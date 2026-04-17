/जयपुर ट्रिप अधूरी है अगर आपने ये लेपर्ड सफारी नहीं देखी, मिलेगा प्रकृति खूबसूरती के साथ रोमांच

Rajasthan Tourism: जयपुर का झालाना सफारी पार्क वन्यजीव प्रेमियों के लिए बेस्ट स्पॉट है. 1978 हेक्टेयर में फैले इस जंगल में तेंदुओं और चीतों को करीब से देखा जा सकता है. यहाँ की ऐतिहासिक शिकार हौदी और चूलगिरी मंदिर इसे पर्यटन के लिए और भी खास बनाते हैं.
अगर आप वन्यजीवों और एडवेंचर के शौकीन हैं, तो गुलाबी नगरी जयपुर का सफर तब तक पूरा नहीं होगा जब तक आप झालाना सफारी पार्क की सैर न कर लें. शहर के कोलाहल के ठीक बगल में स्थित यह पार्क न केवल राजस्थान, बल्कि भारत के सबसे बेहतरीन लेपर्ड (तेंदुआ) सफारी स्पॉट्स में से एक है.
1978 हेक्टेयर में फैला शहरी जंगल
जयपुर के दक्षिण-पूर्व में स्थित यह जंगल लगभग 1978 हेक्टेयर में फैला हुआ है. इसे 'उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन' माना जाता है, जहाँ आपको प्रकृति अपने कच्चे और असली रूप में दिखाई देती है. बता दें कि झालाना अपनी ऊंची लेपर्ड साइटिंग (तेंदुआ दिखने की दर) के लिए मशहूर है. तेंदुओं के अलावा, इस क्षेत्र में 15-20 चीते भी अपने प्राकृतिक आवास में विचरण करते देखे जा सकते हैं.
विविधता से भरा वन्यजीव संसार
तेंदुओं के अलावा, झालाना सफारी में वन्यजीवों की एक पूरी फौज बसती है. धारीदार लकड़बग्घा, जंगली लोमड़ी, सुनहरी गीदड़, नीलगाय, चीतल और भारतीय कस्तूरी बिलाव. यहां विविध प्रजातियों के पक्षी जैसे-भारतीय पित्रा, काला गिद्ध, शिकरा (छोटा बाज) और उल्लू देखे जा सकते हैं. यह जगह फोटोग्राफी के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है.
इतिहास और आस्था का संगम
झालाना केवल जंगल नहीं है, यहां इतिहास की झलकियां भी देखने को मिलती हैं. सन् 1835 में महाराजा सवाई रामसिंह द्वारा बनवाई गई 'शिकार हौदी' आज भी यहाँ मौजूद है, जहाँ से कभी राजसी शिकार किया जाता था. जंगल के भीतर ही प्राचीन काली माता का मंदिर और प्रसिद्ध जैन चूलगिरी मंदिर स्थित हैं, जो यहाँ की शांति में आध्यात्मिकता घोल देते हैं.
यात्रा के लिए सुझाव
झालाना के साथ ही पास में आमागढ़ लेपर्ड सफारी भी एक शानदार विकल्प है. यहां पर घूमना सुबह और शाम की सफारी वन्यजीवों को देखने के लिए सबसे उपयुक्त होती है.
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