Rajasthan News: परिवहन विभाग की कार्रवाई, 17,320 ड्राइविंग लाइसेंस सस्पैंड!

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर के हरमाड़ा में हुए हादसे के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 15 दिन का विशेष अभियान शुरू करने के निर्देश दिए हैं. 4 नवंबर से 18 नवंबर तक यह अभियान पूरे राज्य में चलाया जा रहा है.

गृह विभाग के निर्देश पर परिवहन विभाग भी ओवरलोड और अन्य मोटर वाहन अधिनियमों के उल्लंघन को लेकर वाहनों पर सख्ती बरत रहा है. वहीं, ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर गड़बड़ी करने वाले चालकों के लाइसेंस को लेकर परिवहन विभाग पहले से कार्रवाई करता रहा है.

6 माह के दौरान 17 हजार से ज्यादा लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए गए हैं. दरअसल हाईवेज पर परिवहन विभाग की टीमें नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के लाइसेंस निलंबन की अनुशंसा करती हैं.

वहीं, ट्रैफिक पुलिस द्वारा भी ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को लेकर ड्राइविंग लाइसेंस की सूची भिजवाई जाती है. परिवहन विभाग इन अनुशंसा की समीक्षा कर चालकों के लाइसेंस निलंबित करता है. वहीं गंभीर श्रेणी के अपराधों में शामिल चालकों के लाइसेंस निरस्तकरण की कार्रवाई भी की जाती है. परिवहन विभाग ने वर्ष 2025 में 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक की अवधि में 17320 चालकों के लाइसेंस निलंबित किए हैं.

ट्रैफिक अपराध में लाइसेंस निलंबन का गणित

1 जनवरी से 3 नवंबर 2025 तक LMV के 5.96 लाख ड्राइविंग लाइसेंस बनाए गए

वहीं इसी अवधि में हैवी व्हीकल श्रेणी के 77109 लाइसेंस बनाए गए

6.09 लाख दुपहिया वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए

1 जनवरी से 30 जून 2025 तक 17320 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए

गंभीर अपराध श्रेणी में 8 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किए गए

आरटीओ प्रथम ने 86, ट्रैफिक पुलिस की अनुशंसा पर 8626 लाइसेंस निलंबित किए

RTO द्वितीय ने 98, ट्रैफिक पुलिस की अनुशंसा पर 3652 लाइसेंस निलंबित किए

