाद सवाई माधोपुर में 38,542, अजमेर में 36,406, दौसा में 36,116, पाली में 28,982, झुंझुनूं में 23,567 और बीकानेर में 22,215 विदेशी पर्यटक यात्राएं दर्ज हुईं.

दौसा और झुंझुनूं की विदेशी पर्यटन में मौजूदगी महत्वपूर्ण

विदेशी पर्यटक यात्राओं में दौसा और झुंझुनूं का टॉप 10 में शामिल है.दौसा जिले में आभानेरी की चांद बावड़ी और हर्षत माता मंदिर प्रमुख पर्यटन आकर्षण हैं. चांद बावड़ी अपनी स्थापत्य विरासत के लिए देश-विदेश में पहचान रखती है. वहीं झुंझुनूं शेखावाटी की हवेलियों, भित्तिचित्रों और समृद्ध स्थापत्य परंपरा के कारण अलग पहचान रखता है. इन जिलों की मौजूदगी यह दर्शाती है कि राजस्थान की पर्यटन विरासत विभिन्न अंचलों में फैली हुई है और विदेशी यात्रियों के लिए राज्य के अलग-अलग सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक अनुभव आकर्षण का केंद्र हैं.

कोटा-हाड़ौती की अपनी मजबूत पर्यटन पहचान

कोटा-हाड़ौती घरेलू पर्यटन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शामिल है. कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ को मिलाकर जनवरी-जून 2026 में क्षेत्र में 24 लाख से अधिक पर्यटक यात्राएं दर्ज हुईं. हाड़ौती में फरवरी सबसे खास महीना रहा. फरवरी में 5,14,132, जनवरी में 4,23,413 और मार्च में 4,11,863 पर्यटक यात्राएं दर्ज हुईं. शर्मा के अनुसार, हाड़ौती की पर्यटन पहचान कोटा के साथ बूंदी की ऐतिहासिक विरासत, झालावाड़ की सांस्कृतिक संपदा और क्षेत्र के प्राकृतिक एवं धार्मिक स्थलों से मिलकर बनती है. कोटा- हाड़ौती ट्रेवल मार्ट जैसे क्षेत्रीय आयोजन भी इस क्षेत्र की पर्यटन पहचान और ट्रैवल ट्रेड के बीच संपर्क को मजबूत करने में महत्वपूर्ण रहे हैं.

मारवाड़ में घरेलू और विदेशी दोनों बाजारों की मजबूत मौजूदगी

जोधपुर में जनवरी-जून के दौरान 82,846 विदेशी पर्यटक यात्राएं दर्ज हुईं, जबकि पाली में 28,982 विदेशी पर्यटक यात्राएं दर्ज हुईं. घरेलू पर्यटन में जोधपुर के साथ पाली, बाड़मेर, जालोर, नागौर और बालोतरा की भी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रही. जनवरी से जून के बीच मारवाड़ में जनवरी सबसे अधिक पर्यटक यात्राओं वाला महीना रहा.