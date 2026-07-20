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जैसलमेर हादसे के बाद 3427 बसें की जा चुकी हैं सीज, सड़क सुरक्षा से अब नहीं होगा समझौता !

Jaipur News : राजस्थान में  परिवहन विभाग का सड़क सुरक्षा अभियान, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास के निर्देश पर जारी है. जो 28 जुलाई तक चलेगा . इस अभियान के तहत अब तक 17850 चालान, 6.60 करोड़ जुर्माना वसूला जा चुका है.

Edited byPragati PantReported byKashi Ram
Published: Jul 20, 2026, 02:34 PM|Updated: Jul 20, 2026, 02:34 PM
जैसलमेर हादसे के बाद 3427 बसें की जा चुकी हैं सीज, सड़क सुरक्षा से अब नहीं होगा समझौता !
Image Credit: राजस्थान परिवहन विभाग का सड़क सुरक्षा अभियानSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur News : दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस पर 1 जुलाई को हुई भीषण सड़क दुर्घटना के बाद अब राज्य सरकार सड़क हादसों को लेकर सख्त रुख अपना रही है. राज्य सरकार का प्रयास है कि हादसों का कारण बन रहे नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाए. इस दिशा में 28 जुलाई तक के लिए विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है. सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और यातायात नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से परिवहन विभाग की ओर से अभियान चलाया जा रहा है. 8 जुलाई से शुरू हुआ यह सड़क सुरक्षा अभियान 28 जुलाई तक चलाया जाएगा. राज्यभर में विशेष सड़क सुरक्षा जांच अभियान के दौरान विभाग ने विभिन्न श्रेणियों में कुल 17850 चालान किए हैं और 660.33 लाख रुपये का जुर्माना वसूला है.

सुरक्षा मानकों की अनदेखी और चालान

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अभियान के दौरान कई वाहनों को जब्त किया गया, जबकि नियमों की अनदेखी करने वाले वाहनों के पंजीयन प्रमाणपत्र भी निलंबित किए गए हैं. अभियान के तहत सबसे अधिक कार्रवाई रिफ्लेक्टिव टेप और रियर मार्किंग प्लेट नहीं लगाने वाले वाहनों पर की गई. इस श्रेणी में 5052 चालान बनाए गए, जो यह दर्शाता है कि भारी वाहनों में सुरक्षा संबंधी मूलभूत मानकों की अब भी अनदेखी की जा रही है. इसी प्रकार रियर अंडर रन प्रोटेक्शन डिवाइस (RUPD) और लेटरल साइड प्रोटेक्शन से जुड़े नियमों के उल्लंघन पर 439 चालान किए गए. वहीं, स्पीड गवर्नर संबंधी अनियमितताओं पर 1813 चालान बनाए गए. इस श्रेणी में कार्रवाई के दौरान 61 वाहन जब्त किए गए हैं. बसों में AIS मानकों का पालन नहीं करने के मामलों में परिवहन विभाग ने 887 चालान किए. इनमें 253 बसों को जब्त किया गया और 58 बसों की आरसी निलंबित की गई.


जैसलमेर हादसे के बाद बसों पर लगातार सख्ती
- जैसलमेर में 14 अक्टूबर 2025 को बस में लगी आग के बाद सख्ती
- परिवहन विभाग बसों में मानकों के उल्लंघन पर लगातार कर रहा सख्ती
- 15 अक्टूबर 2025 से 30 जून 2026 तक कुल 36694 बसों के चालान
- इनमें से 18041 चालान डिस्पोज हुए, 22.94 करोड़ जुर्माना वसूला
- बिना परमिट के 11533 चालान, 6.94 करोड़ जुर्माना वसूला
- बिना रिफ्लेक्टिव टेप और स्पीड गवर्नर के 48227 चालान
- बसों की बॉडी में अनाधिकृत परिवर्तन करने के 5068 चालान किए गए
- अब तक कुल 3427 बसें सीज की गई, 1285 की RC निलंबित


981 वाहन जब्त, 53 की आरसी निलंबित
ट्रकों या बसों में अवैध रूप से डीजल टैंक की क्षमता बढ़ाने या अतिरिक्त डीजल टैंक लगाने वाले वाहनों पर भी विभाग ने सख्ती दिखाई है. इस श्रेणी में 342 चालान किए गए, जिनमें 16 वाहन जब्त हुए तथा 10 की आरसी निलंबित की गईं. अभियान के दौरान लंबित चालानों के निस्तारण पर भी विशेष जोर दिया गया. विभाग ने 4841 पुराने चालानों का निपटारा करते हुए 317.94 लाख रुपए की राशि वसूल की है. इस प्रक्रिया में 79 वाहन जब्त किए गए और 12 आरसी निलंबित की गई. इसके अलावा अन्य यातायात उल्लंघनों के मामलों में 9712 चालान किए गए. इस श्रेणी में 669 वाहन जब्त किए गए तथा 3 आरसी निलंबित की गई. पूरे अभियान के दौरान सभी श्रेणियों को मिलाकर 981 वाहन जब्त किए गए और 53 आरसी निलंबित की गई हैं. परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा इस अभियान की नियमित मॉनिटरिंग कर रहे हैं. सड़क सुरक्षा के लिए खतरा बने वाहनों पर नियमित कार्रवाई की जा रही है. ऐसे में विभाग को उम्मीद है कि अभियान के दौरान की जा रही कार्रवाई से हादसों का कारण बनने वाले वाहनों का संचालन रोका जा सकेगा.

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प्रगति पंत अवस्थी वर्तमान में ज़ी राजस्थान न्यूज डिजिटल की जिम्मेदारी संभाल रही है. टीवी और डिजिटल मीडिया में 15 साल से ज्यादा का अनुभव हैं. इससे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सीनियर पदों पर भी काम कर चुकी हैं. Pragati.Pant@india.com ईमेल के जरिए आप संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप एक्स (https://x.com/zeerajasthan_) और फेसबुक पर (https://www.facebook.com/ZeeRajasthanNews) पर क्लिक कर सकते हैं.
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