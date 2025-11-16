Rajasthan Transfer List: राजस्थान में चली तबादला एक्सप्रेस, 142 ASP के हुए Transfer, महेश मीणा को पूर्व जयपुर का जिम्मा

Rajasthan Transfer List : राजस्थान पुलिस में बड़े स्तर पर फेरबदल की लहर चल पड़ी है. गृह विभाग ने एक झटके में 142 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों (ASP) के तबादले का आदेश जारी कर दिया है. यह फैसला राज्य की कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है.

आदेश के अनुसार, कई वरिष्ठ अधिकारी नए पदों पर जिम्मेदारी संभालेंगे, जिसमें जयपुर और अन्य संवेदनशील जिलों पर विशेष फोकस है. पुलिस महकमे में इस बड़े हलचल ने चर्चाओं का दौर शुरू कर दिया है, क्योंकि कई अधिकारियों को संवेदनशील थानों और मुख्यालयों में स्थानांतरित किया गया है.

नए पदों पर वरिष्ठ IPS

आदेश में कई प्रमुख तबादलों का जिक्र है. पूर्व ASP दिनेश कुमार यादव को अब कामां (भरतपुर) में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) के पद पर भेजा गया है, जहां वे कानून-व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती संभालेंगे. इसी तरह, महेश मीणा को जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के मुख्यालय पूर्व में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनाया गया है.

वे अब राजधानी के पूर्वी इलाके में अपराध नियंत्रण और ट्रैफिक प्रबंधन की कमान संभालेंगे. अन्य उल्लेखनीय तबादलों में ASP राकेश कुमार को उदयपुर, ASP पूजा शर्मा को कोटा और ASP विजय सिंह को जोधपुर में स्थानांतरित किया गया है. कुल 142 अधिकारियों के इन तबादलों से पुलिस महकमा नई ऊर्जा के साथ काम करने को तैयार है.

दक्षता और पारदर्शिता पर जोर

गृह विभाग के अधिकारियों के अनुसार, ये तबादले प्रदर्शन मूल्यांकन, शिकायत निवारण और क्षेत्रीय आवश्यकताओं के आधार पर किए गए हैं. मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सरकार की नीति के तहत पुलिस सुधारों को गति दी जा रही है, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है. विभाग ने सभी तबादला प्रभावित अधिकारियों को 48 घंटे के भीतर नई पोस्टिंग जॉइन करने का निर्देश दिया है. पुलिस महानिदेशक ने कहा, "ये बदलाव राज्य की सुरक्षा को और मजबूत करेंगे." फेरबदल के बाद जयपुर कमिश्नरेट में विशेष बैठक बुलाई गई है, जहां नए अधिकारियों को चुनौतियों पर मार्गदर्शन दिया जाएगा.

यह तबादला पुलिस महकमे में लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करता है, लेकिन कुछ अधिकारियों ने इसे अप्रत्याशित बताया है. राज्य के विभिन्न जिलों में अब नई तैनाती से अपराध दर पर सकारात्मक असर की उम्मीद है. गृह विभाग ने सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिए हैं कि वे नए ASP के साथ समन्वय बनाए रखें.

