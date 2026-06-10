Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /धूप से बचेंगे सैलानी, जयपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर मुफ्त छातों की व्यवस्था

धूप से बचेंगे सैलानी, जयपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर मुफ्त छातों की व्यवस्था

जयपुर में घूमने आ रहे पर्यटकों को पर्यटन और पुरातत्व विभाग की तरफ से मेन गेट पर फ्री के छाते दिए जा रहे हैं, ताकि धूप से थोड़ी राहत मिले. 
 

Edited byZee Rajasthan Web TeamReported byDamodar prasad raigar
Published: Jun 10, 2026, 04:41 PM|Updated: Jun 10, 2026, 04:41 PM
धूप से बचेंगे सैलानी, जयपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर मुफ्त छातों की व्यवस्था
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News : राजस्थान की तपती गर्मी का असर राजधानी जयपुर के प्रमुख पर्यटन स्थल आमेर महल, हवामहल, जंतर-मंतर और नाहरगढ़ फोर्ट में देखने को मिल रहा है. ऐसे में पर्यटकों राहत देने के लिए पर्यटन और पुरातत्व विभाग की ओर से छाते उपलब्ध कराएं जा रहे है.

गर्मी के चलते सैलानियों की चहल कदमी कम

Add Zee News as a Preferred Source

तेज धूप और लू के कारण पर्यटकों राहत देने के लिए विभाग की ओर से पहल की गई है, प्रदेश में भीषण गर्मी का असर देशी-विदेशी पर्यटक दिन के समय ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों पर जाने से बच रहे हैं, जिससे पर्यटन स्थलों पर सामान्य दिनों की तुलना में कम चहल-कदमी देखी जा रही है.

पर्यटकों को राहत देने और गर्मी के कहर से बचाने के लिए पर्यटन और पुरातत्व विभाग ने विशेष इंतजाम शुरू किए हैं, आमेर महल, हवा महल और जंतर-मंतर के बाद अब नाहरगढ़ फोर्ट में भी पर्यटकों को नि:शुल्क छाते उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि वे धूप से बचते हुए ऐतिहासिक धरोहरों का भ्रमण कर सकें.

मुख्य गेट पर फ्री छाते

विभागीय अधिकारियों के अनुसार सभी प्रमुख स्मारकों पर पर्यटकों के लिए पर्याप्त पेयजल, छायादार स्थान और बैठने की व्यवस्था की गई है. इसके अलावा गर्मी के दौरान पर्यटकों को समय-समय पर पानी पीने और धूप से बचाव के लिए जागरूक भी किया जा रहा है, पर्यटकों का कहना है कि पर्यटन स्थलों पर भ्रमण के लिए मुख्य गेट पर ही छाते उपलब्ध कराएं जा रहे है जिससे किले-महल और संग्रहालयों का आराम से भ्रमण पाएं है. इस तरह की पहल भ्रमण के दौरान राहत देने का काम कर रहे है.

नाहरगढ़ फोर्ट आए पर्यटक खुश

नाहरगढ फोर्ट के अधीक्षक सोहनलाल चौधरी ने बताया कि विभाग की पहल का जयपुर के ऐतिहासिक स्मारकों पर आने वाले पर्यटक इन व्यवस्थाओं की सराहना भी कर रहे हैं. भीषण गर्मी के इस दौर में प्रशासन की यह पहल न केवल पर्यटकों को राहत दे रही है, बल्कि विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी जयपुर की सकारात्मक छवि को भी मजबूत कर रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


यह भी पढ़ें:बीज निगम घोटाला : जब प्लॉट में फेंके नोटों के कट्टे, 2.45 करोड़ की हुई बरामदगी

ट्रेंडिंग न्यूज़

Alwar News: स्विमिंग पूल में नेशनल स्विमर पर बेल्ट से हमला, पानी के अंदर लात-घूंसों से बुरी तरह पीटा

सोना-चांदी की कीमतों ने मारी लंबी छलांग! जानें क्या हैं सराफा बाजार के रिकॉर्ड भाव

बिजली कड़कने के साथ बरसेंगे तेज बादल, जयपुर-भरतपुर समेत कई जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट!

1100 साल पुराने मठ में खूनी साजिश का खुलासा! करोड़ों की संपत्ति के लिए महंत की हत्या, सुपारी कनेक्शन आया सामने

सोना-चांदी ने तोड़ा रिकॉर्ड, एक ही दिन में सबसे बड़ी गिरावट! जानें ताजा भाव

अलवर में नवविवाहिता ने किया सुसाइड, 6 महीने पहले ही हुई थी शादी

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

डायबिटीज के साथ अच्छी जिंदगी जिएं: डॉक्टर चाहते हैं कि आप वजन और डायबिटीज के बारे में ये बातें समझें

Rajasthan News: नवलगढ़ में फिल्मी स्टाइल किडनैपिंग, प्रॉपर्टी कारोबारी से ₹22 लाख लूट, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल का आरोप

11 जून से फिर बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, कई जिलों में तेज आंधी और बारिश मचाएगी हड़कंप!

