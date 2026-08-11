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ओवरलोड वाहनों पर रोक के लिए खर्च किए 21 करोड़, फिर भी नहीं लगा लगाम, CAG ने पकड़ी गड़बड़ी

Rajasthan Transport Department: राजस्थान परिवहन विभाग की ओवरलोड वाहनों पर रोक लगाने की योजना पर CAG ने गंभीर सवाल उठाए हैं. विभाग ने 179 पोर्टेबल वेइंग मशीनों की खरीद पर 21.26 करोड़ रुपये खर्च किए, लेकिन मशीनों का फील्ड में प्रभावी उपयोग नहीं हो सका.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Kashi Ram
Published:Aug 11, 2026, 06:06 PM IST | Updated:Aug 11, 2026, 06:06 PM IST
ओवरलोड वाहनों पर रोक के लिए खर्च किए 21 करोड़, फिर भी नहीं लगा लगाम, CAG ने पकड़ी गड़बड़ी
Image Credit: Rajasthan Transport Department

Rajasthan Transport Department: राज्य में परिवहन विभाग द्वारा 21 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद ओवरलोड वाहनों पर रोक लगाने की कवायद पूरी तरह फेल रही है. उड़नदस्तों को देने के लिए जो पोर्टेबल वेइंग मशीनें दी गई थी, वे फील्ड में सही ढंग से कभी उपयोग ही नहीं आ सकी न ही इन मशीनों का विभाग के सॉफ्टवेयर से इंटिग्रेशन किया जा सका. लिहाजा यह पूरी खरीद प्रक्रिया सवालों के घेरे में रही है. अब CAG ने इस खरीद प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं.

3 साल तक विभाग में नहीं हुआ मशीनों का उपयोग

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दरअसल, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग में पोर्टेबल वेइंग मशीन खरीद का एक बड़ा घोटाला सामने आया है. परिवहन विभाग ने एक निजी कंपनी से मशीनों की खरीद कर ली. मशीनों को ठीक करने के लिए 3 साल की गारंटी दी गई थी, लेकिन रोचक बात यह रही कि मशीनें आने के 3 साल तक विभाग में इनका उपयोग ही नहीं किया गया. अब इस पूरे मामले में कैग ने आंतरिक परीक्षण में इस खरीद पर सवाल उठाए हैं.

मामला परिवहन विभाग में पोर्टेबल वेइंग मशीनों की खरीद से जुड़ा हुआ है. ऐसी मशीनें जो सड़क पर मौजूद ट्रकों या अन्य ओवरलोड वाहनों का सही वजन माप सकें. उद्देश्य यह था कि सड़कों पर चल रहे ओवरलोड वाहनों का वजन कर उनका मौके पर ही चालान किया जा सके. चूंकि हाईवे पर वजन करने वाले कांटों के बीच दूरी रहती है. ऐसे में प्रत्येक वाहन को रुकवाकर कांटे तक ले जाना आसान नहीं होता.

इसी वजह से परिवहन विभाग के उड़नदस्तों को यह मशीनें मुहैया कराई गई, जिससे कि वे सड़क पर ही वाहनों का वजन कर चालान कर सकें, लेकिन ये मशीनें खरीद होने के बाद न तो उपयोग में आई न ही निजी कंपनी ने इनका परिवहन विभाग के वाहन सॉफ्टवेयर के साथ इंटिग्रेशन करने का कार्य पूरा किया.

पोर्टेबल वेइंग मशीन खरीद का गणित

वित्त विभाग ने 179 PWM की खरीद के लिए 27 करोड़ मंजूर किए. मई 2021 में मंजूरी, अगस्त 2021 में निविदाएं आमंत्रित की गई. दिसंबर 2021 में एक फर्म को 26.72 करोड़ का वर्क ऑर्डर दिया. कंपनी को PWM मशीन की आपूर्ति, POS मशीन के साथ इंटिग्रेशन, 3 वर्ष की वारंटी, मेंटिनेंस और तकनीकी सहायता देनी थी. परिवहन विभाग ने मार्च 2022 में कंपनी को 21.26 करोड़ का भुगतान किया. दिसंबर 2022 में परिवहन आयुक्त की कमेटी ने समीक्षा की तो कमियां मिली. न तो मशीनें POS मशीनों से इंटिग्रेट की गई न वाहन 4.0 से जोड़ी गई. फील्ड में परिवहन उड़नदस्तों को आ रही समस्याओं का समाधान नहीं किया.

उड़नदस्ते परेशान होते रहे, नहीं हुआ समाधान

परिवहन उड़नदस्तों को फील्ड में आ रही समस्याओं के समाधान के लिए दिसंबर 2022 में परियोजना प्रबंधन इकाई की बैठक भी की गई. इसमें ठेकेदार के प्रतिनिधि ने बताया कि मशीनों को इंटिग्रेट करने के लिए प्रत्येक पोर्टेबल वेइंग मशीन में एक हार्डवेयर डिवाइस लगाई जाएगी. इसके बाद भी मशीनों का वाहन 4.0 सॉफ्टवेयर से इंटिग्रेशन नहीं किया जा सका. मई 2023 से दिसंबर 2023 में फील्ड में गंभीर तकनीकी समस्याएं बताई गई. उड़नदस्तों द्वारा उठाई गई तकनीकी समस्याओं का समाधान नहीं हो सका.

3 करोड़ जुर्माने की भी वसूली नहीं कर सका विभाग

वर्ष 2023-24 में 9 RTO-DTO कार्यालयों में ऑडिट परीक्षण में गड़बड़ी आई. इन कार्यालयों को 15 पोर्टेबल वेइंग मशीन दी गई, लेकिन उपयोग नहीं हुआ. उड़नदस्तों द्वारा ई-चालान बनाने के लिए मशीनों का उपयोग नहीं किया जा सका. जून 2023 से जनवरी 2024 की अवधि में कंपनी पर जुर्माना लगाया गया. 3.01 करोड़ की जुर्माना राशि वसूलने में परिवहन विभाग विफल रहा. CAG ने अपनी रिपोर्ट में माना 21.26 करोड़ की राशि निरर्थक खर्च की गई. माना था आय बढ़ेगी उलटे नुकसान हुआ.

सेल्फ फाइनेंसिंग की तर्ज पर मशीनों की खरीद का दिया था प्रस्ताव

परिवहन विभाग ने ओवरलोडिंग रोकने के लिए वित्त विभाग को जो प्रस्ताव भिजवाया था, उसमें कहा था कि इन मशीनों की खरीद सेल्फ फाइनेंसिंग की तर्ज पर की जाएगी. यानी अधिक भार वाले वाहनों से मिलने वाले जुर्माने की राशि से एक साल में इसकी भरपाई कर ली जाएगी. साथ ही 43 करोड़ से अधिक अतिरिक्त राजस्व भी मिल सकेगा, लेकिन विभाग के यह आंकलन हवा-हवाई साबित हुए. इसके विपरीत विभाग कंपनी पर लगाई गई 3 करोड़ की जुर्माना राशि वसूलने में भी विफल रहा. अब विभाग ने कंपनी की बैंक गारंटी जब्त करने की कार्रवाई कर इतिश्री कर ली है.

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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