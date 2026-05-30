/डिप्टी सीएम ने खुद माना अफसरों में खींचतान, बोले- निरीक्षक नियमों से काम करें

Jaipur News : राजस्थान परिवहन निरीक्षक संघ की ओर से आयोजित सड़क सुरक्षा अधिवेशन में सड़क हादसों की रोकथाम, परिवहन विभाग की चुनौतियों, तकनीकी सुधारों और कैडर पुनर्गठन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई. अधिवेशन में उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव भवानी सिंह देथा, अपर परिवहन आयुक्त निधि सिंह सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और परिवहन निरीक्षकों ने भाग लिया.

डिप्टी सीएम ने ड्यूटी के दौरान दिवंगत हुए विभागीय कार्मिकों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि विभाग का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और मानव जीवन की रक्षा करना है. चेकिंग के दौरान बनाए गए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के मुद्दे पर बैरवा ने कहा कि किसी भी घटना का केवल एक पक्ष देखकर निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए. वायरल वीडियो के आधार पर उनके निष्ठावान निरीक्षकों का मनोबल टूटने नहीं दिया जाएगा. उन्होंने परिवहन निरीक्षकों से प्रशासनिक विवादों या शीर्ष स्तर की खींचतान में उलझने के बजाय नियमों के अनुसार ईमानदारी और दृढ़ता से कार्य करने का आह्वान किया. साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि कैडर रिस्ट्रक्चरिंग सहित विभाग की सभी जायज मांगों को सरकार गंभीरता से सुनेगी.

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प्रशासनिक खींचातानी का विवाद क्या ?

परिवहन विभाग में पिछले दिनों प्रशासनिक खींचातानी सामने आई थी. परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा ने 25 मई को 6 एपीओ चल रहे निरीक्षकों को रिक्त पदों पर पदस्थापन किया था. लेकिन प्रमुख सचिव भवानी सिंह देथा ने 27 मई को इस आदेश को निरस्त कर दिया. इससे विभाग में शीर्ष स्तर के अधिकारियों में खींचातानी की बात सामने आई थी.

वाहन चैकिंग में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जरूरी

कार्यक्रम में परिवहन प्रमुख सचिव भवानी सिंह देथा ने कहा कि सड़क सुरक्षा व्यवस्था में परिवहन निरीक्षक एक अहम कड़ी हैं. उन्होंने विभागीय कार्यप्रणाली में आधुनिक तकनीक के अधिक उपयोग पर जोर देते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा को केवल सड़क सुरक्षा सप्ताह तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि इसे वर्षभर चलने वाला सतत अभियान बनाया जाना चाहिए. उन्होंने हाल ही में पाली जिले में हुई सड़क दुर्घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए चेकिंग प्रक्रिया को और प्रभावी बनाना होगा. देथा ने पड़ोसी राज्यों की व्यवस्थाओं का अध्ययन कर राजस्थान में चेकिंग व्यवस्था को और बेहतर बनाने की आवश्यकता बताई. उन्होंने कहा कि तकनीकी नवाचारों और आधुनिक संसाधनों के माध्यम से प्रवर्तन कार्यों को अधिक प्रभावी बनाया जाएगा. साथ ही निरीक्षकों के कैरियर एडवांसमेंट और विभागीय उन्नति पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा.

इस तरह रुकेंगे हादसे

अपर परिवहन आयुक्त निधि सिंह ने अपने संबोधन में हाईवे पर अनाधिकृत पार्किंग रोकने, दुर्घटनाओं की रोकथाम और निरीक्षकों को आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों पर प्रकाश डाला. उन्होंने सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर समन्वित प्रयासों की आवश्यकता बताई. रोड सेफ्टी विशेषज्ञ एवं आरटीओ डॉ. वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने सड़क सुरक्षा के मूलभूत मानकों पर प्रस्तुति दी. वहीं परिवहन निरीक्षक दीपक शर्मा ने प्रवर्तन कार्यों के दौरान आने वाली कठिनाइयों को रखते हुए एक्सप्रेस-वे पर चेकिंग के अधिकार देने सहित कई मांगें उठाईं.

डीटीओ बनने में लग जाते हैं 25 साल

परिवहन निरीक्षक रवि दत्त शर्मा ने कैडर रिस्ट्रक्चरिंग पर प्रस्तुति देते हुए बताया कि निरीक्षकों को जिला परिवहन अधिकारी (डीटीओ) बनने में करीब 25 वर्ष का समय लग जाता है, जिससे पदोन्नति व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता महसूस होती है. उन्होंने कैडर रिव्यू का मुद्दा उठाया और कहा कि इससे राज्य सरकार पर किसी भी तरह का वित्तीय भार भी नहीं आएगा. अधिवेशन के दौरान परिवहन निरीक्षक संघ की चुनावी प्रक्रिया भी सम्पन्न कराई गई.