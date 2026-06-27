/राजस्थान में तबादलों की जंग तेज. मंत्रियों के घरों पर उमड़ी कर्मचारियों की भीड़, 5 जुलाई से पहले बढ़ी हलचल

Rajasthan News: राजस्थान में तबादला सत्र अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है. 5 जुलाई की अंतिम तारीख नजदीक आते ही राजधानी जयपुर में कर्मचारियों की गतिविधियां तेजी से बढ़ गई हैं. मंत्रियों के सरकारी आवासों से लेकर सचिवालय तक हर दिन बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी अपनी पसंदीदा पोस्टिंग के लिए पहुंच रहे हैं. हर विभाग में तबादलों को लेकर अलग अलग स्तर पर चर्चाएं और कोशिशें जारी हैं.

अंतिम तारीख नजदीक आते ही बढ़ी कर्मचारियों की बेचैनी

जयपुर में इन दिनों सुबह का नजारा कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है. सुबह सबसे पहले विभिन्न विभागों के कर्मचारी मंत्रियों के सरकारी आवासों पर पहुंच रहे हैं. इसके बाद जैसे ही मंत्री सचिवालय के लिए रवाना होते हैं, कर्मचारी भी उनके पीछे पीछे सचिवालय पहुंच जाते हैं.

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5 जुलाई को तबादलों की अंतिम तिथि होने के कारण कर्मचारियों की उम्मीदें और चिंता दोनों बढ़ गई हैं. हर कोई चाहता है कि उसे अपनी पसंद या घर के नजदीक पोस्टिंग मिल जाए. इसी वजह से राजधानी में कई कर्मचारी तब तक डेरा डाले हुए हैं, जब तक तबादला सूची जारी नहीं हो जाती.

डिप्टी सीएम प्रेम चंद बैरवा के कार्यालय में उमड़ रही भीड़

डिप्टी सीएम प्रेम चंद बैरवा के कार्यालय में भी इन दिनों कर्मचारियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है. उच्च शिक्षा विभाग से लेकर परिवहन विभाग तक के कर्मचारी अपनी तबादला संबंधी मांग लेकर उनके पास पहुंच रहे हैं.

बताया जा रहा है कि डिप्टी सीएम सभी कर्मचारियों की बातें सुन रहे हैं और उन्हें सकारात्मक आश्वासन भी दे रहे हैं. हालांकि किस कर्मचारी की इच्छा पूरी होगी, इसका फैसला तबादला सूचियां जारी होने के बाद ही साफ हो सकेगा.

पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने दिया स्पष्ट संदेश

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग यानी पीएचईडी में भी तबादलों को लेकर गतिविधियां तेज हैं. मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के गांधीनगर स्थित आवास से लेकर सचिवालय के मंत्रालय भवन तक कर्मचारियों की लगातार आवाजाही बनी हुई है.

मंत्री कन्हैयालाल चौधरी का कहना है कि विभाग के सामने पेयजल आपूर्ति से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट समय पर पूरे कराने की जिम्मेदारी है. ऐसे में बेहतर कार्य करने वाले कर्मचारियों का मनोबल बनाए रखना भी जरूरी है. उन्होंने साफ कहा है कि जिन्होंने पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ काम किया है, उन्हें उनकी पसंद की जगह पोस्टिंग देने का प्रयास किया जाएगा. वहीं जिन कर्मचारियों ने लापरवाही बरती है, उन्हें दूरदराज के जिलों में भेजे जाने के लिए तैयार रहना चाहिए.

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में भी बढ़ी तबादलों की उम्मीद

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में भी तबादलों को लेकर कर्मचारियों की सक्रियता बढ़ गई है. मंत्री सुमित गोदारा के पास भी बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी अपनी पसंदीदा पोस्टिंग की मांग लेकर पहुंच रहे हैं. इस विभाग ने हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत चलाए गए "गिव अप अभियान" में पूरे देश में राजस्थान को अग्रणी स्थान दिलाया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रोत्साहन और मंत्री सुमित गोदारा की निगरानी में 55 लाख 40 हजार लोगों ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ स्वेच्छा से छोड़ दिया.

विभाग में राशन वितरण और गैस आपूर्ति जैसी व्यवस्थाओं में बेहतर काम करने वाले कर्मचारी अब अपनी पसंद की जगह तबादले की उम्मीद लगाए बैठे हैं. मंत्री भी कर्मचारियों को निराश नहीं कर रहे हैं.

यूडीएच और जल संसाधन विभाग में भी जारी है प्रयास

तबादलों को लेकर सबसे अधिक दबाव वाले विभागों में यूडीएच विभाग भी शामिल है. मंत्री झाबर सिंह खर्रा पर सहयोगी मंत्रियों और विधायकों का भी दबाव बताया जा रहा है. नगरपालिकाओं, नगर परिषदों, नगर निगमों और यूआईटी में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी लगातार तबादलों के लिए मंत्री से संपर्क कर रहे हैं. हालांकि फिलहाल मंत्री की ओर से तबादला सूची तैयार करने में किसी तरह की जल्दबाजी नहीं दिखाई दे रही है. वहीं जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत के विभाग में भी तबादलों की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन वहां फिलहाल अन्य विभागों जैसी तेज गतिविधियां नजर नहीं आ रही हैं.

तबादला सूची का इंतजार, राजधानी में डटे कर्मचारी

राजधानी जयपुर में दूरदराज के जिलों से आए कई कर्मचारी तब तक वापस लौटने के मूड में नहीं हैं, जब तक तबादलों की अंतिम सूचियां जारी नहीं हो जातीं. कर्मचारियों का मानना है कि तबादलों के दौरान छोटी सी चूक भी उनकी मनचाही पोस्टिंग पर असर डाल सकती है. यही कारण है कि वे हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं. फिलहाल पूरे सरकारी तंत्र की नजर अब 5 जुलाई से पहले जारी होने वाली तबादला सूचियों पर टिकी हुई है.