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राजस्थान में तबादलों की बड़ी लिस्ट जारी! दो विभागों में 300 से ज्यादा कार्मिकों का हुआ फेरबदल

Rajasthan Transfer News: जयपुर में आबकारी और पशुपालन विभाग में बड़े पैमाने पर तबादला आदेश जारी किए गए हैं. आबकारी विभाग में मंत्रालयिक कर्मचारियों और निरोधक दल में फेरबदल हुआ है, जबकि पशुपालन विभाग में अधिकारियों के साथ पशुधन प्रसार अधिकारियों और निरीक्षकों के भी तबादले किए गए हैं.
 

Edited bySandhya YadavReported byKashi Ram
Published: Jul 14, 2026, 09:20 AM|Updated: Jul 14, 2026, 09:20 AM
राजस्थान में तबादलों की बड़ी लिस्ट जारी! दो विभागों में 300 से ज्यादा कार्मिकों का हुआ फेरबदल
Image Credit: आबकारी और पशुपालन विभाग में ट्रांसफर.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Transfer News: जयपुर में आबकारी विभाग ने मंत्रालयिक कर्मचारियों की नई तबादला सूची जारी की है. जारी आदेश के अनुसार 30 मंत्रालयिक कर्मचारियों का स्थानांतरण किया गया है. इस सूची में कनिष्ठ सहायक से लेकर प्रशासनिक अधिकारी स्तर तक के कार्मिक शामिल हैं. इसके अलावा विभाग के निरोधक दल में भी फेरबदल किया गया है, जहां 14 कार्मिकों के तबादले किए गए हैं. इनमें जमादार ग्रेड प्रथम और जमादार ग्रेड द्वितीय श्रेणी के कर्मचारी शामिल हैं.

पशुपालन विभाग में 49 अधिकारियों का स्थानांतरण

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वहीं, पशुपालन विभाग में भी बड़े स्तर पर तबादला आदेश जारी किए गए हैं. विभाग ने 49 अधिकारियों के स्थानांतरण किए हैं. इनमें उपनिदेशक, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी और पशु चिकित्सा अधिकारियों के तबादले शामिल हैं. यह तबादला सूची संयुक्त सचिव दिनेश कुमार जांगिड़ की ओर से जारी की गई है.

233 कार्मिकों की अलग सूची भी जारी

पशुपालन विभाग ने एक अन्य आदेश में 233 कार्मिकों के तबादले भी किए हैं. इस सूची में पशुधन प्रसार अधिकारी और पशुधन निरीक्षकों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. इन स्थानांतरण आदेशों को पशुपालन निदेशक डॉ. सुरेशचंद मीणा ने जारी किया है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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