Rajsamand: मंगेतर चीखती रही, कोई नहीं आया! प्री-वेडिंग फोटोशूट के दौरान युवक की हुई मौत

लापरवाही का शिकार बने 241 परिवार, अहमदाबाद विमान दुर्घटना की दर्दनाक याद... पीड़ित परिवारों के जख्म अभी भी ताजा

राजस्थान रिफाइनरी से इसी महीने शुरू हो रहा है डीजल उत्पादन, जानिए आपको क्या होगा फायदा?

सोने-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, बाजार में अचानक छाया सन्नाटा! जानें ताजा भाव

किरोड़ीलाल मीणा और राजेंद्र मीणा का जोरदार डांस, चाचा-भतीजे का डांस देख फैंस हुए दीवाने

हत्या या ख़ुदकुशी, क्या है 13 वीं मंजिल का रहस्य ? जयपुर की 16 साल की छात्रा की मौत मामले में अपडेट

मौत के साए में सफर! टूटी एंबुलेंस में तड़पता रहा हार्ट मरीज, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप

करौली में रिश्तों का खौफनाक कत्ल! पत्नी की गर्दन काटने वाला पति चढ़ा पुलिस के हत्थे

बारां में गरजा डीएनटी समाज, बोले-हक नहीं मिला तो राजधानी में होगा महापड़ाव

Rajasthan Weather Update: संभल जाएं राजस्थानवासी, आंधी-बारिश और धूलभरी हवाओं का खतरा, IMD ने जारी की चेतावनी

सोना-चांदी एक बार फिर लुढ़के, धड़ाम से नीचे गिरे दाम! जानें ताजा रेट

आंख में आंख डालकर देखोगे तो सच और झूठ का पता चल जाएगा- सचिन पायलट

दिल्ली-जयपुर हाईवे पर पुलिस का बड़ा एक्शन! कार से अवैध हथियार बरामद, 5 गिरफ्तार

अर्श से फर्श पर लुढ़के सोना-चांदी के रेट, बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा भाव

राजस्थान में फिर बिगड़ेगा मौसम का मिजाज! पश्चिमी विक्षोभ से आंधी-बारिश का अलर्ट जारी

तबादले और पोस्टिंग पर राजस्थान विधानसभा में छलका मंत्री का दर्द, विधायकों से की सिफारिश न करने की अपील, जानें मामला

राजपूताना से पहले किस नाम से जाना जाता था राजस्थान? 90 फीसदी लोगों को नहीं होगा मालूम!

राजस्थान सरकार का महाअभियान! लाखों परिवारों को मिलेगा मालिकाना हक, 15 जुलाई तक लगेंगे विशेष शिविर

Rajasthan Weather: 12 जून से 16 जून तक बारिश का अलर्ट! भयंकर आंधी-अंधड़ से जूझेंगे राजस्थान के ये जिले, पढ़ें वेदर अपडेट

अलवर में बेटे ने सोते हुए पिता का गंडासे से काटा गला, फिर मामा को फोन पर बोला-पापा को बचा लो...

जयपुर पटाखा गोदाम ब्लास्ट में 8 लोगों की हुई मौत, देखें आग लगने के बाद के दर्दनाक फोटो

BJP नेता रामावतार असवाल हत्याकांड का खुलासा, पिंजरे के लिए आरोपी ने काट दिया था गला!

Rajasthan BSTC Result के बाद सबसे बड़ा अपडेट! जानिए कब होगी काउंसलिंग

जनसुनवाई में खाली कुर्सियां देख भड़के विधायक! अधिकारियों की गैरहाजिरी पर मचा बवाल

TAGS:
Jaipur News
Rajasthan News

About the Author

Zee Rajasthan Web Team

Zee Rajasthan Web Team

जी राजस्थान डिजिटल, राजस्थान की हर हलचल पर पैनी नज़र रखता है और सटीक और विश्वसनीय खबरें दिखाता है. जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि राजस्थान के विकास में आप भी हैं भागीदार और अपनी राय हमारे साथ सांझा कीजिए.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव पर बड़ा बयान, मंत्री अविनाश गहलोत ने बताई सरकार की तैयारी
Jhunjhunu News
2
Jaipur News
3
Rajasthan Weather Update
4
politics news
5
Jodhpur news