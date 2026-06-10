/धूप से बचेंगे सैलानी, जयपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर मुफ्त छातों की व्यवस्था

Jaipur News : राजस्थान की तपती गर्मी का असर राजधानी जयपुर के प्रमुख पर्यटन स्थल आमेर महल, हवामहल, जंतर-मंतर और नाहरगढ़ फोर्ट में देखने को मिल रहा है. ऐसे में पर्यटकों राहत देने के लिए पर्यटन और पुरातत्व विभाग की ओर से छाते उपलब्ध कराएं जा रहे है.

गर्मी के चलते सैलानियों की चहल कदमी कम

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तेज धूप और लू के कारण पर्यटकों राहत देने के लिए विभाग की ओर से पहल की गई है, प्रदेश में भीषण गर्मी का असर देशी-विदेशी पर्यटक दिन के समय ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों पर जाने से बच रहे हैं, जिससे पर्यटन स्थलों पर सामान्य दिनों की तुलना में कम चहल-कदमी देखी जा रही है.

पर्यटकों को राहत देने और गर्मी के कहर से बचाने के लिए पर्यटन और पुरातत्व विभाग ने विशेष इंतजाम शुरू किए हैं, आमेर महल, हवा महल और जंतर-मंतर के बाद अब नाहरगढ़ फोर्ट में भी पर्यटकों को नि:शुल्क छाते उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि वे धूप से बचते हुए ऐतिहासिक धरोहरों का भ्रमण कर सकें.

मुख्य गेट पर फ्री छाते

विभागीय अधिकारियों के अनुसार सभी प्रमुख स्मारकों पर पर्यटकों के लिए पर्याप्त पेयजल, छायादार स्थान और बैठने की व्यवस्था की गई है. इसके अलावा गर्मी के दौरान पर्यटकों को समय-समय पर पानी पीने और धूप से बचाव के लिए जागरूक भी किया जा रहा है, पर्यटकों का कहना है कि पर्यटन स्थलों पर भ्रमण के लिए मुख्य गेट पर ही छाते उपलब्ध कराएं जा रहे है जिससे किले-महल और संग्रहालयों का आराम से भ्रमण पाएं है. इस तरह की पहल भ्रमण के दौरान राहत देने का काम कर रहे है.

नाहरगढ़ फोर्ट आए पर्यटक खुश

नाहरगढ फोर्ट के अधीक्षक सोहनलाल चौधरी ने बताया कि विभाग की पहल का जयपुर के ऐतिहासिक स्मारकों पर आने वाले पर्यटक इन व्यवस्थाओं की सराहना भी कर रहे हैं. भीषण गर्मी के इस दौर में प्रशासन की यह पहल न केवल पर्यटकों को राहत दे रही है, बल्कि विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी जयपुर की सकारात्मक छवि को भी मजबूत कर रही है.

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