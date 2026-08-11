/राजस्थान में वन विभाग अधिकारियों से भरकर चली तबादला एक्सप्रेस, जानें किसको कहां मिली पोस्ट?

IFS Officers Transfer: राजस्थान में वन विभाग के स्तर पर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है. 69 भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारियों के तबादले किए गए हैं. कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश में वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं. इस फेरबदल में कई अधिकारियों को मुख्यालय के साथ-साथ अलग-अलग जिलों और वन्यजीव क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी गई है. सबसे अहम बदलाव के तौर पर अरिजीत बनर्जी को प्रधान मुख्य वन संरक्षक (PCCF) और हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स (HoFF) नियुक्त किया गया है. वहीं अनुराग भारद्वाज को PCCF IT की जिम्मेदारी दी गई है. वन विभाग में प्रशासन, संरक्षण, प्रवर्तन, वन्यजीव, ई-गवर्नेंस और विभिन्न परियोजनाओं से जुड़े पदों पर भी अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां मिली हैं.



अरिजीत बनर्जी को वन विभाग की कमान

तबादला आदेश के अनुसार अरिजीत बनर्जी को राजस्थान के वन विभाग में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है. उन्हें प्रधान मुख्य वन संरक्षक और हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स नियुक्त किया गया है. इसके साथ ही अनुराग भारद्वाज को PCCF IT का दायित्व सौंपा गया है. डॉ. वेंकटेश शर्मा को APCCF कार्य आयोजना की जिम्मेदारी मिली है. उदय शंकर को APCCF संरक्षण एवं प्रवर्तन बनाया गया है, जबकि राजेश कुमार गुप्ता को APCCF एनटीपीएफ की जिम्मेदारी दी गई है. विजय एन को CCF संस्थापन जयपुर और शैलजा देवल को पर्यावरण विभाग की सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

Add Zee News as a Preferred Source



कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारी

तबादला सूची में सुदीप कौर को वन संरक्षक समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है. सुगना राम जाट को रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के निदेशक का दायित्व सौंपा गया है. सोनल जोशीहर को CCF अनुसंधान बनाया गया है. आशुतोष ओझा को वन संरक्षक श्रम एवं विधिक की जिम्मेदारी दी गई है. उपकार बोराना को वन संरक्षक समन्वय और अजय चितौड़ा को वन संरक्षक जोधपुर नियुक्त किया गया है. अशोक कुमार महरिया को संयुक्त परियोजना निदेशक बनाया गया है, जबकि हरि किशन सारस्वत को वन संरक्षक प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी दी गई है.



वन्यजीव और टाइगर रिजर्व से जुड़े पद भी बदले

वन्यजीव क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं. अनूप केआर को CCF वन्यजीव एवं इको टूरिज्म की जिम्मेदारी दी गई है. रूप नारायण मीणा को CCF कोटा और महेश चंद गुप्ता को CCF अजमेर बनाया गया है. हनुमान राम को CCF बाह्य सहायता परियोजनाएं, सदे राम यादव को CCF बीकानेर और शशि शंकर को CCF वन्यजीव जोधपुर की जिम्मेदारी दी गई है. डॉ. टी. मोहन राज को CCF वन्यजीव कोटा के साथ मुकुन्दरा टाइगर रिजर्व के क्षेत्र निदेशक की जिम्मेदारी भी दी गई है. इससे टाइगर रिजर्व के प्रशासन और वन्यजीव प्रबंधन से जुड़े कामकाज में उनकी भूमिका अहम रहेगी.



जयपुर समेत कई जिलों में बदले वन अधिकारी

तबादला आदेश में जिलों के स्तर पर भी कई अधिकारियों को नई पोस्टिंग दी गई है. देवेंद्र प्रताप जागावत को वन संरक्षक कार्य आयोजना और संजय प्रकाश भादू को वन संरक्षक प्रवर्तन बनाया गया है. रमेश कुमार मालपानी को संयुक्त परियोजना निदेशक और राजेंद्र कुमार हुड्डा को वन संरक्षक जयपुर की जिम्मेदारी मिली है. सुदर्शन शर्मा को वन संरक्षक FSC, जबकि मुकेश सैनी को वन संरक्षक वन्यजीव उदयपुर बनाया गया है. वेंकटेश केतन कुमार को DCF चित्तौड़गढ़ और गौरव गर्ग को DCF ई-गवर्नेंस जयपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसके अलावा अपूर्व कृष्ण श्रीवास्तव को DCF समन्वय, विजय शंकर पांडे को DCF उदयपुर और श्रवण कुमार आर को DCF पाली नियुक्त किया गया है.



अजमेर, नागौर, ब्यावर और भरतपुर में भी नई पोस्टिंग

वन विभाग की नई सूची में कई जिलों के DCF स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारियां भी बदली गई हैं. सुरेश कुमार आबुसरिया को DCF नागौर, वीरेन्द्र सिंह जोरा को DCF ब्यावर, जिमेश शर्मा को DCF श्रीगंगानगर और नन्द लाल प्रजापत को DCF अजमेर बनाया गया है. पी. बालामुगलन को DCF भरतपुर की जिम्मेदारी दी गई है. इस तरह तबादलों के जरिए मुख्यालय के साथ-साथ अलग-अलग जिलों में भी वन विभाग के प्रशासनिक ढांचे में बदलाव किया गया है.



14 IFS अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार

69 अधिकारियों के तबादलों के अलावा 14 IFS अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है. शिखा मेहरा को राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. अनूप भार्गव को राजस्थान जैव विविधता मंडल, जयपुर के अध्यक्ष के साथ मुख्य परियोजना निदेशक (EPI) का कार्यभार दिया गया है. उदय शंकर को अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रशासन एवं प्रशिक्षण और राजेश कुमार गुप्ता को अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक समन्वय के साथ श्रम एवं विधि का अतिरिक्त प्रभार मिला है. टी.जे. कविथा को CAMPA के CEO, विजय गुप्ता को मुख्य वन संरक्षक समन्वय और हनुमान राम को राजस्थान फॉरेस्ट्री एंड बायोडायवर्सिटी प्रोजेक्ट का अतिरिक्त परियोजना निदेशक बनाया गया है.



ख्याति माथुर को APO

आदेश में IFS अधिकारी ख्याति माथुर को APO किए जाने की जानकारी भी सामने आई है. वहीं सुनील को मुख्य वन संरक्षक उदयपुर, अजय चितौड़ा को मुख्य वन संरक्षक जोधपुर और डॉ. टी. मोहन राज को मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव कोटा का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है. अशोक कुमार महरिया को संयुक्त परियोजना निदेशक आयोजना एवं कार्यान्वयन, सुदर्शन शर्मा को वन संरक्षक CAMPA और आशीष व्यास को उप वन संरक्षक वन्यजीव, चिड़ियाघर जयपुर की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!