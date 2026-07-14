/राजस्थान में तबादलों की बड़ी लिस्ट जारी! दो विभागों में 300 से ज्यादा कार्मिकों का हुआ फेरबदल

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Rajasthan Transfer News: जयपुर में आबकारी विभाग ने मंत्रालयिक कर्मचारियों की नई तबादला सूची जारी की है. जारी आदेश के अनुसार 30 मंत्रालयिक कर्मचारियों का स्थानांतरण किया गया है. इस सूची में कनिष्ठ सहायक से लेकर प्रशासनिक अधिकारी स्तर तक के कार्मिक शामिल हैं. इसके अलावा विभाग के निरोधक दल में भी फेरबदल किया गया है, जहां 14 कार्मिकों के तबादले किए गए हैं. इनमें जमादार ग्रेड प्रथम और जमादार ग्रेड द्वितीय श्रेणी के कर्मचारी शामिल हैं.
पशुपालन विभाग में 49 अधिकारियों का स्थानांतरण
वहीं, पशुपालन विभाग में भी बड़े स्तर पर तबादला आदेश जारी किए गए हैं. विभाग ने 49 अधिकारियों के स्थानांतरण किए हैं. इनमें उपनिदेशक, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी और पशु चिकित्सा अधिकारियों के तबादले शामिल हैं. यह तबादला सूची संयुक्त सचिव दिनेश कुमार जांगिड़ की ओर से जारी की गई है.
233 कार्मिकों की अलग सूची भी जारी
पशुपालन विभाग ने एक अन्य आदेश में 233 कार्मिकों के तबादले भी किए हैं. इस सूची में पशुधन प्रसार अधिकारी और पशुधन निरीक्षकों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. इन स्थानांतरण आदेशों को पशुपालन निदेशक डॉ. सुरेशचंद मीणा ने जारी किया है.
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