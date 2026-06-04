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राजस्थान की सड़कों पर बढ़ेगी निगरानी, परिवहन विभाग में होंगे बड़े बदलाव

Rajasthan News: राजस्थान में सड़क हादसों को कम करने और सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग अलग सड़क सुरक्षा कैडर बनाने की तैयारी कर रहा है. विभाग ने नए पदों के सृजन का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा है.  
 

Edited bySneha AggarwalReported byKashi Ram
Published: Jun 04, 2026, 04:47 PM|Updated: Jun 04, 2026, 04:48 PM
राजस्थान की सड़कों पर बढ़ेगी निगरानी, परिवहन विभाग में होंगे बड़े बदलाव
Image Credit: Rajasthan News

Rajasthan News: परिवहन विभाग में जल्द ही सड़क सुरक्षा के लिहाज से एक समर्पित बल होगा. परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की ओर से नए पदों के सृजन का प्रस्ताव वित्त विभाग को भिजवाया गया है. मंजूरी मिलते ही राज्य में समर्पित सड़क सुरक्षा अधिकारी-कर्मचारी कार्य करने लगेंगे.

परिवहन विभाग में लंबे समय से चली आ रही कैडर रिव्यू की मांग अब धरातल पर उतरने वाली है. लगभग 4 वर्ष पूर्व परिवहन विभाग का नाम बदलकर परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग किया गया था तभी से विभाग में सड़क सुरक्षा के लिए अलग से कैडर गठित करने की मांग उठती रही है.

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राजस्थान परिवहन निरीक्षक संघ ने भी समय-समय पर कैडर रिव्यू की मांग उठाई है. इसे लेकर परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवाया है. प्रस्ताव के तहत राज्य में सड़क हादसों में कमी लाने के लिए अलग से समर्पित सड़क सुरक्षा स्टाफ लगाया जाएगा. हालांकि परिवहन विभाग ने पूर्व में जो प्रस्ताव भिजवाया था, उस पर वित्त विभाग ने कुछ आपत्तियां जताई हैं.

पूर्व में परिवहन विभाग ने मौजूदा RTO लेवल पर सड़क सुरक्षा के लिए अलग से RTO लगाए जाने और प्रत्येक जिला स्तर पर सड़क सुरक्षा का अलग डीटीओ लगाए जाने का प्रस्ताव भेजा था. इसमें प्रत्येक आरटीओ स्तर पर पीडबल्यूडी के अधिशासी अभियंता, चिकित्सा अधिकारी, पुलिस उप अधीक्षक, शिक्षा विभाग के प्राचार्य, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, परिवहन निरीक्षक और उप निरीक्षक सहित मंत्रालयिक कर्मचारी लगाने का प्रस्ताव भिजवाया था, लेकिन इस प्रस्ताव को वित्त विभाग ने अधिक खर्चीला मानते हुए कुछ आपत्तियां व्यक्त की है.

नए प्रस्ताव में किस तरह होगा पदस्थापन
परिवहन विभाग में सड़क सुरक्षा के लिए नए पद सृजित करने की तैयारी
अब प्रत्येक संभाग स्तर पर जिला सड़क सुरक्षा अधिकारी लगाए जाएंगे
इस पद पर मौजूदा DTO को पोस्टिंग दी जाएगी
हालांकि 7 संभाग में परिवहन विभाग के 13 RTO हैं
ऐसे में प्रत्येक रीजन स्तर पर एक DTO लगाए जाने की है मांग
लेकिन वित्त विभाग शुरुआत में 7 संभाग के लिए 7 DTO की दे सकता मंजूरी
वहीं राज्य के 41 जिलों में हैं परिवहन विभाग में कुल 58 DTO कार्यालय
लेकिन फिलहाल 41 राजस्व जिलों में ही लगाए जाएंगे परिवहन कार्मिक
प्रत्येक राजस्व जिले में एक सड़क सुरक्षा परिवहन निरीक्षक लगाया जाएगा
इस तरह 7 नए डीटीओ, 41 परिवहन निरीक्षक के पद हो सकते मंजूर

हालांकि मौजूदा सड़क सुरक्षा कैडर में परिवहन विभाग के सामने परेशानियां खड़ी हो सकती हैं. संभाग स्तर पर डीटीओ लगाए जाने से दूसरे विभागों के जो अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर लगाए जाएंगे, वह वेतन श्रृंखला में डीटीओ से उच्च स्तर के होंगे. इसी तरह जिला स्तर पर भी परिवहन निरीक्षक की वेतन श्रृंखला एल-11 होती है, जबकि जेईएन सहित शिक्षा और चिकित्सा सहित अन्य महकमों के अधिकारियों की वेतन श्रृंखला इनसे अधिक होती है. ऐसे में कनिष्ठ अधिकारियों द्वारा उच्च स्तर के अधिकारियों को निर्देशित करने में परेशानियां खड़ी हो सकती हैं. ऐसे में अब देखना होगा कि परिवहन विभाग किस तरह से नए कैडर में कार्मिकों का पदस्थापन करेगा ?

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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