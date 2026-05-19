/600 करोड़ का महाघोटाला या सिर्फ 'काल्पनिक' खेल? राजस्थान परिवहन विभाग की जांच रिपोर्ट में बड़ा झोल, 1 साल में वसूली 'जीरो'!

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परिवहन विभाग में जिस 7 डिजिट सीरीज के नम्बरों के बैकलऑग और दोबारा आवंटन मामले में 500 से 600 करोड़ का घोटाला बताया जा रहा है. उसमें कई तरह की खामियां सामने आई हैं. अंतिम जांच रिपोर्ट में कमेटी ही इस बात पर एकमत नहीं है कि घोटाला 600 करोड़ का हुआ या 100 करोड़ का?
Rajasthan News: परिवहन विभाग का मुख्यालय पिछले एक साल से 7 डिजिट पंजीयन सीरीज के बैकलॉग और नए वाहनों पर दोबारा आवंटन मामले में 500 से 600 करोड़ रुपये का घोटाला बता रहा है.
घोटाला मामले में मुख्यालय के आदेश पर राज्य के आधा दर्जन प्रादेशिक और जिला परिवहन कार्यालयों ने घोटाला मानते हुए कार्मिकों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करवा दी है लेकिन बड़ी बात यह है कि 500 से 600 करोड़ के इस घोटाले में परिवहन मुख्यालय पिछले एक साल में एक रुपये की भी राजस्व वसूली नहीं कर सका है.
नियमानुसार परिवहन विभाग को घोटाला सामने आते ही राजस्व हानि की वसूली के प्रयास शुरू कर देने चाहिए थे लेकिन रोचक बात यह है कि विभाग ने न तो राजस्व हानि की वसूली की दिशा में कोई प्रयास किए हैं. न ही एक भी रुपए की राजस्व वसूली हो सकी है.
इसके विपरीत विभाग ने केवल दोषी कार्मिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है. साथ ही संबंधितों को चार्जशीट जारी की हैं. यह जांच अपर परिवहन आयुक्त रेणु खंडेलवाल के नेतृत्व में 4 सदस्यों ने तैयार की थी, जो 17 अक्टूबर 2025 को सब्मिट की गई थी. ज़ी मीडिया को मिली अंतिम जांच रिपोर्ट में कई खामियां सामने आई है.
घोटाला 600 करोड़ का या 100 करोड़ का ?
परिवहन मुख्यालय की इस जांच रिपोर्ट में खामियों की भरमार
राजस्व की हानि के बिन्दु में समिति ने लिखा,
अनुमानत: लगभग 10 हजार VIP नम्बरों का बैकलॉग किया गया
वीआईपी नम्बर की नीलामी उसके क्रमांकों के अनुरूप की जाती है
एक नम्बर की नीलामी 2 से 15 लाख के बीच की जाती है
इस प्रकार 10 हजार नम्बरों की नीलामी से राज्य सरकार को हुआ नुकसान
राज्य सरकार को 500 से 600 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ
यानी कमेटी ने प्रत्येक नंबर की नीलामी कीमत 5 से 6 लाख रुपए मानी
हालांकि वास्तविकता में केवल 0001, 0009 या 9999 की रहती डिमांड
ऐसे नम्बर ही बिकते हैं 2 से 10 लाख रुपए मूल्य के बीच
अन्य नम्बर तो महज 11 हजार से 51 हजार के बीच होते हैं नीलाम
रोचक यह कि इसी रिपोर्ट में कमेटी सदस्यों ने लिखी विरोधाभासी बात
वित्तीय प्रतिकूल प्रभाव के प्रकरण-2 में अलग तथ्य लिखे
कमेटी ने लिखा, नंबरों की नीलामी होती तो 1 से 2 लाख रुपए मिलते
इस तरह तो 10 हजार नम्बरों से 100 से 200 करोड़ रुपए ही मिलते
फिर कैसे कमेटी ने इसे बना दिया 500 से 600 करोड़ का घोटाला?
कमेटी की इस रिपोर्ट में विरोधाभासी बातें लिखने से जांच रिपोर्ट पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं. एक तरफ कमेटी एक नंबर की औसत कीमत 5 से 6 लाख रुपये मान रही है जबकि दूसरी तरफ एक नम्बर की औसत कीमत 1 से 2 लाख रुपये मान रही है. सही नुकसान कितना हुआ, इस बारे में सटीक तथ्य नहीं लिखे गए हैं जबकि रोचक बात यह है कि पुराने नम्बरों को दोबारा नीलाम करने का परिवहन विभाग के पास कोई अधिकार नहीं है. केन्द्रीय मोटर व्हीकल रूल्स या एमवी एक्ट में किसी भी पंजीकृत हो चुके नंबर की नए सिरे से नीलामी नहीं की जा सकती. ऐसे में राजस्व हानि के इस पूरे प्रकरण पर ही सवाल खड़े होते हैं.
जांच कमेटी को नियमों का ही ज्ञान नहीं ?
जांच कमेटी ने बिन्दु संख्या 18 पर लिखे गलत तथ्य
लिखा, ऐसे VIP नम्बर, जिनका फर्जी रीति से पंजीयन किया गया
उन्हें निरस्त करते हुए VIP नम्बरों की पोर्टल से खुली नीलामी करें
लिखा, जिन वाहन स्वामियों को फर्जी VIP नम्बर आवंटित हुए हैं
उन्हें वर्तमान प्रक्रिया अनुसार निर्धारित फीस पर नम्बर दिए जाएं
चालू नम्बरों में से पंजीयन हेतु नम्बर उपलब्ध कराए जा सकते हैं
जबकि MV एक्ट में है स्पष्ट प्रावधान
एक बार वाहन की RC निरस्त होने के बाद नहीं लिया जा सकता दूसरा नंबर
न ही निरस्त नम्बरों को नीलाम करने का अधिकार विभाग के पास
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