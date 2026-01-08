Zee Rajasthan
बिना डिटर्जेंट के राजस्थानी इस तरह साफ करते हैं बर्तन, मिनटों में नए की तरह जाते हैं चमक!

Rajasthani Lifestyle: अक्सर घरों में सबसे ज्यादा खर्च किचन में बर्तन साफ़ करने पर होता है. कुछ ही दिनों में बर्तन धोने का डिटर्जेंट खत्म हो जाता है और बार-बार नया डिटर्जेंट खरीदना पड़ता है. लेकिन अगर राजस्थान के ग्रामीण इलाकों की बात करें, तो वहां आज भी बर्तनों की सफ़ाई के लिए पुराने, पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाता रहा है. 
 

Published: Jan 08, 2026, 01:32 PM IST | Updated: Jan 08, 2026, 01:32 PM IST

Rajasthani Lifestyle: पहले गांवों में महिलाएं चूल्हे की राख और धान की भूसी से बर्तन साफ़ करती थीं, जिससे बर्तनों में आईने जैसी चमक आ जाती थी. यह तरीका न सिर्फ बेहद सस्ता था, बल्कि पूरी तरह प्राकृतिक और स्वास्थ्य के लिहाज़ से सुरक्षित भी माना जाता था, क्योंकि इसमें किसी तरह के रसायन का इस्तेमाल नहीं होता था.

धान की भूसी की मदद से रगड़ा जाता
पुराने समय में दादी-नानी चूल्हे में जलने वाली लकड़ी और उपलों से निकलने वाली राख को कभी बेकार नहीं समझती थीं. यह राख घरेलू कामकाज में सबसे ज्यादा काम आने वाली चीजों में शामिल थी. बर्तन साफ़ करने के लिए महिलाएं राख में थोड़ा पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार करती थीं. इस पेस्ट को पीतल, तांबे या स्टील के बर्तनों पर लगाकर हाथों या धान की भूसी की मदद से रगड़ा जाता था. कुछ ही मिनटों में बर्तनों पर जमी चिकनाई, कालिख और गंदगी साफ़ हो जाती थी और बर्तन बिल्कुल नए जैसे चमकने लगते थे.

कैसे काम करती है राख
राख में मौजूद प्राकृतिक क्षारीय तत्व और उसकी हल्की खुरदुरी बनावट बर्तनों पर जमी मैल को हटाने में बेहद असरदार होती है. यह चिकनाई को काटने का काम करती है, जिससे बर्तन आसानी से साफ़ हो जाते हैं. इस पूरी प्रक्रिया में न तो हाथ जलते हैं और न ही त्वचा को किसी तरह की एलर्जी या नुकसान होता है. यही वजह है कि ग्रामीण इलाकों में इस तरीके को पूरी तरह सुरक्षित माना जाता था और महिलाएं रोज़मर्रा के कामों में इसी आसान विधि का इस्तेमाल करती थीं.

जली हुई साफ़ राख इकट्ठा की जाती है पहले
बर्तनों की सफ़ाई के लिए सबसे पहले चूल्हे से जली हुई साफ़ राख इकट्ठा की जाती है और उसमें जरूरत के अनुसार पानी मिलाकर पेस्ट बनाया जाता है. इसके बाद बर्तनों को हल्का सा भिगो लिया जाता है, ताकि जमी हुई गंदगी नरम हो जाए. फिर राख के पेस्ट को बर्तनों पर लगाकर धान की भूसी से रगड़ा जाता है. भूसी की रगड़ से तेल और मैल आसानी से निकल जाता है और बर्तन अच्छी तरह साफ़ हो जाते हैं.

राख से बर्तन साफ करते समय रखें इस बात का ध्यान
इस तरीके में एक बात का खास ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि पेस्ट लगे बर्तनों को सूखने के लिए न छोड़ा जाए. अगर पेस्ट लगाकर बर्तन छोड़ दिए जाएं, तो राख बर्तनों पर चिपक सकती है और बाद में उन्हें साफ़ करना मुश्किल हो सकता है. सही तरीका यही है कि पेस्ट लगाते ही बर्तनों को गर्म पानी से धो लिया जाए. गर्म पानी से धोने पर बर्तनों में और ज्यादा चमक आ जाती है और वे लंबे समय तक साफ़ रहते हैं.

चूल्हे की राख और धान की भूसी से गंदे से गंदे बर्तन भी आसानी से साफ़ हो जाते हैं. खासकर पीतल के बर्तन, जिनकी सफ़ाई आज के समय में काफी मुश्किल मानी जाती है, इस पारंपरिक विधि से बहुत आसानी से चमक उठते हैं. यह तरीका न सिर्फ पर्यावरण के अनुकूल है, बल्कि जेब पर भी भारी नहीं पड़ता और खर्च बचाने में मदद करता है.

